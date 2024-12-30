Пьяная правда: можно ли верить словам нетрезвого человека

Действительно ли мы становимся честнее, когда пьяные, древнее изречение "In vino veritas" ("Истина в вине"), которое приписывают Плинию Старшему, предполагает, что алкоголь может открывать нашу истинную сущность. Однако так это или нет, попытаемся разобраться.

Издание PsychologyToday рассказало, что недавно в США произошло громкое дело, которое привлекло внимание общества. Мужчину из Алабамы приговорили к более чем году тюрьмы за угрозы, оставленные в голосовых сообщениях двум чиновникам из Джорджии. В своих сообщениях мужчина использовал нецензурные высказывания. Во время судебного заседания три его друга и 19-летний сын пытались убедить судью, что подсудимый — добрый человек и его действия не отражают его настоящую натуру. Сам подсудимый утверждал, что был пьян и не помнит оставленных сообщения. Когда же он говорил правду, в состоянии опьянения или в судебном зале?

Как алкоголь влияет на мозг

Алкоголь оказывает многогранное влияние на мозг.

Снижает активность нейромедиатора глутамата в таких участках мозга, как гиппокамп. Это объясняет провалы в памяти событий, происходивших во время опьянения.

Стимулирует высвобождение эндогенных опиатов (эндорфинов) и дофамина - эти вещества вызывают эйфорию, которую стремятся достичь многие люди.

Усиливает действие нейромедиатора ГАМК — это приводит к седативному эффекту, снижению тревоги, нарушению координации и способности к адекватному суждению.

Особенно важно то, что алкоголь влияет на лобные части – зона мозга, отвечающая за высшие когнитивные функции, включая самоконтроль и оценку поведения. Снижение активности лобных долей делает нас болтливыми, раскованными и склонными к так называемому "скрытому поведению" – действиям, которые обычно угнетаются из-за их социальной неприемлемости.

Что такое скрытое поведение

Скрытое поведение — словесная или физическая агрессия, необоснованная грубость, недоброжелательность, бурность и отсутствие фильтрации слов. В детстве мы все демонстрируем подобное поведение, но с возрастом и благодаря воспитанию, правилам общества и самоконтролю учимся его сдерживать. Алкоголь временно выключает эти сдерживающие механизмы и позволяет выражать мысли и чувства, которые обычно остаются скрытыми.

Делает ли алкоголь людей честнее

Хотя алкоголь и снижает социальные ограничения, это не значит, что он автоматически делает нас более честными. Скорее он способствует утечке необдуманных заявлений и долго подавляемых эмоций. Люди могут выражать то, что они действительно испытывают, например, грусть или обиды, которые обычно остаются скрытыми. Однако высказывания под влиянием алкоголя часто путаются и не всегда отражают истинные убеждения человека.

Алкоголь не изменяет базовые аспекты нашей личности. Люди не изменяют свои религиозные или политические убеждения, не становятся лучшими лжецами или вдруг не меняют свои моральные принципы. То, что мы говорим, будучи пьяными, часто отражает хаотическую смесь наших мыслей и чувств в этот конкретный момент.

Почему мы сожалеем о словах, сказанных под хмельком

Словесная и физическая раскрепощенность, вызванная алкоголем, часто приводит к действиям или высказываниям, о которых люди сожалеют, когда трезвятся. Это могут быть как неудачные шутки или агрессивные высказывания, так и опрометчивые признания. Алкоголь открывает доступ к частям нашего разума, которые мы обычно тщательно контролируем, а это порождает конфликты и неприятности.

Алкоголь действительно ослабляет социальные ограничения, позволяет людям выражать то, что они обычно сдерживают. Однако это не означает, что слова, сказанные под хмельком, всегда являются правдой. Часто это лишь необдуманные заявления или проявления угнетенных эмоций. Если человек выражает агрессию или недопустимые мысли под влиянием алкоголя, это не обязательно его истинная натура, но это точно повод задуматься над его поведением в трезвом состоянии.

Поэтому хотя прислушиваться к людям в состоянии опьянения иногда стоит, воспринимать эти слова как абсолютную правду не следует. А главное – помните, что алкоголь способен разрушить границы, которые мы обычно тщательно выстраиваем и это далеко не всегда идет нам на пользу.

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