Проблемы с поджелудочной: врач назвал первые симптомы и рассказал о лечении

Нарушение работы поджелудочной железы может доставить нам множество неприятных ощущений, таких как вздутие живота и боли.

Врач Василий Чайка на своем канале о здоровом образе жизни публикует видео о работе нашего организма и естественных способах восстановления здоровья на основе комплексного подхода.

Недавно врач поделился видео, в котором рассказал о первых признаках возможных проблем с поджелудочной железой и о возможностях их лечения.

Где расположена поджелудочная железа

Поджелудочная железа имеет головку и хвост. Головка находится выше пука посередине (немного справа). Хвост ее расположен с левой стороны.

Что делает поджелудочная железа

В поджелудочной имеется целый ряд функций. Она производит определенные вещества, которые помогают при переваривании и усвоении белков, жиров и углеводов.

Также она производит инсулин и глюкагон. Именно эти вещества контролируют уровень сахара в нашей крови и запас гликогена в наших мышцах.

На что нужно обращать внимание

Если у нас недостаточно ферментов поджелудочной железы, нарушается пищеварение. Заметить это легко: если ваш кал постоянно прилипает к стенке унитаза и вам постоянно приходится пользоваться ершиком – это признак нарушения ферментативной функции поджелудочной железы.

Еще одним признаком недостаточности ферментов является вздутие живота.

Также у вас могут возникать боли, часто имеющие опоясывающий характер. Причиной этих болей является то, что по краям на уровне 5-6 ребра находятся проекционные зоны поджелудочной железы.

Проекционная зона – это когда орган имеет связь с внешней частью на теле. Еще одна проекционная зона поджелудочной железы расположена на локтях. Следовательно, сухость кожи на локтях – это признак нарушения работы поджелудочной железы.

Третья проекционная зона поджелудочной железы расположена на внутренней поверхности бедра на 2-3 см выше колена. Если у вас возникают боли в мышцах в этом месте – это признак проблем с поджелудочной.

Также у вас может почернеть язык.

Далее наличие проблем с поджелудочной железой можно подтвердить или опровергнуть с помощью лабораторных методов диагностики.

Что делать при нарушении работы поджелудочной железы

Василий Чайка наиболее эффективным в лечении любых болезней считает комплексный подход.

Проблемами поджелудочной железы занимается гастроэнтеролог или панкреатолог. Эти врачи назначают вам ферменты, которые должны улучшить состояние.

Но проблема с ферментами часто состоит в том, что они производятся в нужном количестве, но недостаточно активируются. Причиной этого врач называет нарушение оттока желчи. Поэтому нужно обратить внимание на нарушение процесса утечки желчи.

Как стимулировать отток желчи

Врач рассказал, что улучшить отток желчи можно, сменив диету. В свое меню нужно добавить квашеные продукты, а также острые, горькие и кислые.

Но употреблять такие продукты нужно равномерно. Доктор Чайка утверждает, что рациональное питание и нормализация работы желчного пузыря могут помочь восстановить активность ферментов поджелудочной железы.

Также доктор Чайка считает, что эмоциональная сфера – важный компонент нашего здоровья. Потому, по его словам, контроль эмоций и спокойствие помогут нормализовать работу поджелудочной железы.