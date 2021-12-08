Профилактические осмотры для женщин старше 40 лет: каких врачей стоит посетить

Профилактические осмотры нужно проводить регулярно, независимо от возраста, но после 40 лет хорошо бы увеличить их частоту и изменить их характер.

После 40 лет происходят гормональные изменения, которые повышают риск некоторых заболеваний. Так что в следующее десятилетие стоит уделить своему здоровью особое внимание. Благодаря профилактическим осмотрам появляется возможность отслеживать многие заболевания на ранней и бессимптомной стадии. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, какие профилактические осмотры должны проходить женщины старше 40 лет.

От чего чаще всего страдают женщины старше 40 лет

После сорокалетия жизнь многих женщин начинается с серии изменений в организме, связанных с постепенным снижением функции яичников – естественным процессом, вызванным старением тела. Многочисленные гормональные изменения, в том числе снижение уровня эстрогена, способствуют повышенному риску некоторых заболеваний.

Так, низкий уровень эстрогена приводит к увеличению веса и повышению уровня холестерина в крови. Повышенная агрегация тромбоцитов, изменения стенок кровеносных сосудов и образование атеросклеротических бляшек способствуют сужению коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Кроме того, в перименопаузальном периоде секреция инсулина поджелудочной железой снижается, а устойчивость тканей к его действию увеличивается, что приводит к таким заболеваниям, как артериальная гипертензия, атеросклероз и гиперлипидемия. Снижение уровня эстрогена также является основным фактором постменопаузального остеопороза.

Диагностика, которая должна проводиться один раз в год

Пакет базовых исследований включает:

СОЭ и показатели крови. Это основной анализ, который способен "поймать" многие инфекции, указать на воспалительный процесс в организме и ряд других факторов, негативно влияющих здоровье.

Это основной анализ, который способен "поймать" многие инфекции, указать на воспалительный процесс в организме и ряд других факторов, негативно влияющих здоровье. Анализ мочи. С его помощью проверяется состояние почек, мочевыводящих путей и даже сердечно-сосудистой системы. Этот анализ также поможет диагностировать возможное развитие диабета.

С его помощью проверяется состояние почек, мочевыводящих путей и даже сердечно-сосудистой системы. Этот анализ также поможет диагностировать возможное развитие диабета. Гликированный гемоглобин. Тестирование определяет точный уровень сахара в крови и позволяет обнаружить развитие диабета или предпосылки к нему.

Тестирование определяет точный уровень сахара в крови и позволяет обнаружить развитие диабета или предпосылки к нему. Анализ кала на скрытую кровь. Дает возможность выявить поражения слизистой оболочки ЖКТ, а также такие заболевания, как дивертикулит, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

Дает возможность выявить поражения слизистой оболочки ЖКТ, а также такие заболевания, как дивертикулит, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит. Трансвагинальное УЗИ. Обязательная ежегодная гинекологическая процедура, особенно после 35 лет. Позволяет на начальном этапе распознавать такие изменения, как миомы, кисты и полипы.

Обязательная ежегодная гинекологическая процедура, особенно после 35 лет. Позволяет на начальном этапе распознавать такие изменения, как миомы, кисты и полипы. Цитология гинекологического мазка. Позволяет диагностировать различные патологические состояния, в том числе предраковые изменения на ранних стадиях.

Позволяет диагностировать различные патологические состояния, в том числе предраковые изменения на ранних стадиях. ЭКГ. Результаты теста позволяют анализировать ряд параметров работы сердца, а также помогают диагностировать сердечные заболевания.

Результаты теста позволяют анализировать ряд параметров работы сердца, а также помогают диагностировать сердечные заболевания. Рентген грудного отдела. Благодаря обследованию можно диагностировать пневмонию, туберкулез, опухоли легких и эмфизему легких, а также проанализировать сердце с точки зрения его размера, контура, местоположения и размера сосудистого рисунка.

Благодаря обследованию можно диагностировать пневмонию, туберкулез, опухоли легких и эмфизему легких, а также проанализировать сердце с точки зрения его размера, контура, местоположения и размера сосудистого рисунка. УЗИ молочных желез. Используется для диагностики рака и профилактики рака груди, а также с целью выявления доброкачественных изменений в тканях молочных желез.

Используется для диагностики рака и профилактики рака груди, а также с целью выявления доброкачественных изменений в тканях молочных желез. Липидный профиль. Настоятельно рекомендуемое исследование для женщин старше 40 лет, направлено на определение общего холестерина, хорошего холестерина ЛПВП, плохого холестерина ЛПНП и триглицеридов. Анализ особенно важен, потому как у женщин в менопаузе дефицит эстрогенов отрицательно влияет на липидный профиль, повышая инсулинорезистентность тканей, увеличивая риск атеросклероза и гиперлипидемии.

Диагностика, которая должна проводиться каждые 2-3 года

Маммография. Это скрининговый тест для выявления ранних раковых изменений у женщин, которые не сообщают о каких-либо тревожных симптомах. Также маммография используется для диагностики доброкачественных уплотнений в молочных железах. Американское онкологическое общество рекомендует начинать проводить маммографию с 40 лет.

Это скрининговый тест для выявления ранних раковых изменений у женщин, которые не сообщают о каких-либо тревожных симптомах. Также маммография используется для диагностики доброкачественных уплотнений в молочных железах. Американское онкологическое общество рекомендует начинать проводить маммографию с 40 лет. Анализ уровня эстрадиола и гонадотропинов (ФСГ и ЛГ). Снижение уровня эстрадиола и повышение концентрации гонадотропинов в организме свидетельствует о начале менопаузы.

Снижение уровня эстрадиола и повышение концентрации гонадотропинов в организме свидетельствует о начале менопаузы. УЗИ брюшной полости. Тест позволяет оценивать органы, расположенные в брюшной полости (включая печень, почки, поджелудочную железу, желчный пузырь и желчные протоки), и выявлять даже небольшие изменения. После 40 лет при отсутствии симптомов такое УЗИ рекомендуется каждые 3 года.

Тест позволяет оценивать органы, расположенные в брюшной полости (включая печень, почки, поджелудочную железу, желчный пузырь и желчные протоки), и выявлять даже небольшие изменения. После 40 лет при отсутствии симптомов такое УЗИ рекомендуется каждые 3 года. Спирометрия. Измеряет эффективность дыхания, позволяет оценить состояние дыхательных путей и легких. Этот тест необходим для диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Для курильщиков спирометрия проводится один раз в год.

Измеряет эффективность дыхания, позволяет оценить состояние дыхательных путей и легких. Этот тест необходим для диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Для курильщиков спирометрия проводится один раз в год. Офтальмологическое обследование. После 40 лет помимо планового обследования необходимо также измерять внутриглазное давление. Это позволит своевременно выявить коварное заболевание глаз – глаукому, приводящую к слепоте. Обязательно следует посещать офтальмолога при наличии диабета и гипертонии.

После 40 лет помимо планового обследования необходимо также измерять внутриглазное давление. Это позволит своевременно выявить коварное заболевание глаз – глаукому, приводящую к слепоте. Обязательно следует посещать офтальмолога при наличии диабета и гипертонии. Осмотр родинок. Посещение дерматолога рекомендуется каждые два года, особенно если в семье были случаи рака кожи.

Посещение дерматолога рекомендуется каждые два года, особенно если в семье были случаи рака кожи. Денситометрия. Это анализ на плотность костной ткани, который позволяет выявить неблагоприятные изменения в структуре кости и оценить риск остеопороза. Диагностированный на ранней стадии остеопороз может быть обратимым, поэтому денситометрия рекомендуется каждые два года с 40 лет, а после 45 – один раз в год.

Это анализ на плотность костной ткани, который позволяет выявить неблагоприятные изменения в структуре кости и оценить риск остеопороза. Диагностированный на ранней стадии остеопороз может быть обратимым, поэтому денситометрия рекомендуется каждые два года с 40 лет, а после 45 – один раз в год. Гормоны щитовидной железы (TSH, FT3, FT4). Тест, который показывает активность щитовидной железы. Его выполнение особенно рекомендуется в случае колебания массы тела, перепадах настроения или хронической сонливости.

Диагностика, которая рекомендуется каждые 5 лет

Колоноскопия. Профилактическую колоноскопию следует проводить после 50 лет. Однако у людей с семейным анамнезом колоректального рака или полипоза толстой кишки регулярные осмотры следует начинать после 40 лет и повторять каждые 5 лет.

Профилактическую колоноскопию следует проводить после 50 лет. Однако у людей с семейным анамнезом колоректального рака или полипоза толстой кишки регулярные осмотры следует начинать после 40 лет и повторять каждые 5 лет. Гастроскопия. Это обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которое помогает диагностировать эзофагит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Во время гастроскопии можно взять образцы для исследования и провести тест на наличие Helicobacter pylori.

Мы разделили исследования, которые стоит проводить, в зависимости от их частоты. Однако не следует забывать рассматривать этот критерий как ориентировочный. Основа хорошей диагностики – визит к врачу, который индивидуально подберет пакет необходимых анализов в зависимости от состояния здоровья и наличия конкретных заболеваний.

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