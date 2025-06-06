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ТСН в социальных сетях

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Рак: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать

Рак — одна из самых опасных болезней современности, которая ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру. Но важно знать: чем раньше заболевание будет обнаружено, тем выше шансы на полное выздоровление. Именно поэтому врачи призывают нас внимательно прислушиваться к собственному организму.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Рак: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать

Рак: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать / © Credits

О самых тревожных симптомах рака рассказал врач Сергей Писоцкий, а также дал рекомендации, чтобы лучше ориентироваться в сигналах, которые подает вам ваше тело.

Основные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Внезапная и беспричинная потеря веса

Если вы не меняли образ жизни, не сидите на диете, но сбрасываете несколько килограммов без труда, это может быть симптомом ряда онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной, желудка, пищевода или легких.

Медицинский факт: считается, что потеря более 5% веса за 6–12 месяцев без очевидных причин — серьезный повод обратиться к врачу.

Кровь в моче или кале

Это всегда тревожный сигнал. Выделение крови может свидетельствовать о:

  • рак толстой кишки,

  • рак мочевого пузыря,

  • геморрой (не рак, но нуждающийся в лечении),

  • воспалительные заболевания.

Даже если кровь появилась однократно, не откладывайте визит к врачу.

Хроническая усталость, которая не проходит после отдыха

Чувство постоянного изнеможения, даже после сна или отпуска, — еще один возможный сигнал. Такая усталость часто наблюдается за:

  • лейкемии (рак крови),

  • лимфомах,

  • других видах рака, вызывающих внутреннее кровотечение или дефицит железа.

Изменения родинок: цвет, форма, размер

Любая изменяемая родинка — становится асимметричной, темнеет, растет или начинает чесаться — должна быть осмотрена дерматологом.

Достопримечательность ABCDE (по англ. аббревиатуре):

  • A (Asymmetry) — асимметрия

  • B (Border) — неровные края

  • C (Color) — неоднородный цвет

  • D (Diameter) — диаметр свыше 6 мм

  • E (Evolution) — изменения во времени

Это главные критерии, по которым оценивают риск меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи.

Другие симптомы, которые следует не игнорировать

  • Уплотнение в груди или других частях тела. Может свидетельствовать об опухоли молочной железы, щитовидной железы, лимфатических узлов и т.д.

  • Постоянный кашель или хрипотка. Особенно если не проходит более 3 недель — может быть признаком рака легких или горла.

  • Проблемы с проглатыванием, ощущение «клубка» в горле. Часто встречается при раке пищевода или гортани.

  • Боли в животе, вздутие, расстройства пищеварения. Если длятся более 2–3 недель — обязательно обследование.

Что делать, если заметили подозрительный симптом

  1. Не паниковать. Многие симптомы могут быть вызваны другими, менее опасными заболеваниями.

  2. Записаться к терапевту или профильному врачу. Врач проведет осмотр и назначит необходимые анализы.

  3. Пройти обследование. Анализ крови, УЗИ, маммография, колоноскопия или МРТ все зависит от симптомов.

Профилактика

  • Проходите ежегодные осмотры: гинеколога, дерматолога, стоматолога.

  • Сдавайте анализ крови хотя бы раз в год.

  • Следите за родинками и изменениями на коже.

  • Ведите активный образ жизни и откажитесь от курения.

  • Защищайте кожу от солнца.

Тело всегда подает сигналы. Главное — научиться слышать их и не откладывать заботу о себе «на потом». Раннее выявление — это шанс на полное выздоровление.

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