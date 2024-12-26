Пропустите спорт, съешьте печенье, посплетничайте и купите себе подарок: как оздоровиться на праздники

В это время года хочется думать только о еде, питье и веселье. И эксперты говорят, что есть некоторые привычки в праздники, которые принято считать «плохими», но которые на самом деле могут помочь вам оставаться счастливыми и здоровыми всю зиму.

Оказывается, многое из того, что мы себе запрещаем, на самом деле может помочь нам оздоровиться. И этому есть научные подтверждения.

Что из неполезного можно и даже необходимо позволить себе на праздники, рассказали Woman`s World.

Добавка алкоголя в яичный коктейль повышает иммунитет

Ученые утверждают, что яйца в этом вкусном сезонном лакомстве содержат питательные вещества (аминокислоты с разветвленной цепью), которые усиливают выработку вашей иммунной системой антител, убивающих вирусы. Это укрепляет вашу защиту от всего, от простуды до COVID, а также может сократить время восстановления вдвое, если вы сейчас нездоровы. Вам нравится добавлять в свой яичный коктейль немного рома или бренди? Алкоголь в этих напитках помогает активизировать ключевую группу иммунных клеток (фагоцитов), которые убивают вторгающихся микробов при контакте.

Приготовление еды успокаивает

Осторожное помешивание супа в кастрюле, пока он кипит на плите, или расслабление, пока вы наблюдаете, как медленно наполняется кофейник, — это форма медитации, укрощающей стресс, исследователи говорят, что эти успокаивающие перерывы, когда вы сосредотачиваетесь на настоящем, активируют 220 генов, которые помогают вашей иммунной системе быстрее находить и уничтожать вторгающихся микробов.

Перерыв в занятиях спортом ускоряет метаболизм

Если вы не в настроении для прохладной прогулки на свежем воздухе или долгого похода в спортзал, не чувствуйте себя виноватым из-за того, что пропустили свою обычную тренировку и вместо этого наслаждаетесь блаженным, восстанавливающим сном. Исследования показывают, что простое наверстывание сна ускоряет метаболизм и сжигание жира. Плюс он стабилизирует уровень сахара в крови и подавляет чувство голода и тягу к еде, обеспечивая те же преимущества для похудения, что и физические упражнения.

Нарушение диеты помогает похудеть

Если вы в последнее время подсчитывали калории, то употребление сезонных любимых блюд может помочь вам похудеть на 55 процентов быстрее, сообщают ученые. Их обзор показал, что «диетический отпуск», когда вы чередуете дни с низким содержанием калорий с днями с высоким содержанием калорий, облегчает соблюдение плана здорового питания и поддерживает высокий уровень метаболизма.

Экранное время изгоняет хандру

Вы слышали о недостатках слишком большого количества экранного времени. Но если вы часто чувствуете себя неважно в это время года, то ежедневное проведение небольшого количества времени в сети может стать билетом на по-настоящему счастливый отпуск. Исследования показывают, что регулярный поиск забавных или интересных мелочей в социальных сетях, а затем отправка их близким, чтобы они знали, что вы думаете о них, может предотвратить хандру так же эффективно, как и личные встречи.

Как оздоровиться на праздники / Фото: Credits

Сплетни поднимают настроение

Узнавать новости других людей с помощью дружеских сплетен — это проверенный исследованиями способ поднять настроение. И это может вытащить вас даже из глубокой хандры так же быстро, как антидепепрессант, говорят исследователи. Ощущение «в курсе» побуждает ваш мозг вырабатывать гормон окситоцин, стабилизирующий настроение.

Промедление восстанавливает выносливость

Посреди всей этой праздничной суеты вы можете чувствовать себя виноватым, отодвигая свой список дел, закидывая ноги вверх и не делая абсолютно ничего. Тем не менее, у вас будет больше энергии и выносливости — и вы будете гораздо более продуктивны — если вы это сделаете. Исследование показало, что регулярные перерывы в напряженные дни омолаживают и заряжают энергией вялую нервную систему. Также исследователи говорят, что это может снизить риск вялой усталости вдвое, если вы сделаете это ежедневной привычкой.

Подарок себе заряжает энергией

Выбирая идеальный, продуманный подарок для каждого из ваших близких, положите в корзину что-нибудь, что предназначено только для вас. Ученые говорят, что прилив счастья, который возникает, когда вы относитесь к себе по-доброму (даже если это просто выбор нового оттенка лака для ногтей), может зарядить вас энергией на несколько часов подряд.

Перекус печеньем углубляет сон

Если вам часто хочется чего-нибудь вкусненького в конце долгого дня (а кто этого не хочет?), вот вам радостная новость - исследование показывает, что перекус перед сном чем-то богатым углеводами, например, несколькими печеньями, кусочком пирога или небольшим количеством мороженого с фруктами, может снизить риск беспокойного сна и даже бессонницы. Эксперты говорят, что кратковременный всплеск уровня глюкозы в крови, который происходит вскоре после употребления сладостей, отключает выработку мозгом гормона бодрости орексина, заставляя вас чувствовать сонливость и готовность заснуть всего за пять минут.

Просмотр телевизора помогает заснуть

Ученые утверждают, что вы будете засыпать быстрее и спать крепче, если посмотрите телевизор в течение часа перед сном. Сосредоточение внимания на шоу (независимо от жанра, который вы любите) быстро успокаивает загруженный мозг, позволяя сформироваться углубляющим сон тета-волнам.

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