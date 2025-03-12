Рак молочной железы: факторы риска, ранние симптомы и меры, повышающие прогнозы на выздоровление

Обнаруженный на ранних стадиях рак молочной железы излечим в 95% случаев. Поэтому регулярные профилактические осмотры и самообследование молочных желез являются важными мерами — и для выявления начальных стадий болезни, и для повышения шансов успешного его преодоления.

О профилактике рака молочной железы, факторах риска, ранних симптомах заболевания, а также мерах, повышающих благоприятные прогнозы на выздоровление, рассказывает маммолог, онколог, онкохирург клиники "Оксфорд Медикал" София Захарчук.

Цифры, говорящие сами за себя

На сегодняшний день рак молочной железы возглавляет список самых частых онкозаболеваний женщин. Печальная статистика свидетельствует о страшных данных: в Украине ежегодно устанавливают более 14 тыс. случаев этой патологии. И их количество ежедневно растет.

Более 5 тыс. пациенток с таким диагнозом ежегодно умирает. К сожалению, именно рак молочной железы становится основной причиной смертности украинок от злокачественных новообразований.

Однако и в глобальных масштабах онкология, поражающая железистую ткань груди, является наиболее распространенным онкозаболеванием среди женщин в мире. Так, в 2022 году было зарегистрировано 2,3 млн новых случаев этой болезни (12% всех случаев рака) и 670 тыс. смертей от нее.

Факторы, повышающие риск рака

Предупреждены, а значит, вооружены. Понимание факторов, при которых растет вероятность заболеть раком молочной железы, позволяет акцентировать на этой проблеме и лишний раз провериться.

Основные факторы риска:

1. Возраст: после 40 лет опасность возрастает, пик заболеваемости наблюдается у женщин 45-65-летнего возраста.

2. Генетическая предрасположенность: родственники первой линии (мать, сестра, дочь), болевшие раком молочной железы.

3. Гормональные факторы:

раннее, до 12 лет, начало менструаций;

поздняя менопауза, после 55 лет;

отсутствие беременностей и родов;

первая беременность после 30 лет.

4. Гормональная терапия: длительное и неконтролируемое использование гормональных контрацептивов и гормональной заместительной терапии при менопаузе.

5. Ожирение и избыточный вес, особенно после климакса.

6. Алкоголь и курение.

7. Ранее перенесенный рак: опухоль в одной молочной железе увеличивает риск злокачественных образований в другой.

Один или несколько факторов присущи и вам? Заранее не бойтесь: это не значит, что вы непременно больны. Регулярные профилактические осмотры и здоровый образ жизни могут значительно снизить риск рака.

Но с другой стороны, не следует недооценивать степень опасности: коварство заболевания в том, что на ранних стадиях симптомы мало отчетливы или вообще отсутствуют.

Какие бывают ранние симптомы

Когда нужно точно показаться маммологу:

если обнаружили безболезненное неподвижное уплотнение или узелок в молочной железе;

форма или размер груди изменились: асимметрия, увеличение одной из молочных желез, изменение контуров могут свидетельствовать о патологических процессах;

появились выделения из соска – прозрачные или кровянистые, особенно без нажатия;

заметили изменения кожи груди: покраснение, отек, шелушение или появление "лимонной корки";

беспокоит боль или дискомфорт в груди – не такой, как всегда на месячные, есть ощущение тяжести;

изменился вид соска: другой цвет, появление язв, втянутая форма.

София Захарчук утверждает, что один или несколько симптомов не обязательно свидетельствуют о раке, но это сигнал, который следует обратиться к врачу для детального обследования и при необходимости проведения дополнительных исследований. И самое главное: профессиональное состояние молочных желез оценивает онкомаммолог, а не гинеколог.

Профилактические осмотры спасают жизнь

Регулярные профосмотры молочных желез (как самостоятельные, так и у врача) являются важной составляющей раннего выявления рака и эффективности лечения.

С профилактической целью эксперт рекомендует:

Самообследование молочных желез. Начиная с 20 лет ежемесячно обращайте внимание, не изменилась ли форма и размер груди, не появились ли уплотнения или выделения из сосков. Оптимальное время для самопроверки – 3-12-й день менструального цикла.

Клинический осмотр у маммолога 1–2 раза в год. Врач оценит состояние молочных желез, пропальпирует их, при необходимости назначит дополнительные исследования.

УЗИ должны делать женщины от 18 до 45 лет ежегодно, даже при отсутствии жалоб. Такое исследование позволяет выявить изменения в тканях молочных желез, незаметные при пальпации.

Маммографию назначают ежегодно тем, кто старше 40 лет. Это "золотой стандарт" скрининга рака молочной железы, что показывает даже малейшие изменения в органе.

В случае выявления патологических изменений маммолог может комбинировать указанные обследования, а при необходимости проводить МРТ, эластографию (разновидность УЗИ) или дуктографию (рентгенографию протоков).

Если есть необходимость, мы проводим биопсию подозрительных образований под УЗИ-контролем. Это значительно повышает диагностическую ценность результата и позволяет определить предонкологические заболевания и состояния, объясняет София Захарчук.

Дополнительные рекомендации

Эксперт выделяет еще несколько важных моментов, которые помогут снизить риск развития рака.

Прежде всего – соблюдать здоровый образ жизни: откажитесь от курения и алкоголя, будьте физически активными и держите вес под контролем.

А в случае семейной истории рака молочной железы или других негативных факторов проконсультируйтесь с врачом по индивидуальному плану профилактических осмотров и необходимости дополнительных исследований.

Да, есть смысл рассчитать вероятную онкологическую опасность, если в семье уже были случаи аналогичного заболевания. Важным инструментом, который оценивает риск развития рака молочной железы и яичников, генетические тесты на выявление мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. В Украине подобные исследования проводятся.

Основные аспекты генетического тестирования:

наличие мутаций может увеличивать вероятность наследственного рака молочной железы до 50–80%;

производится женщинам, у которых диагностировали рак в молодом возрасте или были случаи такого заболевания в семье. Кроме того, тестируют и мужчин;

предполагает анализ ДНК, полученной из периферической крови. Процедура неинвазивная.

Если в генах BRCA1 и BRCA2 обнаружены мутации, врач может рекомендовать дополнительные профилактические меры или более частые медицинские осмотры. Однако отрицательный результат не исключает вероятности развития рака, хотя риск будет ниже.

Подытоживая, эксперт называет критерии хорошего маммолога: специалист должен провести обследование в комфортном для пациентки формате, правильно установить диагноз, не причиняя боли и дискомфорта во время исследования, и в конечном итоге назначить действенное лечение, избегая гипердиагностики и ненужных манипуляций.

И напоминает, что заболевание всегда легче предотвратить, чем лечить его.

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