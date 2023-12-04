Рак поджелудочной железы: симптомы, методы лечения, рекомендации специалиста

Сложность раннего обнаружения рака поджелудочной железы заключается, во-первых, в том, что поджелудочная железа находится глубоко внутри тела и не может определяться через брюшную стенку. Во-вторых, симптомы РПЖ появляются только на поздних стадиях болезни и к тому же не указывают именно на рак.

О том, какие сложности есть на пути выявления и лечения рака поджелудочной железы, рассказывает доктор медицинских наук ДНП "Национальный институт рака" Константин Копчак.

Врач отмечает, что, к большому сожалению, пережить год пациентам с РПЖ трудно, но на определенных стадиях болезнь можно преодолеть и достичь даже выздоровления. Выздоровлением считается отсутствие возврата болезни в течение 5 лет.

Наиболее распространенными признаками поражения поджелудочной железы являются повышенный уровень билирубина (желтуха), отсутствие аппетита и неконтролируемая потеря веса, что обычно означает, что рак уже распространился на другие органы. Пациенты также жалуются на боль в брюшной полости, которая распространяется на спину и значительно усиливается с течением времени. Болевой синдром характерен для 2/3 пациентов.

Этапы планирования лечения

На первом визите к врачу пациент узнает необходимые обследования, чтобы консилиум врачей принял правильное первоначальное решение относительно стратегии и тактики лечения.

Симптомы рака поджелудочной железы

Поджелудочная железа разделена на две части. Одна часть производит ферменты, другая – гормоны. В зависимости от того, какая часть поражена, возникают те или иные симптомы. Кроме того, рядом с поджелудочной железой расположены многие важные органы, поэтому симптомы могут зависеть как раз от влияния именно на них.

Неспецифическим симптомом РПЖ является общая утомляемость, слабость.

Также симптомом может быть впервые выявленный диабет, поэтому он является рекомендацией обязательно пройти КТ.

Также изменение гормонального фона может являться признаком гомонопродуцирующих опухолей поджелудочной железы (к счастью, это достаточно редкий вид опухолей).

Опухоли головки поджелудочной железы перекрывают отток желчи в двенадцатиперстную кишку, поэтому характерным симптомом является желтуха.

Также могут быть нарушения пищеварения, потеря веса, тошнота и рвота.

Боль является характерным симптомом, но она подключается на более поздней стадии.

Диагностика РПЖ

К сожалению, увидеть опухоль на поджелудочной железе довольно сложно даже с помощью современных средств диагностики.

Также не существует скрининга РПЖ, поэтому заболевание часто диагностируется на поздней стадии, что значительно осложняет лечение.

Методы лечения РПЖ

Любое лечение направлено на максимальное продление жизни и максимальное сохранение качества жизни.

Основными методами являются хирургия и химиотерапия. Лучевая терапия задействована бывает значительно реже.

Последовательность методов бывает разной, но именно эта последовательность и влияет на успех лечения.

Рекомендации от специалиста

Очень важно не пренебрегать профилактикой. Вести здоровый образ жизни, следить за весом, заниматься спортом.

Также нельзя медлить и пренебрегать собственным здоровьем, когда вы чувствуете какие-либо симптомы, которые вам не нравятся. Обязательно обращайтесь к врачам, если чувствуете, что с вами что-то происходит.

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