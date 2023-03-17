Припарка бедняка: ученые доказали пользу компрессов из капустных листьев при болях в суставах

О полезных свойствах капусты, в частности, о том, что она может облегчить боли в суставах, известно давно, но сейчас это можно считать научно обоснованным и подтвержденным фактом.

О полезных свойствах капусты и научных исследованиях в этой области написал Майкл Грегер, доктор медицины,

член-учредитель и научный сотрудник Американского колледжа медицины образа жизни, доктор медицинских наук, врач, автор бестселлеров New York Times и всемирно признанный докладчик по вопросам питания.

По словам доктора, в настоящее время получено рандомизированное контролируемое исследование местного применения капустных листьев при остеоартрите. Научная работа немецких ученых под названием: "Эффективность компрессов из листьев капусты при лечении симптоматического остеоартрита коленного сустава: рандомизированное контролируемое исследование" была профинансирована фондом бывшего президента и первой леди Германии.

Пациентам с подтвержденным остеоартритом коленей случайным образом назначали одну из трех процедур в течение четырех недель: лист капусты на колени каждый день, местный обезболивающий гель, содержащий противовоспалительный препарат, или ни то, ни другое, просто "обычный уход"(отсутствие какого-либо обезболивания).

В целом, исследование обнаружило, что 4-недельное применение обертывания из листьев капусты было более эффективным, чем обычный уход. Тем не менее эффект от капустных листьев не превосходил результат 4-недельного применения обезболивающего геля.

Таким образом, поскольку листья капусты безопасны и могут использоваться сколько угодно, вы можете применять их при болях в суставах без каких-либо предостережений и ограничений, но при этом рассчитывать на результат.

Также не повредит, если вы будете еще и есть капусту, а не просто прикладывать к больному месту. Капуста может обладать внутренним противовоспалительным потенциалом. На самом деле пользу для здоровья могут представлять и другие овощи семейства крестоцветных. Доктор Грегор утверждает, что, согласно одному из исследований, десять дней потребления брокколи у курильщиков снизили уровень С-реактивного белка на 40 процентов.

Теперь стоит сказать несколько слов о механизме действия капусты. В лабораторных условиях было обнаружено, что сульфорафан, волшебное химическое вещество капусты, защищает хрящи от разрушения, что позволяет предположить, что диета с высоким содержанием капусты или других овощей семейства крестоцветных может быть полезной для предотвращения или для замедления прогрессирования остеоартрита.

Капустные листья, известные в европейской народной медицине как "припарка бедняка", могут использоваться также для уменьшения болезненных отеков.

Читайте также: