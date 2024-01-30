Пройдет за 5 минут: врачи рассказали, как остановить насморк 

Если у вас когда-либо была простуда или аллергия, может возникнуть ощущение, что в мире недостаточно салфеток, чтобы успокоить ваш насморк.

Если у вас насморк, вы хотите не только облегчения, вы хотите быстрого облегчения. И наверняка задавались вопросом, как остановить насморк за 5 минут.

Эксперты Womans world объяснили, что раздражает ваш нос, и рассказали о лучших естественных средствах которые могут быстро подавить симптомы.

Что вызывает насморк

Работа носа — оценить внешнюю среду и сообщить телу, существует ли опасность, говорит Дэвид. В. Джанг, доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии головы и шеи.

Вопреки распространенному мнению, насморк не обязательно носит сезонный характер. Он могжет возникнуть всякий раз, когда слизистая оболочка носа раздражена или воспалена. И это происходит чаще, чем вы думаете, поскольку нервы внутри носа являются одними из самых чувствительных в организме. Хотя простуда или аллергия являются главными триггерами, у некоторых людей появляется насморк при употреблении определенных продуктов. Для других это холод или сухой воздух. Триггеры обычно попадают в одну из четырех категорий.

Как остановить насморк / Фото: Credits

Болезни

Простуда, грипп, COVID-19 и другие инфекции могут вызывать насморк и другие знакомые симптомы болезни. Все это часть попытки организма очиститься от вируса. Этот насморк чаще встречается во время пикового сезона вирусов, например, осенью и зимой, но вы можете заболеть и столкнуться с насморком в любое время года.

Аллергия

Как остановить насморк / Фото: Credits

Аллергия является основной причиной насморка, говорит Сент-Энтони Амофа, доктор медицинских наук. Насморк может быть сезонным (если у вас аллергия на пыльцу) или возникать круглый год (если у вас аллергия на пылевых клещей). Это происходит, когда частицы, вызывающие аллергию, воспаляют чувствительную слизистую оболочку носа.

Продукты питания

Если у вас появился насморк от употребления определенных продуктов или напитков, вы не одиноки. В задней части носа есть сенсорные нервы, которые могут его вызвать, объясняет Меха Фокс, доктор медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии и хирургии головы и шеи. Разные люди чувствительны к разным вещам, но чаще всего виновата острая пища.

Раздражители

В эту категорию триггеров входит все, что не нравится вашему носу. Духи и сигареты могут заставить вас чихнуть и вызвать насморк. Это может быть плохое качество воздуха, загрязняющие вещества, выхлопы автомобилей или выбросы заводов, добавляет доктор Джанг. Это также может быть вызвано частицами в воздухе, раздражающими слизистую оболочку носа.

Как остановить насморк / Фото: Credits

Как остановить насморк за 5 минут

Чтобы остановить насморк быстро попробуйте один из этих простых приемов, который займет 5 минут или меньше.

Промойте носовые пазухи

Врачи говорят, что старинный метод промывания носа путем заливки теплой стерильной соленой воды в одну ноздрю и выливания из другой — один из лучших способов остановить насморк за 5 минут. Орошение солевым раствором удаляет любые раздражители — это довольно быстрое решение, говорит доктор Джанг. Удалив раздражители из носового прохода, вы быстро подавите симптомы..

Выпейте зеленый чай

Как остановить насморк / Фото: Credits

Вы уже знаете, что теплая чашка чая очень успокаивает, когда вы плохо себя чувствуете. А если вы решите заварить чашку зеленого чая, вы избавитесь от симптомов насморка очень быстро. Зеленый чай очень полезен, говорит доктор Амофа. Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление. А кофеин является сосудосуживающим средством, которое сужает артерии, питающие слизистую оболочку носа, говорит он. Не любитель зеленый чай? Кофе или шоколад также могут помочь.

Наденьте маску

Как остановить насморк / Фото: Credits

Если у вас аллергия на раздражители окружающей среды, такие как пыльца или травы, есть простой способ остановить насморк за 5 минут. Надевайте маску, когда находитесь на улице, говорит доктор Фокс. Тот же тип хирургической маски, которую врачи используют для защиты от болезней, работает и для остановки насморка, вызванного частицами, кружащимися в воздухе.

Выпейте воды

как остановить насморк / Фото: Credits

Подсчитано, что наш организм производит около 1 литра слизи каждый день. Большую часть времени он незаметно стекает по задней части носа и горла. Но когда слизь загустевает, она может начать вытекать через нос, а не обычным путем. Выпейте несколько дополнительных стаканов воды. Это разжижает слизь и помогает предотвратить насморк. Постарайтесь удвоить количество воды, которую вы обычно пьете, говорит доктор Амофа. Поэтому, если вы обычно выпиваете пять стаканов воды каждый день, постарайтесь выпивать 10, чтобы побороть с насморком.

Попробуйте имбирь

Как остановить насморк / Фото: Credits

Исследование показало, что ежедневный прием 500 мг экстракта имбиря, а также антигистаминного препарата помогает облегчить симптомы аллергического ринита — воспалительного состояния носовых ходов, вызванного аллергенами, которое вызывает чихание и насморк. Заслуга принадлежит содержащимся в имбире противовоспалительным соединениям 6-гингеролу и 6-шогаолу, которые блокируют высвобождение воспалительных молекул, вызывающих симптомы.

Включите увлажнитель воздуха

Вашему сверхчувствительному носу нравится определенная влажность воздуха. Но если вы живете в холодном и сухом климате или используете в помещении отопление, которое истощает влагу, у вас может возникнуть насморк. Простой способ остановить насморк за 5 минут - включить увлажнитель.

Уровень влажности около 50% наиболее полезен при насморке, говорит доктор Фокс. Попробуйте разместить его на тумбочке в спальне, на журнальном столике в гостиной или в любом месте дома, где вы проводите больше всего времени.

Возьмите дополнительную подушку

Как остановить насморк / Фото: Credits

Если у вас насморк, из-за которого вам трудно заснуть, дополнительная подушка может помочь вам отдохнуть. Дополнительная высота может помочь, перемещая жидкость в горло, а не в нос, говорит доктор Фокс.

Лекарство от насморка

Как остановить насморк / Фото: Credits

Если натуральные средства не принесли того облегчения, на которое вы надеялись, рассмотрите возможность использования спреев из аптек, которые могут помочь.

Когда к врачу

В большинстве случаев насморк можно безопасно вылечить дома, и он пройдет сам по себе. Но если насморк длится более двух недель или вы просто плохо себя чувствуете, вам следует обратиться к врачу, чтобы провериться на какое-либо заболевание или аллергию.

Если у вас явный насморк только с одной стороны, проверьте и его, добавляет доктор Джанг. Это может быть утечка спинномозговой жидкости. Это когда в мембране, отделяющей мозг от носа, есть небольшое отверстие. Если не лечить, бактерии могут попасть в мозг и вызвать менингит. Это случается редко, но об этом следует знать, утверждает доктор Джанг.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения.

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