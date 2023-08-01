Признак серьезных заболеваний: почему нельзя игнорировать боль в большом пальце ноги

Для такой маленькой части тела большой палец ноги может причинять сильную боль. Эта боль может быть настолько сильной, что способна разбудить вас посреди ночи. Как оказалось, этот тип боли на удивление распространен, особенно у людей старшего возраста.

Как и многие симптомы, боль в большом пальце ноги может быть вызвана рядом факторов. Поэтому Womans World спросил лучших врачей, которые специализируются на стопах и суставах, что может означать пульсирующая боль в большом пальце ноги и что можно сделать, чтобы ее облегчить.

Хорошей новостью является то, что какое бы основное заболевание ни вызывало боль в пальцах ног, оно, скорее всего, поддается лечению. Плохой - этот тип боли часто возникает из-за проблемы, которая требует медицинского лечения, иногда даже длительного достаточно длительного.

Почему ночью болит палец на ноге

Хуан Дж. Майя, доктор медицинских наук, ревматолог из Центра ревматологии Палм-Бич, наиболее вероятной причиной боли в большом пальце ноги считает усталость от активно проведенного дня. Когда тело расслабляется, вы заметите дискомфорт, который могли игнорировать в течение насыщенного событиями и активностью дня. Ночь — время, когда ваш разум спокоен и он может сосредоточится на болевых ощущениях.

Если вы страдаете от пульсирующей боли в большом пальце ноги, задайте себе несколько вопросов, чтобы лучше понять, что вызывает боль.

У вас жар?

Температура тела выше 38 градусов предполагает наличие инфекции, такой как вросший ноготь на пальце ноги или инфекция кости, которая требует неотложной помощи. Обратитесь к врачу как можно раньше. Для краткосрочного облегчения попробуйте замочить палец ноги в теплой воде с белым уксусом или английской солью, предлагает Роберт Корнфельд, доктор медицинских наук. комплексный ортопед. Лечение будет зависеть от причины инфекции, но может включать антибиотики, обезболивающие и удаление части ногтя или кости.

Ваш большой палец ноги стал жестким и опухшим?

Hallux Rigidus — это тип остеоартрита (ОА) или возрастного артрита «изнашивания», который поражает сустав большого пальца стопы, также известный как плюснефаланговый сустав. При Hallux Rigidus сустав настолько сильно изнашивается, что палец на самом деле практически не двигается.

Ортопед может помочь вам справиться с болезненными симптомами с помощью устройств и методов лечения, таких как стельки, инъекции или хирургическое вмешательство. По словам доктора Корнфельда, для кратковременного облегчения может помочь холодный компресс для пальца ноги, если нет инфекции.

Почему нельзя игнорировать боль в большом пальце ноги / Фото: Credits

Возникла ли боль в пальцах ног внезапно и сильно?

Более сложная форма артрита, подагра или подагрический артрит, вызывает тяжелые приступы с болью, отеком и болезненностью, часто в суставе большого пальца ноги. Воспалительная форма ревматического заболевания, подагра возникает, когда в организме накапливается мочевая кислота, и внутри и вокруг суставов образуются острые кристаллы.

Боль от подагры может быть мучительной и, как известно, пробуждает людей ото сна. По сравнению с другими болями в пальцах ног, связанными с артритом, подагра обычно носит эпизодический характер.

Ваш лечащий врач или ортопед может диагностировать подагру с помощью лабораторных анализов, измеряющих уровень мочевой кислоты в крови. При необходимости они могут прописать обезболивающие в краткосрочной перспективе, а также составить план лечения, который поможет предотвратить будущие обострения и повреждение суставов.

Это жгучая или ноющая боль, и она уменьшается, когда вы свешиваете ногу с края кровати?

У вас могут быть проблемы с сосудами или кровообращением, говорит доктор Корнфельд. Как и остеоартрит, заболевание периферических сосудов (ЗПС) является медленным и прогрессирующим заболеванием. Закупорка кровеносного сосуда может вызвать ЗПС, также известную как болезнь периферических артерий (ЗПА). Когда закупорка ограничивает приток крови к тканям ступней или ног, повреждение (и боль) возникает в той части тела, которая находится ниже закупорки.

Свешивание ног с кровати или стояние улучшает приток крови к ногам и может помочь облегчить боль в данный момент, но это состояние требует обязательной консультации доктора.

Тестирование поможет определить план лечения, который может включать снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, с помощью лекарств и изменения образа жизни.

Есть ли у вас в анамнезе диабет, инсульт или неврологические заболевания?

Иногда боль в большом пальце ноги является нейропатической болью, вызванной нервным заболеванием, таким как защемление нерва или невропатия. Если ваш врач подозревает вовлечение нерва, он захочет исключить неврому Джоплина (сдавление нерва между большим и вторым пальцами стопы), при необходимости эту неврому можно лечить с помощью индивидуальных ортопедических стелек и различные формы инъекционной терапии.

Периферическая невропатия может быть результатом повреждения нерва где-то в организме. Симптомы могут включать слабость, онемение и боль в руках и ногах. Для расследования врач использовал визуализацию или лабораторные тесты, чтобы определить основной источник, такой как диабет, аутоиммунное заболевание, дефицит питательных веществ или другие причины.

По словам доктора Корнфельда, лечение часто включает изменения образа жизни, такие как повышение активности и изменение диеты. А исследование, опубликованное в журнале Medical Acupuncture, предполагает, что иглоукалывание может помочь в лечении некоторых типов невропатической боли.

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