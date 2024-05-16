Проблемы со спиной: как получить медицинскую помощь бесплатно

Боль в спине – один из самых распространенных медицинских симптомов в современном мире. По данным разных исследований, более 80% взрослого населения хотя бы раз в жизни ощущали боль в спине. Этот симптом может моментально ухудшить качество жизни и ограничить нашу привычную активность, но несмотря на это мы часто игнорируем подобные сигналы своего тела.

Тенденция игнорирования боли часто приводит к затяжным проблемам со здоровьем. Но не допустить развития проблем со спиной вполне реально. Специалисты медицинской информационной системы Helsi разъяснили, как можно безвозмездно полечить болезни спины и предоставили пошаговую инструкцию, как действовать, чтобы получить помощь от государства по Программе медицинских гарантий.

В Украине продолжает работать Программа медицинских гарантий, целью которой является предоставление доступа к бесплатным медицинским услугам для каждого украинца. Благодаря этой программе пациенты могут получить консультации у врачей, пройти необходимые обследования и получить лечение бесплатно. Это значительно снижает финансовое давление на людей, и мотивирует их своевременно обращаться за медицинской помощью, что является ключом к эффективному лечению и предотвращению развития различных хронических состояний.

Боль в спине не исключение для Программы медицинских гарантий, а скорее наоборот, – Программа предлагает достаточно широкий спектр услуг, покрывающих различные аспекты проблем со спиной, от первичной диагностики до реабилитационных мероприятий.

Что может получить пациент по программе:

Первичная медицинская помощь

Она включает в себя начальную консультацию с врачом, который может оценить симптомы и определить потребность в дальнейшей диагностике и лечении. Врачи первичного звена играют ключевую роль в процессе скрининга и раннего выявления проблем, что позволяет предотвращать их переход в более серьезное состояние. Они могут назначать базовые диагностические тесты, такие как рентгенография позвоночника и направлять пациентов к специалистам для дальнейшего лечения. Узкопрофильный специалист может назначить КТ, МРТ в рамках Программы исходя из вашего состояния и потребности в этих исследованиях.

Стационарная помощь и хирургические вмешательства

Для пациентов, у которых выявлены серьезные поражения или заболевания позвоночника, требующие вмешательства, программа охватывает стационарную помощь и хирургические операции. Во время пребывания в стационаре пациенты также получают необходимую поддержку, включая обезболивающие, анестезию, лекарственные средства* в стационаре (только входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств ) для обеспечения комфортного процесса выздоровления.

Реабилитационная помощь

После основного лечения реабилитационная помощь критически важна для восстановления пациентов с проблемами спины. Программа медицинских гарантий обеспечивает доступ к реабилитационным услугам, которые могут включать физическую терапию, упражнения и другие процедуры, помогающие пациентам восстановить мобильность, работоспособность и снизить боль. Реабилитация может проводиться как в амбулаторных условиях, так и в специализированных реабилитационных центрах, обеспечивая комплексный подход к восстановлению здоровья пациента (количество безвозмездных циклов реабилитации в течение года определяется в зависимости от сложности реабилитации).

Проблемы со спиной / Фото: Credits

А как получить услуги по Программе медицинских гарантий

В Украине медицинские услуги в рамках Программы медицинских гарантий предоставляются бесплатно автоматически, если вы обращаетесь к врачу, с которым подписана декларация, или в медицинское учреждение, имеющее договор на соответствующий пакет услуг с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). То есть, вам не нужно отдельно уведомлять врача о желании получить услуги в рамках Программы. Имея направление, вы можете обратиться в любое заведение, которое заключило договор с НСЗУ и может оказывать медицинскую помощь по этому направлению.

Однако вы всегда можете уточнить у своего врача, какие именно услуги оплачивает НСЗУ, особенно если речь идет о специализированных видах обследования или лечения, которые могут потребовать дополнительных направлений или координации.

Пошаговая инструкция для пациента

Для получения медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий в Украине потребуется всего несколько практических шагов.

Выбор семейного врача и подписание декларации по нему. Каждый гражданин имеет право выбрать семейного врача, терапевта или педиатра. Выбрать врача можно онлайн через приложение Helsi и записаться к нему на прием для заключения декларации. Декларация – это документ, подтверждающий ваш выбор врача и его обязательство оказывать вам первичную медицинскую помощь. В ближайшее время даже декларацию можно будет заключить онлайн без необходимости личного визита.

Первичный прием у врача. На первичный прием лучше явиться лично, чтобы врач провел осмотр, выслушал жалобы и при необходимости направил на дополнительные обследования или к узкопрофильным специалистам.

Получение направления на специализированную помощь. Если ваше состояние требует вмешательства других специалистов или определенных медицинских процедур, ваш семейный врач выдаст соответствующее электронное направление. Услуги в рамках Программы медицинских гарантий по направлению вы можете получить бесплатно.

Если вы зарегистрированы в электронной системе здравоохранения, вы можете со смартфона управлять своими медицинскими записями, выбирать врача, записываться на прием, получать направление и рецепты. Регистрация в системе вам может провести медицинский работник.

Следовательно, профилактика, диагностика и лечение проблем со спиной доступна каждому из нас. В современном мире, где преобладает сидячая работа, понижена физическая активность, это актуальная тема. Для предупреждения проблем со спиной важно поддерживать активный образ жизни, регулярно выполнять физические упражнения, особенно укрепляющие мышцы спины и живота. Также полезно избегать длительного сиденья в одной позе и периодически делать перерывы для разминки, использовать эргономичную мебель, поддерживающую правильную осанку.

Также важно своевременно обращаться за медицинской помощью, не дожидаясь ухудшения симптомов, не переживая из-за суммы возможного чека, ведь Программа медицинских гарантий покрывает немало медицинских услуг, а идти и заботиться о себе. Прямо сейчас. И теперь вы знаете, что делать.

Финансирование медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий осуществляется через Национальную службу здоровья (НСЗУ). НСЗУ действует как единственный заказчик медицинских услуг для всех типов помощи, определенных в Программе. Это означает, что НСЗУ заключает контракты с медицинскими учреждениями и врачами-ФЛП, выплачивая им средства за фактически предоставленные услуги пациентам. Финансирование базируется на принципе "деньги следуют за пациентом", что обеспечивает более эффективное и целевое использование бюджетных средств.

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