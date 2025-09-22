ТСН в социальных сетях

Причины возникновения неприятного запаха изо рта и как с этим бороться

Неприятный запах изо рта может испортить настроение, снизить самооценку и даже повлиять на отношения. Но важно понимать: он не всегда связан только с недостатками гигиены.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Причины возникновения неприятного запаха изо рта и как с этим бороться

© Credits

В некоторых случаях неприятный запах изо рта (медицинское название — галитоз) является сигналом серьезных проблем со здоровьем, в частности метаболических нарушений. Издание Medical News Today рассказало, что до 90% случаев связаны с ротовой полостью, например, бактериями, налетом, кариесом или болезнями десен. В то же время есть ряд заболеваний, которые тоже могут стать причиной.

Основные причины неприятного запаха изо рта

  • Недостаточная гигиена и стоматологические проблемы. Если не чистить зубы дважды в день, бактерии начинают разлагать остатки пищи, образуются соединения серы, которые имеют резкий запах: образуется налет и зубной камень, развивается воспаление десен (гингивит, пародонтит), разрушаются ткани и возникает хронический запах.

  • Болезни дыхательных путей. Бронхиты, тонзиллиты, гаймориты и даже пневмония могут вызывать стойкий запах из-за гнойных выделений или бактерий.

  • Вредные привычки и образ жизни. Курение, алкоголь, кофейные напитки и некоторые медикаменты сушат слизистую оболочку, ухудшают слюноотделение и усиливают запах.

  • Метаболические нарушения. Некоторые редкие, но серьезные заболевания изменяют химические процессы в организме. В результате в слюне накапливаются определенные вещества, которые имеют резкий запах.

Метаболические расстройства которые вызывают запах

  • Диабет. При высоком уровне сахара клетки не получают достаточно глюкозы и начинают сжигать жиры. Образуются кетоны, один из которых — ацетон. Именно поэтому дыхание человека может напоминать запах лака для ногтей. Если такой симптом возник удиабетика, это может быть признаком опасного состояния — диабетического кетоацидоза.

  • Хроническая болезнь почек. Когда почки не работают полноценно, в крови и слюне накапливается мочевина, которая превращается в аммиак. Это вызывает «мочевой» запах изо рта.

  • Заболевания печени. При тяжелых поражениях печени в дыхании появляется специфический резкий запах, который врачи называют «печеночный запах изо рта» или «fetor hepaticus». Он указывает на то, что организм не фильтрует токсины.

  • Синдром рыбного запаха (TMAU). Редкое генетическое нарушение, когда организм не расщепляет соединение триметиламин. В результате дыхание, пот и даже моча приобретают запах тухлой рыбы.

  • Гиперметионинемия. Еще одно наследственное нарушение, которое не позволяет организму расщеплять аминокислоту метионин. Это приводит к запаху вареной капусты в дыхании и поте.

Как бороться с неприятным запахом

Соблюдайте гигиену

  • чистите зубы 2 раза в день;

  • используйте зубную нить и ополаскиватель;

  • не забывайте об очищении языка.

Следите за питанием

  • уменьшите потребление лука, чеснока, алкоголя;

  • пейте достаточно воды, чтобы стимулировать слюноотделение;

  • употребляйте пробиотики, например, йогурт или кефир для баланса микрофлоры.

Лечите основные болезни

Если запах вызван не зубами, а внутренними проблемами, поможет только лечение у врача.

Когда обратиться к врачу

  • запах не исчезает несмотря на тщательную гигиену;

  • дыхание напоминает ацетон (особенно при диабете);

  • появляется горечь или привкус аммиака;

  • возникают дополнительные симптомы, например, сухость во рту, жажда, потеря веса либо боль в животе.

Неприятный запах изо рта может быть мелкой проблемой, а может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Главное — не игнорировать симптомы. Регулярные визиты к стоматологу, внимание к своему здоровью и своевременное обращение к врачу помогут не только вернуть свежее дыхание, но и сохранить жизнь.

