Продукты, которые полезны для здоровья печени и желчного: рассказывает эксперт

Они являются неотъемлемыми составляющими процесса пищеварения и важны для здоровья организма.

Печень, выполняющая роль фильтра в организме, играет ключевую роль в выведении токсинов, регуляции уровня сахара в крови и выделении пищеварительной желчи. Однако чрезмерное употребление лекарств, снеков и продуктов с высоким содержанием жира и сахара может негативно влиять на его функционирование.

Желчь – это биологическая жидкость, которую выделяет печень. Она важна для процесса пищеварения, поскольку помогает расщепить жиры в пище, улучшает усвоение витаминов и помогает вывести токсины из организма через кишечник. Также желчь помогает поддерживать нормальный уровень кислотности в желудке.

Эксперт по здоровому питанию Мария Манч подчеркивает важность сбалансированного питания для поддержания здоровья печени и желчного.

Квашеная капуста

Квашеная капуста / Фото: Credits

Пробиотики в квашеной капусте помогают сохранить равновесие микрофлоры в кишечнике, что может оказывать положительное влияние на здоровье печени. Легко усваивается кишечником, что позволяет лучше усваивать питательные вещества из других продуктов.

Сельдерей и петрушка

Петрушка / Фото: Credits

Они содержат клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника и облегчает пищеварительный процесс. Клетчатка в этих овощах помогает сохранять равновесие сахара в крови и снижает риск заболеваний желудка и кишечника.

Лимон

Лимон / Фото: Credits

Лимон содержит большое количество витамина С, который является мощным антиоксидантом, помогающим бороться со стрессом и свободными радикалами. Способствует выработке желчи, помогающей расщеплять жиры и поддерживает общее здоровье печени.

Куркума и имбирь

Имбирь / Фото: Credits

Обладают сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в печени и желчном пузыре. Их антиоксидантные свойства помогают защищать клетки печени от повреждений и стимулируют ее работу.

Льняные, тыквенные, кунжутные семена

Лен / Фото: Getty Images

Эти семена содержат полезные жиры и антиоксиданты, защищающие клетки печени от повреждений и поддерживающие ее функцию.

Артишок

Артышоок / Фото: Credits

Содержит специфические вещества, способствующие оптимальной работе печени и желчного пузыря.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуальной оценки и рекомендаций. Сознательный выбор продуктов питания может быть важным шагом в обеспечении оптимальной работы печени и желчного пузыря.

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