"Психика просто не выдерживает": олимпийский призер Анна Ризадинова будет делиться советами, как побороть стресс

Известная украинская спортсменка Анна Ризадинова стала амбассадором проекта, который призван поддерживать детей и родителей на психологическом фронте "Коло турботи".

Анна не на словах знает, что такое стресс и как общаться с ребенком, у которого стресс.

"Дети потеряли мечту, стимул, не знают куда идти дальше и чего стремиться… У меня была возможность непосредственно работать с детьми и наблюдать за их эмоциональным состоянием во время наших спортивных собраний, которые проходили летом. То, какими дети приехали и какими они ехали два недели спустя – это небо и земля. Поэтому я вижу, насколько важна психологическая поддержка детей", — говорит Ризатинова.

Анна, как и любая мать, пережила страх из-за своего сына и, как следствие, стресс.

"Я тоже мать и четыре месяца была в депрессии, поскольку кроме страха неизвестности на моих плечах еще лежал страх за своего ребенка. Мне также нужна была психологическая помощь, потому что я в начале, как и многие, была уверена, что все скоро закончится Но, когда прошел почти год и мы не понимаем, сколько еще это будет продолжаться, то психика просто не выдерживает", — поделилась спортсменка.

Так что Анна будет вдохновлять украинцев и делиться своими советами, как побороть стресс.

К слову, "Коло турботи" — это благотворительный проект, созданный для того: чтобы в сотрудничестве с медицинскими учреждениями, соцработниками, психологами и волонтерскими организациями оказывать квалифицированную психологическую помощь семьям, детям в возрасте от 0 до 12 лет, получившим острую травму в результате действия разных обстоятельств в ходе войны в Украине.

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