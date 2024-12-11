Пшено: чем оно полезно и как влияет на организм

Издание healthline рассказало, что эта крупа помогает снижать уровень сахара в крови, бороться с холестерином и является идеальным выбором для тех, кто избегает употребления глютена. В частности, пшено — отличный вариант для людей с целиакией.

Пищевая ценность

Как и большинство зерновых, пшено богато углеводами, а также содержит значительное количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Вареное пшено содержит:

Углеводы

Клетчатка

Белок

Жиры

Фосфор

Магний

Фолиевую кислоту

Железо

Пшено также обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами и в нем наивысшее содержание кальция среди всех злаков — до 13% от суточной нормы на 100 г готовой крупы. Этот минерал является ключевым для здоровья костей, нервной системы и мышц.

Польза пшена для здоровья

Богатство антиоксидантов

Пшено содержит фенольные соединения, такие как феруловая кислота и катехины, защищающие организм от окислительного стресса. Феруловая кислота способствует заживлению ран, уменьшению воспалений и поддержанию здоровья кожи, тогда как катехины способны нейтрализовать тяжелые металлы в крови, уменьшая риск их токсического воздействия.

Улучшение контроля уровня сахара в крови

Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу пшено – идеальный продукт для больных диабетом. Потребление пшенных блюд может снижать уровень сахара в крови после еды и уменьшать резистентность к инсулину.

Снижение уровня холестерина

Растворимая клетчатка, содержащаяся в пшене, способствует выведению жиров из организма, снижает уровень "плохого" холестерина. Кроме того, белок пшена помогает повышать уровень хорошего холестерина и нормализовать обмен веществ.

Подходит для безглютеновой диеты

Этот злак – безглютеновый продукт, поэтому он безопасен для людей с целиакией. В то же время перед покупкой следует убедиться, что продукт не содержит следов глютена из-за возможного перекрестного загрязнения.

Потенциальные минусы

Несмотря на все преимущества, пшено содержит антинутриенты, такие как фитиновая кислота, препятствующая усвоению кальция, железа и других минералов. Однако это влияние минимально при сбалансированном питании. Для уменьшения содержания антинутриентов рекомендуется замачивать зерно перед приготовлением или проращивать его.

Как приготовить пшено

Пшено – универсальный ингредиент, который можно использовать как кашу, гарнир, дополнение к салатам или даже в выпечке. Для приготовления одной чашки сырого пшена требуются две чашки воды. Доведите воду до кипения, добавьте пшено и варите на медленном огне около 20 минут. Чтобы усилить ореховый вкус, предварительно поджарьте крупу на сковороде.

Пшено также можно использовать в виде муки для приготовления хлеба, печенья или закусок. Некоторые производители даже предлагают ферментированное пшено, действующее как природный пробиотик, поддерживающее здоровье пищеварительной системы.

Пшено – это не только вкусный и питательный злак, но и настоящий суперфуд. Его богатый состав, способность поддерживать здоровье сердца, снижать уровень сахара в крови и улучшать пищеварение делают пшено незаменимым продуктом для кухни. Попробуйте добавить эту универсальную крупу в меню и наслаждайтесь ее пользой для здоровья.

Читайте также: