Профилактика саркопении: 4 способа избежать потери мышечной массы после 50 лет и сохранить память

Молоко / © Credits

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Предотвращение потери мышечной массы с возрастом помогает вам не только сохранять равновесие и легко передвигаться.

Почему это важно и как этого добиться, рассказывает Woman’s World.

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Исследования показывают, что у пожилых людей с сильными мышцами значительно ниже риск развития деменции. Другие исследования показывают, что зачастую можно остановить возрастную потерю мышечной массы (саркопению). Эти простые приёмы могут помочь вам стать сильнее. Сохранить мышечную массу и силу проще, чем вы думаете. Попробуйте эти разумные стратегии, чтобы снизить риск саркопении.

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Выпейте стакан молока

Наша способность ощущать жажду значительно снижается с возрастом. А обезвоживание может привести к более быстрому расщеплению мышечных белков. Решение: выпивайте перед каждым приемом пищи стакан (225 г) соевого, коровьего или горохового белкового молока. Это помогает увеличить количество «межклеточной воды» в мышечных клетках, что поддерживает их силу. Кроме того, белок молока (от 7 до 10 граммов на стакан) может помочь вам увеличить потребление до 25–30 граммов белка за один прием пищи, что может быть оптимальным для поддержания и наращивания мышечной массы у взрослых в возрасте от 65 лет.

Наслаждайтесь большим количеством фруктов

Независимо от того, предпочитаете ли вы хрустящие яблоки или замороженные смузи из лесных ягод, если вам 65 лет или больше, употребление четырёх порций фруктов в день может помочь вам на 40 процентов снизить риск саркопении по сравнению с теми, кто не ест фрукты, согласно исследованиям. Противовоспалительные соединения, содержащиеся во фруктах, могут смягчить воспаление, которое ускоряет распад мышечной ткани.

Попробуйте утяжелители

Вы знаете, что тренировки в тренажерном зале предотвращают потерю мышечной массы, но исследование Университета Центральной Флориды показывает, что ношение утяжеляющего жилета во время выполнения движений служит формой силовой тренировки и также может помочь нарастить мышцы. Исследователи обнаружили, что когда люди в возрасте от 65 до 75 лет начинали носить жилет весом около 2 кг (1,8 кг) во время выполнения простых упражнений с собственным весом, основанных на повседневных движениях, таких как вставание из положения сидя, быстрая ходьба и подъем на пятки, два раза в неделю, у них увеличивался размер мышц и улучшалась подвижность. Хороший вариант для начала: утяжеленная жилетка весом 5 кг. Или же положите одну-две книги в рюкзак и носите его в течение 20-минутных сеансов, постепенно увеличивая вес по мере развития выносливости.

Спите больше

Обзор, опубликованный в журнале Американской ассоциации медицинских директоров, показал, что шесть–восемь часов сна в сутки связаны с наименьшей вероятностью развития саркопении. Исследование показывает, что недосыпание может увеличить риск примерно на 20 процентов, тогда как налаживание сна может снизить его на 50 процентов. Исследователи предполагают, что слишком много или слишком мало сна усиливает воспаление, которое ускоряет разрушение мышечной ткани. Но достижение идеального уровня может помочь снизить риск потери мышечной массы со временем.

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