Простатит: кто в группе риска и как предотвратить развитие болезни

Простатит – недуг, которым страдает, по разным данным, от 40 до 70% мужчин. Как проявляется заболевание? Как его выявляют? На эти и другие вопросы ответил член Европейской, Украинской и Международной ассоциации урологии, врач-уролог Grace Clinic Антон Глебов.

Как осенний стресс влияет на мужское здоровье

В течение года для здоровья мужчины существует два опасных периода – весна и осень. Это время возможных обострений любых хронических и воспалительных заболеваний - как старых, так и новых. Чаще это связано с простатитом. Если для весеннего периода актуально восстановление после зимы, то осенью больше всего боятся ослабления иммунных сил из-за снижения температуры и переохлаждения, уменьшения продолжительности солнечного дня, из-за чего производится меньше витамина D и, как следствие, снижается выработка гормонов. Прежде всего тестостерона – важного гормона, который крайне нужен мужскому организму.

В возрасте 35+ мужчина уже находится в группе риска раннего старения предстательной железы и появления признаков аденомы простаты. Это повышает риск воспалительных заболеваний на фоне неблагоприятных воздействий извне. Сниженная физическая активность также является одной из причин, не способствующих мужскому здоровью, ведь чем холоднее становится на улице, тем меньше мы двигаемся. Это отрицательно влияет на кровоток в органах таза и вызывает застойные воспалительные изменения в предстательной железе. В этом случае вопрос возникновения простатита или обострение уже хронического воспаления простаты снова становится актуальным.

Невидимый враг

Простатит часто развивается без явных признаков – один, два или даже десять лет мужчина может неоднократно переносить заболевание без заметных симптомов. Это все больше усугубляет повреждение тканей предстательной железы, вызывает необратимые изменения в простате и всей мочевыделительной системе.

Предстательной железе нужно активно "бороться" с негативными воздействиями, окружающими нас осенью. И в этом году к ним добавляется еще и стресс, который испытывают все украинцы. Поэтому необходимо позаботиться о предстательной железе — "поставлять" ей необходимые микроэлементы и минералы, которые будут повышать ее способность противостоять негативным воздействиям (иммунным, вирусным, бактериальным). А также будут активно восстанавливать поврежденные участки для полноценного функционирования всей мочевыделительной системы.

Работа мочеполовой системы, в частности предстательной железы и яичек, отвечающих за выработку тестостерона, оказывает влияние на безопасность и качество работы сердечно-сосудистой системы. При дисбалансе возникают риски тромбоза, инфаркта, инсульта и других состояний, угрожающих жизни.

Как проявляется простатит

Среди симптомов простатита выделяют следующие:

тупая боль;

дискомфорт в нижней части живота;

боли во время мочеиспускания и дефекации;

частые позывы к мочеиспусканию;

ускоряется семяизвержение;

снижается потенция.

Часто наблюдается и ухудшение общего состояния, возможно появление депрессии. Для острого простатита характерны более выраженные симптомы:

жар;

лихорадка;

высокая температура;

острые боли в промежности, в паху, над лобком, в зоне заднего прохода.

Основные правила профилактики простатита

1. Избегайте переохлаждения. Даже незначительное повторное переохлаждение может быть началом болезни.

2. Регулярный здоровый секс.

3. Физическая активность, чтобы не было застоя кровообращения в малом тазу. Это могут быть пешие прогулки, работа на свежем воздухе, плавание или легкая 15-минутная разминка, но ежедневная.

4. Рацион питания. Не следует ежедневно налегать на острые, жирные и соленые блюда. Необходимо обязательно включать в свой рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу. Это будет способствовать сбалансированному питанию, поскольку в организм будут поступать важные витамины и микроэлементы, необходимые для мужского здоровья.

Что чаще всего рекомендуют врачи больным простатитом

Это минералы и растительные вещества, направленные на восстановление мочеполовой системы и стимуляцию ее функций.

Например:

семена тыквы – очень часто используются в качестве источника микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, имеют anti-age-эффект на мужскую половую систему и нормализуют уровень холестерина в крови .

. семена льна – это растительные фитоэстрогены и полифенолы, снижающие темпы формирования аденомы предстательной железы, темпы ее старения и риски развития онкологических заболеваний. Семена льна богаты магнием, витаминами группы Б, фосфором, жирными кислотами – эти вещества необходимы для сбалансированной выработки гормонов в том числе в мочеполовой системе и для укрепления местного иммунитета.

изофлавоноиды из сои – направлены на нормализацию и стимуляцию репродуктивной функции мужчины и мочеполовой системы, снижают частоту нарушений мочеиспускания.

цинк и селен – это природные антиоксиданты, нормализующие метаболизм и энергетический обмен. Они очень важны для выработки секрета предстательной железы, нормализации функций сперматогенеза, фертильности, улучшения качества спермы, а также для стимуляции работы предстательной железы, репродуктивной и эндокринологической системы мужчины.

витамин C – источник свободных радикалов, улучшает микроциркуляцию и положительно влияет на иммунную систему.

Лучшим вариантом для определения, какие препараты принимать, будет консультация квалифицированного уролога. После осмотра и сдачи анализов врач назначит вам соответствующий витаминный комплекс, в состав которого входят важные витамины и микроэлементы. В любом случае не рекомендую лечиться самостоятельно, даже если препарат кажется вам безопасным и нужным. Всегда лучше обратиться к специалисту – врачу-урологу – и проконсультироваться по поводу интересующего вас комплекса витаминов и минералов.

Врач-уролог Антон Глебов / Фото: Grace Clinic

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