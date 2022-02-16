Психолог, психиатр и психотерапевт: что их отличает и что связывает

Психолог, психиатр и психотерапевт: что их отличает и что связывает

Хотя сфера деятельности психолога, психиатра и психотерапевта одинакова, сфера компетенции этих специалистов значительно отличается.

Предметом интересов психологии, психотерапии и психиатрии является психика человека. Несмотря на общие интересы, специалисты в каждой из этих областей различаются своим подходом к теме болезни и психического здоровья, а также набором используемых мер помощи. Обращаться за поддержкой проще, если мы знаем, куда пойти с нашими проблемами и какой специалист с ними справится лучше всего.

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Кто такой психолог?

Психологом может быть человек, получивший образование в области психологии. Учеба длится пять (шесть) лет и заканчивается написанием диссертации. Потом вы получите степень магистра психологии.

Выпускники факультета психологии обладают широким спектром знаний в области:

работы человеческой памяти, процессы обучения и запоминания у взрослых и детей;

механизмы действия стрессоров, способы реагирования на стресс;

эмоции, мотивация, отношения и поведение в обществе, семье;

социальное функционирование;

мыслительные процессы, восприятие, ассоциация, познание;

человеческое развитие на биологическом, эмоциональном, когнитивном и социальном уровнях.

Психолог "наделен" набором компетенций, характерных для его профессии, которые отличаются от компетенций психотерапевтов и психиатров. К ним относятся:

психологическое консультирование, заключающееся в оказании психологических услуг; их могут использовать люди в кризисной ситуации, переполненные множеством проблем и жизненных событий. К таким проблемам относятся, например, семейные конфликты, отсутствие мотивации к работе, жизни, трагедии личного характера и т.д.;

выдача психологических справок и заключений;

профориентация с целью обеспечить реальный выбор, изменить род занятости или помочь клиенту лучше понять себя по отношению к рабочей среде;

выполнение специализированных психологических тестов;

проведение исследований, результаты которых используются в таких сферах, как экономика, спорт, политика, право, образование, реклама;

сфера деятельности психолога довольно широка. Многие психологи также являются психотерапевтами, а некоторые из них участвуют в обучении, исследованиях, консультировании или работают в компаниях.

Мы можем встретиться с психологами в учебных центрах, школах, крупных компаниях, в психиатрических больницах, наркологических диспансерах и т.д.

Для работы психологом не нужно иметь медицинское образование, а следует закончить высшее учебное заведение по направлению "Психология".

Кто такой психотерапевт?

Психотерапевт – это человек с высшим медицинским образованием, дополнительно окончивший аспирантуру по психотерапии. Сертификат психотерапевта можно получить после сдачи сертификационного экзамена и прохождения клинической стажировки, люди без психологического образования должны дополнительно сдать экзамен по клинической психологии.

Психотерапевты изучают глубинную природу психологической проблемы, выявляют причину тревожных состояний, панических атак, душевных страданий, помогают адаптироваться после тяжелых стрессовых ситуаций. Психотерапевты в своей практике используют поведенческую терапию, психоанализ, а также психотерапию, основанную на глубинной психологии. В отличие от психиатров, данные специалисты не применяют медикаментозное лечение.

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Есть много направлений психотерапии. Каждому из них свойственны индивидуальный подход, методика проведения терапии и теоретические положения. Это означает, что при решении одной и той же проблемы, например, бессонницы, психотерапевт, работающий в психодинамическом потоке, по-разному поймет источник проблемы и будет использовать другие терапевтические методы, чем когнитивно-поведенческий терапевт.

Психотерапевт занимается долгосрочным лечением расстройств, изменением отношения, поведения и убеждений, которые могут привести к кризисным ситуациям. Стоит подумать о посещении психотерапевта, если наши проблемы носят длительный характер и, несмотря на все усилия и попытки их решить, мы не замечаем никаких улучшений и чувствуем, что их источник находится внутри нас. При этом помощь психолога не дала результатов или показала непродолжительный эффект.

Кто такой психиатр?

Психиатр – это врач со специализацией в области психиатрии. Врач-психиатр занимается диагностикой и лечением психических расстройств и заболеваний, которые имеют биологический характер. Психиатр – единственный специалист, который в процессе лечения психических расстройств и заболеваний может использовать фармакотерапию, то есть назначать лекарства.

При лечении многих заболеваний необходимы как психотерапия, так и фармакологическое лечение. Существуют различные направления в психиатрии:

клиническая нейрофизиология;

судебная психиатрия;

наркологическая психиатрия;

детская и подростковая психиатрия;

консультационно-контактная психиатрия;

медицина травм головного мозга.

Кроме того, существуют другие специальности:

межкультурная психиатрия;

психиатрия при различных формах деменции;

биологическая психиатрия;

военная психиатрия;

социальная психиатрия;

спортивная психиатрия.

Обращение к психиатру необходимо при появлении таких симптомов, как потеря контакта с реальностью, галлюцинации и агрессия по отношению к самому себе (нанесение увечий, мысли и попытки самоубийства) или другие.

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Каждая из профессий, упомянутых в этой статье, является частью системы охраны психического здоровья. Выбор подходящего специалиста – чрезвычайно важный элемент лечения, и знание характера работы и объема компетенции данного специалиста необходимо для того, чтобы этот выбор был правильным и стал первым шагом к получению помощи и улучшению качество жизни.

Психиатры – врачи, психотерапевты – с высшим медицинским образованием, психологи – нет.

Психиатры назначают лекарства, а психологи и психотерапевты – нет.

Психиатры диагностируют болезни, проводят лечение и предлагают ряд методов лечения сложных и серьезных психических заболеваний. Психологи и психотерапевты специализируются на предоставлении психотерапии (разговорной терапии), чтобы помочь пациентам.

При необходимости указанные специализации тесно взаимодействуют друг с другом – дополняя знания друг друга, поскольку только так в ряде случаев лечение оказывается наиболее эффективным. Хотя различия в поведении психолога, психотерапевта, психиатра значительны, у каждого из них общая цель – помочь человеку восстановить душевное равновесие и вернуться к нормальной жизни.

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