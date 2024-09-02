Протеиновый коктейль на завтрак: за и против

Считается, что протеиновые коктейли могут стать легким вариантом завтрака для тех, у кого нет утром времени. Давайте выясним, так это или нет.

Издание HealthLine рассказало своим читателям о том, какое влияние протеиновые коктейли оказывают на наш организм и могут ли они заменить полноценный прием пищи.

Вы можете начать свой день или подготовиться к тренировке, выпив протеиновый коктейль, который приготовлен из питательных продуктов, таких как фрукты и овощи, чтобы обеспечить сбалансированное питание. Однако следует знать, что не все протеиновые коктейли обладают высокой пищевой ценностью.

Преимущества употребления протеиновых коктейлей

Быстро и удобно

Протеиновые коктейли могут стать быстрым и удобным вариантом завтрака. В зависимости от выбранных ингредиентов их приготовление требует минимум усилий. Это позволяет сэкономить время и энергию. Кроме того, если утром у вас слишком мало времени, вы можете взять его с собой.

Долгое чувство сытости

Завтрак, богатый белком, является отличной стратегией контроля веса и долгого ощущения сытости. Коктейль с высоким содержанием белка и клетчатки лучше справится с этой задачей. Диета с ограничением калорий и прием 30 г концентрата молочного белка в течение 8 недель может повлиять на:

Снижение массы тела;

Снижение жировой массы;

Снижение аппетита;

Снижение уровня сахара в крови натощак;

Снижение уровня инсулина;

Снижение уровня липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина);

Снижение уровня лептина (белковый гормон, контролирующий аппетит и накопление жира).

Белок также может улучшить регуляцию уровня сахара в крови. Это может помочь снизить такие симптомы низкого уровня сахара, как чувство голода.

Дополнительные витамины и минералы

Такие овощи как шпинат, капуста, цуккини и свекла, богаты питательными веществами и их можно легко смешать в протеиновый коктейль.

Клубника, черника, бананы и киви также содержат много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Они могут улучшить вкус вашего смузи или коктейля.

Другие питательные ингредиенты, которые можно добавить в протеиновый коктейль:

Орехи;

Семена;

Йогурт;

Молоко;

Травы;

Специи.

Однако, хотя белок может помочь в снижении веса, важно помнить, что такие ингредиенты как орехи, семена, черный шоколад и ореховое масло питательны в умеренных количествах, но они также очень калорийны. Их потребление в больших количествах может привести к увеличению веса.

Фитнес и протеиновые коктейли

Белок необходим для роста мышц. Он может помочь вашему телу восстановиться после интенсивной тренировки. Употребление достаточного количества белка в рационе может способствовать наращиванию мышечной массы и повышению силы тела благодаря силовым тренировкам. Это делает протеиновые коктейли особенно полезными для бодибилдеров и людей, стремящихся увеличить мышечную массу.

Интересно, что потребление углеводно-белковой добавки до или после выполнения высокоинтенсивных силовых тренировок не приводит к значительным различиям в теле.

Возможные недостатки

Важно знать, что содержится в вашем протеиновом коктейле, поскольку многие готовые смеси и порошки содержат:

Химические добавки;

Наполнители;

Искусственные подсластители.

У некоторых людей могут возникнуть трудности в переваривании ингредиентов, которые часто содержатся в протеиновых коктейлях, например сывороточного белка.

Кроме того, потребление только протеиновых коктейлей вместо нескольких приемов пищи в день может снизить разнообразие вашего рациона и увеличить риск дефицита питательных веществ. Поэтому важно сочетать свой утренний протеиновый коктейль с разнообразными хорошо сбалансированными блюдами и закусками в течение дня.

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