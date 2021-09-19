Против вакцин: чего боятся антипрививочники

Исследования социальных сетей показывают, что сопротивление вакцинам невелико, но далеко идет и продолжает расти.

Антиваксеров - противников вакцинации не так много, как мы думаем, но эта группа очень активна и постоянно растет. Ученые предупреждают, что негативный настрой против вакцин может подорвать усилия по прекращению пандемии коронавируса.

Движение против вакцин и пандемия COVID-19

Антиваксеры – разговорный термин для людей, которые сомневаются в смысле и эффективности вакцинации. В странах, где вакцинация является обязательной, они выступают за сокращение или отмену использования вакцин.

Пока ученые работали над созданием вакцин против COVID-19, небольшое, но очень активное движение антиваксеров бросало вызов этим усилиям. В социальных сетях проводились кампании, несущие фейковые сообщения, подрывающие доверие ко всему процессу вакцинирования.

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Так, в некоторых сообщениях говорилось, что каждый укол препарата вакцины содержит микрочип, который будет вводиться человеку без его согласия и ведома. Другие сообщения содержали информацию относительно риска летального исхода после введения вакцин. Кроме того, на YouTube было выпущено видео, продвигающее теории заговора о пандемии. За короткое время, до того как оно было заблокировано, видео набрало более 8 миллионов просмотров, и основная идея заключалась в утверждении, что вакцинирование "убьет миллионы людей".

Сообщество антиваксеров считает, что вакцины создаются как инструмент государственного контроля для обогащения крупных фармацевтических компаний. Кроме того, все вакцины имеют побочные эффекты, которые могут нанести внушительный ущерб здоровью.

На сегодняшний день неизвестно, сколько людей на самом деле отказались от вакцинирования против COVID -19, поскольку общая поддержка иммунизации по всему миру остается высокой. Однако некоторые ученые, изучающие движения против вакцинации, опасаются, что фейковые новости могут подорвать усилия по установлению коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-12.

К сожалению, вакцины работают только в том случае, если их получают достаточное количество людей для создания так называемого коллективного иммунитета, который замедляет быстрое распространение болезней. Когда люди отказываются от вакцинации, коллективный иммунитет общества ослабляется. Но для противников вакцинации это вопрос личной свободы.

Исследования, направленные на понимание "феномена антиваксеров", до сих пор продолжаются. Ученые пытаются разобраться, почему люди не только против вакцинирования, но и для чего распространяют ложную информацию.

"За" и "против" вакцин

Люди, которые представляют интересы вакцинирования, пытаются донести простую идею – вакцины работают и спасают жизни. Ученые оперируют фактами доказательной медицины, статистическими данными, результатами исследований. В свою же очередь, антиваксеры практически всегда используют эмоциональную сторону.

Одно время бурно обсуждали Виктора Ляшко – нынешнего главы МОЗ, в то время главного государственного санитарного врача, и его больничный относительно диагностированного коронавируса после вакцинации. Сейчас это горячо любимая тема антиваксеров, которая укрепляет их мнение в неэффективности вакцин. Коронавирусная инфекция у Виктора Ляшко была выявлена на 13-й день после вакцинирования. Напомним, для формирования титра антител, защищающих организм от вируса, необходимо от 21 до 28 дней. При этом важное условие – введение вакцины должно проводиться полностью здоровому человеку.

Если мы более внимательно посмотрим на кампании против вакцинации, увидим, что они привлекают своих последователей через персонализированные эмоциональные сообщения.

Оказывается, наиболее эффективные сообщения адресованы родителям и обращены к их сердцам по принципу "любите ли вы своих детей?". Конечно, есть также сообщения, основанные на страхе, такие как "вакцины убивают", "вакцины неэффективны".

Всемирная организация здравоохранения добавила "неуверенность в вакцинах" в свой список десяти основных угроз здоровью в мире. По данным Организации Объединенных Наций, около трех миллионов детей умирают каждый год от болезней, которые можно было бы легко предотвратить с помощью легкодоступных вакцин, особенно в развивающихся странах.

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С другой стороны, страх перед вакциной от COVID-19 можно объяснить головокружительными темпами начала работы над препаратами. И хотя быстрое создание вакцин имеет свое оправдание, но может сложиться впечатление, что экспресс-изобретение – это "золотая жила" для фармацевтических компаний и поле для сокрытия побочных эффектов. Большинство людей, настроенных против вакцинирования, до сих пор уверены, что вакцины прошли недостаточное количество исследований, а полученные результаты фальсифицированы.

Конечно, вакцина от коронавируса – не Святой Грааль, вакцинирование не гарантирует 100%-ного иммунитета к заболеванию, но, тем не менее, дает надежду. Вакцинирование в десятки раз снижает риски развития осложнений, а значит, и летального исхода.

Проходить вакцинирование или нет – дело сугубо личное. Но давайте помнить, что подходить к такому вопросу нужно с умом, опираясь на факты достоверных источников, а не на эмоциональную информацию сомнительных сайтов.

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