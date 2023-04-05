Рак мочевого пузыря: симптомы, диагностика и лечение

Рак мочевого пузыря втрое чаще диагностируется у мужчин. У женщин заболевание занимает восьмое место по распространенности среди онкологических патологий.

Рак мочевого пузыря является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у пожилых людей. При этом заболеваемость среди мужчин в среднем в 3-4 раза выше, чем среди женщин. Рак мочевого пузыря вначале протекает бессимптомно, по этой причине около четверти случаев заболевания диагностируют на запущенной стадии.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, каковы причины заболевания, как патология диагностируется и лечится.

Рак мочевого пузыря: причины и факторы риска

Рак мочевого пузыря является одним из самых распространенных видов рака у пожилых людей – в большинстве случаев он диагностируется после 55 лет. Диагноз чаще всего слышат мужчины, у которых заболеваемость раком мочевого пузыря в 3-4 раза выше, чем у женщин.

Примечательно, что курение является важнейшим фактором риска развития такого вида онкологии, на его долю приходится около 50% случаев болезни. При этом риск увеличивается с продолжительностью курения и его интенсивностью.

Важно отметить, что сигареты с низким содержанием смол не связаны с более низким риском развития заболевания, тогда как риски, связанные с электронными сигаретами, еще не оценены по достоинству. Однако в моче курильщиков, как электронных сигарет, так и обычных, были обнаружены канцерогены.

Второй фактор, в определенной степени влияющий на развитие рака мочевого пузыря, связан с нелечеными и постоянно рецидивирующими циститами и инфекциями органов малого таза.

В дополнение к вышеперечисленным причинам, которые могут влиять на развитие заболевания, отмечают генетические факторы. Соматические мутации генов FGFR3, RB1, HRAS, TP53 и TSC1 оказывают влияние как на процесс канцерогенеза, так и на рост опухолей мочевого пузыря. Каждый из этих генов играет ключевую роль в регуляции цикла клеточного деления, предотвращая чрезмерную и неконтролируемую пролиферацию.

Как проявляется рак мочевого пузыря: первые симптомы

Ранние симптомы рака мочевого пузыря могут включать в себя рецидивирующую или постоянную гематурию (наличие крови в моче), частое и болезненное мочеиспускание, боли в спине и пояснице. Такие симптомы являются основанием для начала углубленной диагностики организма и состояния здоровья.

Наиболее частым симптомом рака мочевого пузыря является безболезненная гематурия, встречающаяся у 85% больных. Если же речь идет об интраэпителиальном распространении опухоли, симптомом заболевания чаще является поллакиурия — многократное мочеиспускание в ночное или дневное время.

Если мы говорим уже о запущенной стадии заболевания, то клиническая картина будет следующей: боль в низу живота и поясницы, гематурия, пальпируемая в надлобковом участке опухоль, увеличенные регионарные лимфатические узлы, постоянная необходимость посещать туалет.

Следует помнить, что рак мочевого пузыря может развиваться очень коварно, часто без специфических симптомов. Бывает и так, что болезнь отождествляется с другими, менее опасными, неонкологическими патологиями. Время установления диагноза от появления симптомов рака мочевого пузыря определяет дальнейшее лечение, прогноз и выживаемость больного.

Диагностика рака мочевого пузыря

Детальная диагностика рака мочевого пузыря должна основываться на гистопатологическом исследовании образцов, взятых во время цистоскопии. Начальным этапом онкологической диагностики заболевания является ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза при правильно наполненном мочевом пузыре. Как подчеркивают специалисты, также рекомендуется оценивать мочеточники и чашечно-лоханочные системы, поскольку злокачественные опухоли мочевого пузыря часто возникают мультифокально.

Кроме того, в диагностике этой болезни используются визуализационные исследования, такие как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография с контрастированием.

Как проводится лечение рака мочевого пузыря

Лечение рака мочевого пузыря зависит от клинической стадии заболевания и гистопатологической злокачественности опухоли. Обычно терапия начинается с трансуретральной радикальной резекции злокачественного образования с последующей местной иммунотерапией или химиотерапией. Однако такая процедура возможна, когда рак не выходит за пределы мышечной оболочки.

В наиболее запущенных случаях мочевой пузырь удаляют целиком, проводя радикальную цистэктомию или применяют инстилляции БЦЖ – вводят в мочевик специальный препарат. Следующий вид воздействия на опухоль в случае запущенных стадий болезни — неоадъювантная химиотерапия, которую рассматривают как многообещающий вариант лечения, особенно в случае образований, глубоко инфильтрирующих стенку мочевого пузыря или рядом расположенной ткани. Также используют лучевую терапию при лечении такого рака, но чаще всего в случае, когда пациенту нельзя выполнить цистэктомию.

Методы лечения подбираются индивидуально для пациента с учетом его состояния, возраста и сопутствующих заболеваний. Нередко лечение начинают с менее радикальных методов и только в случае их неэффективности переходят к следующим, более сложным. Основным критерием выбора терапии является определение стадии развития опухоли и метастазов в отдаленные ткани. Чем раньше стадия развития рака, тем лучше прогноз и шансы на полное восстановление функций мочевого пузыря.

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