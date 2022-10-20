Рак груди: мифы, правда и поводы для оптимизма

Страх перед таким заболеванием, как рак молочных желез, знаком большинству наших современниц. Чтобы понять причину такого беспокойства, достаточно посмотреть данные статистики: ежегодно в Украине раком груди заболевают примерно 14500 женщин. И прятаться от этой информации уже просто невозможно!

Чтобы сохранить здоровье и жизнь, необходимо знать, как уменьшить риск оказаться втянутой в эту "эпидемию", а также, какие шаги нужно предпринять, если диагноз все же установлен. К сожалению, в современном информационном пространстве накопилось огромное количество мифов и легенд вокруг этой проблемы. Разобраться в сложных вопросах, касающихся онкологии молочных желез, нам помог маммолог медицинской сети "Добробут" Валерий Евгеньевич Чешук.

По мнению специалиста, источник самых главных страхов женщин – представление о том, что рак молочных желез не лечится. Воспринимая онкологическое заболевание груди как заведомо смертельный приговор, женщины очень часто прячут голову в песок и избегают регулярных обследований. Такая тактика во многом и приводит к той плачевной статистике, которую мы имеем сегодня: 25% случаев первичной диагностики рака молочной железы в ІІІ-ІV стадии.

В настоящее время лечению поддаются абсолютно все стадии рака груди, даже для четвертой стадии есть лекарства. Но наиболее результативно оно на ранних стадиях. Чем меньше опухоль, тем меньше объем удаляемых тканей, и тем более щадящим будет дальнейшее профилактическое лечение. Чем раньше женщина обнаружит проблему и обратится за врачебной помощью, тем эффективнее будет результат. Поэтому ни в коем случае не следует избегать профилактических осмотров и обследований. Регулярное самообследование груди, периодическое обследование молочных желез у врача, УЗИ, маммография, если нужно, генетические исследования – все это шаги, которые необходимо делать, чтобы обезопасить себя.

Распространенным и очень коварным мифом является также утверждение о том, что маммография может увеличивать риск развития рака груди. Маммография является одним из наиболее эффективных методов диагностики ранних стадий онкологии молочных желез у женщин после 40 лет. Дело в том, что на самых начальных стадиях рака груди самочувствие пациентки, анализ крови, онкомаркеры могут быть в норме. Только маммография позволит выявить новообразования, которые не сможет пальпировать даже специалист – опухоли около 0,5 см. Это доклинические стадии, и именно на этом этапе лечение идет наиболее эффективно. Слухи о том, что маммография вредна – это отголоски прошлого: у маммографов старых образцов действительно была большая лучевая нагрузка. В современных цифровых аппаратах лучевая нагрузка минимальная (даже меньше, чем при флюорографии).

Маммолог медицинской сети "Добробут" Валерий Евгеньевич Чешук

Поэтому женщинам после 50 лет рекомендуется как минимум раз в два года (а лучше каждый год) проходить обследования у специалиста и делать маммографию. Для женщин более молодого возраста метод маммографии мало информативен: до 35-40 лет молочная железа в большей степени имеет маммографическую плотность, состоит из фиброзной и плотной железистой ткани, которая затрудняет возможность увидеть новообразования в молочной железе. Поэтому пациенткам до 40 лет назначают УЗИ молочных желез.

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Еще одна серьезная ошибка, которую часто допускают женщины, – это отказ от биопсии при обнаружении новообразования в груди. Существует миф о том, что обнаруженную опухоль ни в коем случае нельзя трогать, так как вмешательство увеличит шансы ее перерождения в злокачественную. Это абсолютно не верно. Проведены серьезные научные исследования, которые опровергают это утверждение. Отказ от проведения биопсии мешает правильно установить диагноз и своевременно начать лечение. Биопсия дает возможность проанализировать содержимое того новообразования, которое было обнаружено во время проведения маммографии. Только так можно на самых ранних стадиях понять, рак это или нет, определить характеристики опухоли и установить правильный лечебный подход (гормонотерапия, химиотерапия).

В целом же, современным женщинам нужно четко понять: рак груди лечится! Главное – не бояться, а как можно раньше обнаружить проблему и начать своевременное лечение.