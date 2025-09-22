Причины возникновения неприятного запаха изо рта и как с этим бороться / © Credits

В некоторых случаях неприятный запах изо рта (медицинское название — галитоз) является сигналом серьезных проблем со здоровьем, в частности метаболических нарушений. Издание Medical News Today рассказало, что до 90% случаев связаны с ротовой полостью, например, бактериями, налетом, кариесом или болезнями десен. В то же время есть ряд заболеваний, которые тоже могут стать причиной.

Основные причины неприятного запаха изо рта

Недостаточная гигиена и стоматологические проблемы. Если не чистить зубы дважды в день, бактерии начинают разлагать остатки пищи, образуются соединения серы, которые имеют резкий запах: образуется налет и зубной камень, развивается воспаление десен (гингивит, пародонтит), разрушаются ткани и возникает хронический запах.

Болезни дыхательных путей. Бронхиты, тонзиллиты, гаймориты и даже пневмония могут вызывать стойкий запах из-за гнойных выделений или бактерий.

Вредные привычки и образ жизни. Курение, алкоголь, кофейные напитки и некоторые медикаменты сушат слизистую оболочку, ухудшают слюноотделение и усиливают запах.

Метаболические нарушения. Некоторые редкие, но серьезные заболевания изменяют химические процессы в организме. В результате в слюне накапливаются определенные вещества, которые имеют резкий запах.

Метаболические расстройства которые вызывают запах

Диабет . При высоком уровне сахара клетки не получают достаточно глюкозы и начинают сжигать жиры. Образуются кетоны, один из которых — ацетон. Именно поэтому дыхание человека может напоминать запах лака для ногтей. Если такой симптом возник у диабетика , это может быть признаком опасного состояния — диабетического кетоацидоза.

Хроническая болезнь почек . Когда почки не работают полноценно, в крови и слюне накапливается мочевина, которая превращается в аммиак. Это вызывает «мочевой» запах изо рта.

Заболевания печени. При тяжелых поражениях печени в дыхании появляется специфический резкий запах, который врачи называют «печеночный запах изо рта» или «fetor hepaticus». Он указывает на то, что организм не фильтрует токсины.

Синдром рыбного запаха (TMAU). Редкое генетическое нарушение, когда организм не расщепляет соединение триметиламин. В результате дыхание, пот и даже моча приобретают запах тухлой рыбы.

Гиперметионинемия. Еще одно наследственное нарушение, которое не позволяет организму расщеплять аминокислоту метионин. Это приводит к запаху вареной капусты в дыхании и поте.

Как бороться с неприятным запахом

Соблюдайте гигиену

чистите зубы 2 раза в день;

используйте зубную нить и ополаскиватель;

не забывайте об очищении языка.

Следите за питанием

уменьшите потребление лука, чеснока, алкоголя;

пейте достаточно воды, чтобы стимулировать слюноотделение;

употребляйте пробиотики, например, йогурт или кефир для баланса микрофлоры.

Лечите основные болезни

Если запах вызван не зубами, а внутренними проблемами, поможет только лечение у врача.

Когда обратиться к врачу

запах не исчезает несмотря на тщательную гигиену;

дыхание напоминает ацетон (особенно при диабете);

появляется горечь или привкус аммиака;

возникают дополнительные симптомы, например, сухость во рту, жажда, потеря веса либо боль в животе.

Неприятный запах изо рта может быть мелкой проблемой, а может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Главное — не игнорировать симптомы. Регулярные визиты к стоматологу, внимание к своему здоровью и своевременное обращение к врачу помогут не только вернуть свежее дыхание, но и сохранить жизнь.