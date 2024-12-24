Простуда: как сбить жар с помощью домашних средств

Мы все обращаемся к безрецептурным препаратам, чтобы сбить жар, когда чувствуем себя плохо. Но что делать, если они не помогают или жар возвращается, когда действие лекарства заканчивается через несколько часов.

Если у вас высокая температура и вам не помогают безрецептурные жаропонижающие препараты, можете попробовать облегчить состояние натуральными домашними способами.

Врач рассказал Woman`s World, как естественным образом сбить жар и облегчить такие неприятные симптомы, как потливость, озноб и боль.

Почему у вас поднимается жар, когда вы больны

Ваша иммунная система начинает действовать, когда вы больны — будь то вирусная или бактериальная инфекция, объясняет Джеймс Лайонс, доктор медицины. Она выделяет химические вещества, называемые пирогенами, которые попадают в гипоталамус вашего мозга, часть, отвечающую за регуляцию температуры вашего тела. Пирогены, по сути, перезагружают ваш внутренний термостат на более высокую температуру, вызывая лихорадку, добавляет он. И в большинстве случаев более высокая температура полезна, так как она замедляет рост вирусов и бактерий, отмечает доктор Лайонс. Это облегчает вашей иммунной системе борьбу с болезнью.

Тем не менее лихорадка часто может сопровождаться неприятными симптомами, такими как головная боль, тошнота или покраснение лица. Так как же узнать, когда следует позволить лихорадке идти своим чередом или попытаться ее сбить? Клиника Майо советует, при лихорадке до 38,9 лекарства не использовать. Но при температуре выше 38,9, когда вам некомфортно, вы можете принять жаропонижающие средства, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин.

Как сбить температуру естественным путем

Если вы предпочитаете попытаться сбить температуру естественным путем, прежде чем обращаться к безрецептурным препаратам, которые иногда могут вызывать побочные эффекты, такие как расстройство желудочно-кишечного тракта, рассмотрите эти простые и эффективные домашние средства:

Не пытайтесь "выпотеть"

Давайте сначала развенчаем заблуждение: вам не следует заниматься высокоинтенсивной физической активностью, пытаясь "выпотеть" свою температуру. Самопомощь при лихорадке имеет решающее значение, и она включает в себя достаточное количество отдыха, чтобы позволить вашему телу восстановиться.

Поддерживайте водный баланс

Это может показаться очевидным, но жизненно важно пить много жидкости, такой как вода, прозрачные бульоны или электролитные напитки, чтобы помочь вашему телу остыть естественным образом через потоотделение, объясняет доктор Лайонс. Лихорадка может привести к более быстрой потере жидкости, поэтому поддержание гидратации предотвращает обезвоживание и помогает выводить токсины, пока ваше тело борется с инфекцией, говорит он.

Охладитесь (или согрейтесь)

Могут быть полезны как прохладный компресс, так и теплая ванна. Доктор Лайонс говорит, что прикладывание прохладной влажной ткани ко лбу, запястьям или шее может отвести тепло от тела и помочь справиться с лихорадкой.

Принятие короткой теплой ванны действует аналогично, поскольку испарение воды с вашей кожи постепенно охлаждает вас, объясняет он. Только избегайте холодной воды. Слишком холодная вода может вызвать дрожь, что на самом деле еще больше повышает вашу температуру, предупреждает доктор Лайонс.

Одевайтесь удобно

Может возникнуть соблазн укутаться, когда у вас озноб от лихорадки, но доктор Лайонс рекомендует надевать легкую одежду и использовать только легкое одеяло, чтобы помочь вашему телу высвобождать тепло, а не удерживать его. Избыточное укутывание может поддерживать вашу температуру повышенной дольше, поэтому важно выбирать дышащие вещи.

Как регулировать температуру тела, когда вы больны

Лихорадка необязательно означает, что вам слишком жарко — вы можете попеременно потеть и чувствовать холод или озноб. Итак, как вы помогаете своему телу найти правильный баланс?

Причина, по которой вы чередуете озноб и потоотделение, заключается в том, что ваш организм приспосабливается к лихорадке, объясняет доктор Лайонс. Когда гипоталамус повышает заданную температуру (как будто вы включаете термостат), ваше тело ощущает холод относительно этой новой заданной температуры, поэтому вы дрожите и укутываетесь, чтобы вырабатывать больше тепла. Как только ваше тело достигает заданной температуры, вы перестаете дрожать, и лихорадка "спадает".

В этот момент ваш мозг приказывает вашему телу остыть, поэтому вы начинаете потеть, отмечает он. Потоотделение помогает выводить излишки тепла, когда ваша температура возвращается к норме.

Чтобы помочь вашему телу естественным образом регулировать температуру, начните с многослойной одежды, советует доктор Лайонс. Носите дышащую, легкую одежду, которую вы можете легко снять или надеть, когда вам становится теплее или холоднее. Также полезно поддерживать комфортную среду. Старайтесь поддерживать умеренную температуру, не слишком жаркую или холодную, и используйте вентилятор или открывайте окно для свежего воздуха, если это необходимо.

Когда следует беспокоиться о лихорадке

Хотя лихорадка может вызывать дискомфорт, она необходима для защитной системы организма, говорит доктор Лайонс. Тем не менее, если температура поднимается слишком высоко выше 39,5, держится дольше нескольких дней или сопровождается серьезными симптомами, лучше всего обратиться к врачу, чтобы исключить возможные осложнения.

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