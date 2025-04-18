Признаки того, что вы пьете мало воды / © Associated Press

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Вода — это жизнь. Она течет сквозь наши вены, как река, питающая землю. Без нее блекнут не только цветы, но и мы сами. И хотя каждый из нас слышал о магической формуле «восемь стаканов воды в день», эта истина — лишь общий ориентир. На самом деле потребности в жидкости у каждого человека свои: в зависимости от возраста, образа жизни, диеты, климата и даже приема лекарств, об этом рассказало издание Real Simple.

Сколько воды стоит пить каждый день

Эмпирическое правило «восемь стаканов в день» — неплохой ориентир, но суточная норма зависит от множества факторов. Возраст, уровень физической активности, питание, климат, даже лекарства, которые вы принимаете — все это влияет на потребность в жидкости.

Рекомендуется ориентироваться на примерно два литра воды в день, включая жидкости из других напитков и пищи. Но главное — прислушиваться к телу. Если вы чувствуете усталость, головную боль или раздражительность — возможно, пора сделать глоток воды.

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Что происходит, когда воды недостаточно

Обезвоживание — не только сухость во рту. Оно оказывает влияние на энергию, концентрацию, настроение и даже память. Мозг работает медленнее, а тело устает быстрее. Часто люди путают жажду с голодом или списывают усталость на недосып и забывают о самом простом: воду.

Признаки обезвоживания:

сухость во рту;

головные боли;

усталость и слабость;

головокружение;

темная моча и редкое мочеиспускание;

сухая или «вялая» кожа.

Можно ли переборщить с водой

Да. Чрезмерное потребление воды может привести к гипонатриемии — когда уровень натрия в крови падает слишком низко. Это чревато тошнотой, спутанностью сознания, а в тяжелых случаях — судорогами или даже потерей сознания. Поэтому важно соблюдать баланс.

Зачем организму нужна вода

Поддержка работы органов. Сердце, почки, печень — все работает благодаря воде.

Смазка суставов. Без достаточного количества жидкости возникает жесткость и боли в движениях.

Регуляция температуры тела . Во время физической активности организм охлаждается с помощью пота, следовательно, требует новой порции влаги.

Улучшение пищеварения. Вода способствует работе кишечника и формированию здорового микробиомы.

Поддержка когнитивных функций. Она помогает мозгу работать лучше, а это улучшает настроение.

Защита от хронических болезней. Достаточный уровень гидратации снижает риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета и деменции.

Красивая кожа. Увлажненная кожа имеет упругий, сияющий и здоровый вид.

Как проверить, достаточно ли вы увлажнены

Жажда Если вы чувствуете ее часто — это уже сигнал.

Цвет мочи. Светло-желтая — норма.

Частота мочеиспускания Раз в 90 мин — хорошо.

Тургор кожи. Ущипните себя за тыльную сторону ладони.

Вкусные способы пить больше воды

Если обычная вода не вдохновляет — сделайте ее более интересной и вкусной:

добавьте дольки лимона, мяты, огурца или ягод;

замените лед на замороженные фрукты;

пейте газировку без сахара;

потребляйте больше продуктов с высоким содержанием воды: огурцы, арбузы, сельдерей, помидоры, клубника, апельсины.

Увлажнение — это не мода, а ежедневная забота о себе. Простая привычка пить воду может изменить самочувствие, настроение, внешность и даже продолжительность жизни. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете усталость, сделайте паузу. Возможно, вашему организму просто не хватает пары глотков целебной прозрачной жидкости.