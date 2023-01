Пять хитростей для предотвращения подтекания мочевого пузыря

В холодную погоду мочевой пузырь более привередлив, чем обычно. Зимой неприятные симптомы проблем мочевыводящих путей, такие как императивные позывы и никтурия (пробуждение ночью, чтобы помочиться) усугубляются.

Сайт Womans World предлагает попробовать эти пять естественных приемов, чтобы предотвратить подтекание мочевого пузыря.

Тренируйте мышцы тазового дна

Попробуйте укрепить мышцы тазового дна с помощью упражнения Кегеля, также известного как "вдохни и сожми". Клиническое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что женщины-участницы, которые проводили время, используя тренировку мышц тазового дна, смогли сократить недержание мочи, которое их беспокоило.

Что делать

Глубоко вдохните через нос. Когда ваши легкие наполнятся, напрягите мышцы тазового дна - те, которые вы использовали бы, если бы пытались перестать писать, затем медленно выдыхаете. Повторите упражнение несколько раз.

Укрепляйте связь разума и тела

Когда вы в дороге и не можете добраться до туалета, попробуйте усилить связь между разумом и телом. Исследование, проведенное Университетом Лойолы, показало, что когнитивная терапия улучшает симптомы гиперактивного мочевого пузыря.

Что делать

На две минуты представьте цепочку огней, соединяющую ваш мозг и мочевой пузырь. Возможно, вам удастся успокоить взволнованный мочевой пузырь, просто дав ему понять, что ваш разум его контролирует.

Пейте вино и ешьте сыр

Риск инфекций мочевыводящих путей может значительно увеличиться после менопаузы из-за гормональных колебаний. Чтобы снизить его, попробуйте чаще наслаждаться вином и сыром. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Microbiology and Infection, предполагает, что полезные бактерии в сыре могут снизить риск ИМП, а итальянское исследование Drugs Under Experimental and Clinical Research показало, что на острове Пантеллерия, где употребление вина является обычным явлением, у участников была на 30 процентов более низкая, чем в среднем по стране, заболеваемость хронической бактериальной мочевой инфекции. Но помните, если у вас уже есть инфекция мочевыводящих путей, употребление алкоголя для вас противопоказано, потому что это может повысить уровень кислотности мочи и фактически ухудшить ваши симптомы.

Посоветуйтесь с врачом

По мере того как мы стареем, ночные походы в туалет все чаще нарушают наш сон. И проблема только усугубляется, когда холодный воздух добавляет стресс нервной системе. Исследование, проведенное на крысах и опубликованное в "Журнале урологии", показало, что прием гормона сна мелатонина перед сном, помимо того что помогает вам спать более крепко и легко, также увеличивает емкость мочевого пузыря и уменьшает объем мочи. Проконсультируйтесь с вашим врачом по поводу приема мелатонина и его дозировки.

Попробуйте сделать паузу

Поведенческая техника под названием "двойное мочеиспускание" может помочь вам научиться более полно опорожнять мочевой пузырь, чтобы избежать недержания мочи при переполнении. Техника включает в себя мочеиспускание, затем прерывание его на нескольких минут и повторную попытку. Чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь, попробуйте наклониться вперед на 20 секунд после мочеиспускания, как будто кланяетесь, затем сядьте на унитаз прямо на 10 секунд и повторите. Это сжимает ваш мочевой пузырь, помогая опорожнить его полностью.

