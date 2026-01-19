Прогулка после ужина / © Credits

Всего 10-20 мин легкой ходьбы после ужина может улучшить пищеварение, регулировать уровень сахара в крови и даже повысить настроение. Легкая прогулка оказывается маленькой, но эффективной «интервенцией» для здоровья тела и мозга, об этом рассказало издание Martha Stewart

Здоровый образ жизни часто кажется сложным, а советы фитнес-тренеров или диетологов могут пугать: «три часа спорта ежедневно», «сложные диеты», «хронический стресс». Но иногда польза скрыта в простых вещах. Прогулка после ужина — именно та привычка, которую легко внедрить в ежедневный ритм, а результат ощутим уже после нескольких дней.

Контролирует уровень сахара в крови

После еды организм начинает активно перерабатывать питательные вещества. Во время «постпрандиального периода» скелетные мышцы становятся главными «потребителями глюкозы». Прогулка помогает уменьшить пики сахара в крови и снизить нагрузку на инсулин, постепенно повышает чувствительность организма к гормону.

Улучшает пищеварение

Возможно вы замечали, что после ужина часто появляется тяжесть в желудке или вздутие. Легкая прогулка стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику, уменьшает симптомы изжоги и дискомфорта. Ходьба повышает шансы избежать приступов рефлюкса и способствует более эффективному перевариванию пищи.

Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и обмена веществ

Регулярные вечерние прогулки уменьшают окислительный стресс сосудов, что означает меньше воспалений и меньше «изнашивания» кровеносных сосудов. Активные мышцы поглощают больше глюкозы и жирных кислот, а это помогает организму использовать энергию пищи вместо того, чтобы превращать ее в лишний жир.

Снижает стресс и улучшает настроение

Польза от ходьбы — не только физическая. Легкая активность повышает кровоснабжение мозга и стимулирует выработку серотонина, допамина и эндорфинов. Это уменьшает уровень стресса, улучшает настроение и помогает лучше засыпать. Для тех, кто вечером чувствует напряжение или тревожность, прогулка — простой и эффективный способ расслабиться.

Простая привычка дарит множество пользы и что самое приятное, для этого не нужны тренажеры, диеты или сложные упражнения, достаточно выйти на 10-20 мин свежего воздуха.