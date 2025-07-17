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Работа — одна из причин вашего беспокойного сна или бессонницы
Если вы часто просыпаетесь среди ночи, не можете заснуть часами или чувствуете усталость даже после долгого сна, не спешите обвинять кофе или телефон, возможно, именно ваша работа лишает вас качественного отдыха.
Новейшее исследование, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, доказывает, что тип работы, которой мы занимаемся, влияет не только на уровень стресса или физическую усталость, но и на качество и количество сна. Звучит серьезно и это действительно так. Предлагаем разобраться, как именно ваша профессия может портить ваш сон и что с этим делать.
Как работа влияет на сон
Ученые проанализировали данные более 1 000 работников за 10 лет и выявили три основных типа сна:
«Хорошие спящие» — имеют регулярное расписание, засыпают быстро, не просыпаются ночью.
«Инсомнические спящие» — имеют трудности с засыпанием, часто просыпаются или спят менее 6 часов.
«Те, которые спят в выходные» — пытаются «догнать» сон в выходные или дневной дремотой.
Наибольшие проблемы исследователи зафиксировали среди людей с сидячей работой и тех, кто работает в ночные смены или по нерегулярному графику. Люди с сидячей работой на 37% чаще страдают от симптомов бессонницы. Те, кто работает вне традиционных часов (по вечерам, ночью, в выходные), на 66% чаще вынуждены «отсыпаться» в свободное время.
Что именно нарушает сон
Малая подвижность — сидячая работа ухудшает кровообращение, способствует накоплению стресса и напряжения.
Сбой биоритмов — ночные смены или нестабильный график разбалансируют выработку мелатонина.
Недостаточное естественное освещение — работа в темных или безоконных помещениях снижает качество сна.
Перегрузка гаджетами — работа после официального завершения рабочего дня способствует стрессу и задерживает сон.
Избыток кофеина — особенно после обеда, когда организм уже готовится к отдыху.
Ментальная скука — монотонная или неинтересная работа может провоцировать дневную сонливость и ночную тревожность.
Как улучшить сон
Даже если сменить профессию или график не получается, есть способы помочь себе засыпать быстрее, спать лучше и просыпаться полными сил.
Ежедневное движение
Физическая активность — ключ к здоровому сну. И не обязательно бегать марафоны:
Ходите пешком по офису или кварталу каждый час.
Делайте простые упражнения или растяжку вечером.
Устраивайте 10-минутную прогулку на солнце во время обеда.
Движение по крайней мере за 3 часа до сна улучшает глубину и продолжительность сна.
Придерживайтесь стабильного графика сна
Даже если работаете в ночную смену, старайтесь:
Засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.
Использовать затемняющие шторы и маску для сна.
Избегать яркого света перед засыпанием, особенно от телефонов и ноутбуков.
Проводите больше времени на дневном свете
Естественный свет регулирует биологические часы:
Выходите на улицу в течение дня.
Завтракайте возле окна или используйте лампу для светотерапии.
Старайтесь начинать день с прогулки или хотя бы 5 мин на балконе.
Не пренебрегайте социализацией
Нехватка общения снижает настроение и ухудшает сон. Даже короткий разговор с подругой, коллегой или соседом придает позитива.
Договоритесь о совместном кофе после работы.
Уделите время разговору с родными вечером.
Запланируйте встречу с друзьями в выходные.
Сократите потребление кофеина
Кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое вызывает сонливость:
Избегайте кофе после 14:00.
Переходите на травяные чаи или воду после обеда.
Следите за употреблением энергетиков, шоколада и колы, они тоже содержат кофеин.
Установите «рабочие границы»
Вечер — не время для писем или Excel:
Выключайте оповещения после 18:00.
Не берите ноутбук в спальню.
Создайте вечернюю рутину без экранов, например, чтение, ванна, музыка, дневник.
Научитесь успокаивать разум
Стресс и тревога — главные враги сна. Помогают:
Медитация (даже 5 мин).
Глубокое дыхание (техника 4-7-8).
Ведение дневника благодарности или записей мыслей перед сном.
Сбалансированное питание
Нерегулярное или тяжелое питание способствует возникновению изжоги, перепадам сахара и ночным пробуждениям:
Не пропускайте обед.
Избегайте переедания вечером.
Ужин за 2-3 часа до сна.
Поддерживайте умственную активность
Скучная работа может «глушить» мозг и вызывать усталость днем, а беспокойство — ночью.
Решайте кроссворды или задачки.
Изучайте что-то новое в свободное время.
Перед сном — только чтение бумажной книги (не телефона).
Если вы постоянно не высыпаетесь, не игнорируйте это. Сон — основа вашего здоровья, красоты, продуктивности и настроения. Работа важна, но ваше самочувствие еще важнее.