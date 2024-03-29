Продукты, которые полезны для здоровья печени и желчного: рассказывает эксперт

Они являются неотъемлемыми составляющими процесса пищеварения и важны для здоровья организма.
Печень, выполняющая роль фильтра в организме, играет ключевую роль в выведении токсинов, регуляции уровня сахара в крови и выделении пищеварительной желчи. Однако чрезмерное употребление лекарств, снеков и продуктов с высоким содержанием жира и сахара может негативно влиять на его функционирование.
Желчь – это биологическая жидкость, которую выделяет печень. Она важна для процесса пищеварения, поскольку помогает расщепить жиры в пище, улучшает усвоение витаминов и помогает вывести токсины из организма через кишечник. Также желчь помогает поддерживать нормальный уровень кислотности в желудке.
Эксперт по здоровому питанию Мария Манч подчеркивает важность сбалансированного питания для поддержания здоровья печени и желчного.
Квашеная капуста
Пробиотики в квашеной капусте помогают сохранить равновесие микрофлоры в кишечнике, что может оказывать положительное влияние на здоровье печени. Легко усваивается кишечником, что позволяет лучше усваивать питательные вещества из других продуктов.
Сельдерей и петрушка
Они содержат клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника и облегчает пищеварительный процесс. Клетчатка в этих овощах помогает сохранять равновесие сахара в крови и снижает риск заболеваний желудка и кишечника.
Лимон
Лимон содержит большое количество витамина С, который является мощным антиоксидантом, помогающим бороться со стрессом и свободными радикалами. Способствует выработке желчи, помогающей расщеплять жиры и поддерживает общее здоровье печени.
Куркума и имбирь
Обладают сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в печени и желчном пузыре. Их антиоксидантные свойства помогают защищать клетки печени от повреждений и стимулируют ее работу.
Льняные, тыквенные, кунжутные семена
Эти семена содержат полезные жиры и антиоксиданты, защищающие клетки печени от повреждений и поддерживающие ее функцию.
Артишок
Содержит специфические вещества, способствующие оптимальной работе печени и желчного пузыря.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуальной оценки и рекомендаций. Сознательный выбор продуктов питания может быть важным шагом в обеспечении оптимальной работы печени и желчного пузыря.
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