Рак молочной железы: как не пропустить начало болезни

Каждая женщина на протяжении жизни имеет средний риск развития рака молочной железы. Потому что женский пол – это фактор риска.
По данным национального Института рака в прошлом году рак груди диагностировали у 12 тыс. украинок. И у 87 украинцев.
О том, как часто посещать маммолога, что влияет на развитие рака молочной железы, рассказал хирург-маммолог в клинике R+ Medical Network Денисенко Ярослав Владимирович.
Причины развития рака молочной железы
Рак молочной железы развивается, когда клетки грудной ткани начинают бесконтрольно делиться, распространяясь в окружающие ткани.
Одна из причин формирования рака – мутации в генах BRCA1 и BRCA2. По данным научных исследований, мутации гена BRCA1 обуславливают 56-87% риска развития рака груди в 70 лет и 33-50% – в возрасте 50 лет.
Гены BRCA1, BRCA2 чаще всего передаются генетически. Если у ваших родственников первой линии был рак груди – мама, бабушка, тетя, сестра, – я рекомендую пройти тестирование на наличие генов BRCA1 и BRCA2. Наличие генов не означает, что у вас точно будет рак, но риск повышается в два раза. Чтобы не пропустить возможное начало болезни в будущем, вам необходимо периодически проходить ультразвуковую диагностику или маммографию. Тестирование на наличие генов проводиться единожды.
Среди других веских причин, стимулирующих развитие рака груди, я выделяю:
- отсутствие беременности на протяжении жизни;
- первая беременность и роды после 40 лет;
- отказ от грудного вскармливания;
- раннее начало менструации – до 12 лет;
- поздняя менопауза – после 55 лет;
- ожирение;
- злоупотребление алкогольными напитками;
- продолжительное курение;
- ранее перенесенный рак молочной железы, рак яичников;
- возраст – после 50 лет повышается риск развития рака груди;
- длительная гормональная терапия.
Больше половины опухолей при раке молочной железы – чувствительны к гормонам эстрогенам. Уровень эстрогенов повышается перед овуляцией и снижается за несколько дней до менструации. Беременность и грудное вскармливание блокируют выработку эстрогенов, останавливая менструацию. Менструальная пауза длится минимум девять месяцев, которые приравниваются к девяти менструальным циклам. У женщин, которые не рожали детей, этой паузы нет. Больше менструальных циклов – выше риск развития рака.
Профилактика и диагностика
Лучшая профилактика развития рака молочных желез – это ежегодный маммологический осмотр. Традиционно до 40 лет проводится ультразвуковая диагностика, после 40 лет – маммография.
С возрастом меняется структура молочной железы – теряется плотность, увеличивается количество жировой ткани. Маммография визуализирует ткани груди четче, чем ультразвуковая диагностика. Но, по показаниям врача, маммография может проводиться и до 40 лет.
Проверять молочные железы необходимо каждый год после того, как грудь сформировалась.
Самообследование молочных желез я рекомендую проводить каждый месяц на 5-7 день после завершения менструации в один и тот же день. Однако самообследование – не равно обследование у врача. Женщина может нащупать сформировавшееся уплотнение, отметить увеличение груди, заметить втянувшийся сосок. Такие симптомы могут свидетельствовать о развитии рака на второй, третьей или четвертой стадии. Но у некоторых женщин рак груди не сопровождается появлением уплотнения и ухудшением самочувствия. На профилактическом осмотре врач способен увидеть рак на нулевой стадии развития, задолго до появления симптомов, что повышает шансы на успешное лечение и ремиссию.
У мужчин рак груди развивается редко, но быстрее, чем у женщин, поскольку у них мало ткани грудных железах. И раковые клетки быстро распространяются в окружающие ткани. Протекает болезнь, как правило, в агрессивной форме.
Рак молочной железы не развивается из-за ношения бюстгальтера, употребления сахара, кофе или глютена. В 90% случаев он возникает спонтанно, независимо от возраста и пола.
Чтобы не пропустить начало развития болезни, запланируйте визит к маммологу. Подарите консультацию у врача маме, сестре, подруге, коллеге по работе. Прививайте культуру посещения врача детям. Не полагайтесь на самочувствие и отсутствие клинических симптомов болезни.
Позаботьтесь о себе сегодня ради здорового будущего!
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