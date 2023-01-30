Проблемы с памятью - проверьте холестерин: как снизить риски

Большинство людей часто не знают, что у них высокий уровень холестерина, но иногда заподозрить проблему можно по некоторым косвенным признакам.

Высокий уровень холестерина возникает, когда в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином, а это означает, что вы с большей вероятностью будете подвержен риску инсульта и сердечного приступа, утверждают в Мirror.

Люди с высоким уровнем холестерина часто не подозревают, что у них есть такая проблема, пока не сдадут анализы или если это не вызовет серьезных проблем. Но, по словам одного из врачей, есть некоторые контрольные признаки, которые могут сигнализировать о высоком уровне холестерина.

Одним из необычных симптомов слишком высокого уровня холестерина может быть потеря памяти. Также некоторые из наиболее необычных симптомов высокого уровня холестерина включают трудности с концентрацией внимания.

Низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) может быть фактором риска потери памяти в позднем среднем возрасте. Это говорит о том, что низкий уровень холестерина ЛПВП также может быть фактором риска развития деменции. Липопротеины высокой плотности снижают уровень холестерина, поглощая его и возвращая обратно в печень, откуда он затем удаляется.

Липопротеины низкой плотности ("плохой" холестерин) — это то, что накапливается на стенках ваших кровеносных сосудов. Со временем это приводит к сужению внутренней части сосудов, что приводит к проблемам.

Высокий уровень липопротеинов низкой плотности может влиять на память. Более высокий уровень липопротеинов низкой плотности в плазме был связан с более низкой производительностью задач рабочей памяти.

Есть четыре способа снижения уровня холестерина:

ешьте меньше насыщенных жиров;

больше двигайтесь;

бросайте курить;

откажитесь от алкоголя.

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