Работа — одна из причин вашего беспокойного сна или бессонницы / © Credits

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Новейшее исследование, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, доказывает, что тип работы, которой мы занимаемся, влияет не только на уровень стресса или физическую усталость, но и на качество и количество сна. Звучит серьезно и это действительно так. Предлагаем разобраться, как именно ваша профессия может портить ваш сон и что с этим делать.

Как работа влияет на сон

Ученые проанализировали данные более 1 000 работников за 10 лет и выявили три основных типа сна:

«Хорошие спящие» — имеют регулярное расписание, засыпают быстро, не просыпаются ночью.

«Инсомнические спящие» — имеют трудности с засыпанием, часто просыпаются или спят менее 6 часов.

«Те, которые спят в выходные» — пытаются «догнать» сон в выходные или дневной дремотой.

Наибольшие проблемы исследователи зафиксировали среди людей с сидячей работой и тех, кто работает в ночные смены или по нерегулярному графику. Люди с сидячей работой на 37% чаще страдают от симптомов бессонницы. Те, кто работает вне традиционных часов (по вечерам, ночью, в выходные), на 66% чаще вынуждены «отсыпаться» в свободное время.

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Что именно нарушает сон

Малая подвижность — сидячая работа ухудшает кровообращение, способствует накоплению стресса и напряжения.

Сбой биоритмов — ночные смены или нестабильный график разбалансируют выработку мелатонина.

Недостаточное естественное освещение — работа в темных или безоконных помещениях снижает качество сна.

Перегрузка гаджетами — работа после официального завершения рабочего дня способствует стрессу и задерживает сон.

Избыток кофеина — особенно после обеда, когда организм уже готовится к отдыху.

Ментальная скука — монотонная или неинтересная работа может провоцировать дневную сонливость и ночную тревожность.

Как улучшить сон

Даже если сменить профессию или график не получается, есть способы помочь себе засыпать быстрее, спать лучше и просыпаться полными сил.

Ежедневное движение

Физическая активность — ключ к здоровому сну. И не обязательно бегать марафоны:

Ходите пешком по офису или кварталу каждый час.

Делайте простые упражнения или растяжку вечером.

Устраивайте 10-минутную прогулку на солнце во время обеда.

Движение по крайней мере за 3 часа до сна улучшает глубину и продолжительность сна.

Придерживайтесь стабильного графика сна

Даже если работаете в ночную смену, старайтесь:

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Засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Использовать затемняющие шторы и маску для сна.

Избегать яркого света перед засыпанием, особенно от телефонов и ноутбуков.

Проводите больше времени на дневном свете

Естественный свет регулирует биологические часы:

Выходите на улицу в течение дня.

Завтракайте возле окна или используйте лампу для светотерапии.

Старайтесь начинать день с прогулки или хотя бы 5 мин на балконе.

Не пренебрегайте социализацией

Нехватка общения снижает настроение и ухудшает сон. Даже короткий разговор с подругой, коллегой или соседом придает позитива.

Договоритесь о совместном кофе после работы.

Уделите время разговору с родными вечером.

Запланируйте встречу с друзьями в выходные.

Сократите потребление кофеина

Кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое вызывает сонливость:

Избегайте кофе после 14:00.

Переходите на травяные чаи или воду после обеда.

Следите за употреблением энергетиков, шоколада и колы, они тоже содержат кофеин.

Установите «рабочие границы»

Вечер — не время для писем или Excel:

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Выключайте оповещения после 18:00.

Не берите ноутбук в спальню.

Создайте вечернюю рутину без экранов, например, чтение, ванна, музыка, дневник.

Научитесь успокаивать разум

Стресс и тревога — главные враги сна. Помогают:

Медитация (даже 5 мин).

Глубокое дыхание (техника 4-7-8).

Ведение дневника благодарности или записей мыслей перед сном.

Сбалансированное питание

Нерегулярное или тяжелое питание способствует возникновению изжоги, перепадам сахара и ночным пробуждениям:

Не пропускайте обед.

Избегайте переедания вечером.

Ужин за 2-3 часа до сна.

Поддерживайте умственную активность

Скучная работа может «глушить» мозг и вызывать усталость днем, а беспокойство — ночью.

Решайте кроссворды или задачки.

Изучайте что-то новое в свободное время.

Перед сном — только чтение бумажной книги (не телефона).

Если вы постоянно не высыпаетесь, не игнорируйте это. Сон — основа вашего здоровья, красоты, продуктивности и настроения. Работа важна, но ваше самочувствие еще важнее.

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