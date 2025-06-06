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Рак: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать
Рак — одна из самых опасных болезней современности, которая ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру. Но важно знать: чем раньше заболевание будет обнаружено, тем выше шансы на полное выздоровление. Именно поэтому врачи призывают нас внимательно прислушиваться к собственному организму.
О самых тревожных симптомах рака рассказал врач Сергей Писоцкий, а также дал рекомендации, чтобы лучше ориентироваться в сигналах, которые подает вам ваше тело.
Основные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
Внезапная и беспричинная потеря веса
Если вы не меняли образ жизни, не сидите на диете, но сбрасываете несколько килограммов без труда, это может быть симптомом ряда онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной, желудка, пищевода или легких.
Медицинский факт: считается, что потеря более 5% веса за 6–12 месяцев без очевидных причин — серьезный повод обратиться к врачу.
Кровь в моче или кале
Это всегда тревожный сигнал. Выделение крови может свидетельствовать о:
рак толстой кишки,
рак мочевого пузыря,
геморрой (не рак, но нуждающийся в лечении),
воспалительные заболевания.
Даже если кровь появилась однократно, не откладывайте визит к врачу.
Хроническая усталость, которая не проходит после отдыха
Чувство постоянного изнеможения, даже после сна или отпуска, — еще один возможный сигнал. Такая усталость часто наблюдается за:
лейкемии (рак крови),
лимфомах,
других видах рака, вызывающих внутреннее кровотечение или дефицит железа.
Изменения родинок: цвет, форма, размер
Любая изменяемая родинка — становится асимметричной, темнеет, растет или начинает чесаться — должна быть осмотрена дерматологом.
Достопримечательность ABCDE (по англ. аббревиатуре):
A (Asymmetry) — асимметрия
B (Border) — неровные края
C (Color) — неоднородный цвет
D (Diameter) — диаметр свыше 6 мм
E (Evolution) — изменения во времени
Это главные критерии, по которым оценивают риск меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи.
Другие симптомы, которые следует не игнорировать
Уплотнение в груди или других частях тела. Может свидетельствовать об опухоли молочной железы, щитовидной железы, лимфатических узлов и т.д.
Постоянный кашель или хрипотка. Особенно если не проходит более 3 недель — может быть признаком рака легких или горла.
Проблемы с проглатыванием, ощущение «клубка» в горле. Часто встречается при раке пищевода или гортани.
Боли в животе, вздутие, расстройства пищеварения. Если длятся более 2–3 недель — обязательно обследование.
Что делать, если заметили подозрительный симптом
Не паниковать. Многие симптомы могут быть вызваны другими, менее опасными заболеваниями.
Записаться к терапевту или профильному врачу. Врач проведет осмотр и назначит необходимые анализы.
Пройти обследование. Анализ крови, УЗИ, маммография, колоноскопия или МРТ все зависит от симптомов.
Профилактика
Проходите ежегодные осмотры: гинеколога, дерматолога, стоматолога.
Сдавайте анализ крови хотя бы раз в год.
Следите за родинками и изменениями на коже.
Ведите активный образ жизни и откажитесь от курения.
Защищайте кожу от солнца.
Тело всегда подает сигналы. Главное — научиться слышать их и не откладывать заботу о себе «на потом». Раннее выявление — это шанс на полное выздоровление.