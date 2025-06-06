Рак: тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать / © Credits

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О самых тревожных симптомах рака рассказал врач Сергей Писоцкий, а также дал рекомендации, чтобы лучше ориентироваться в сигналах, которые подает вам ваше тело.

Основные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Внезапная и беспричинная потеря веса

Если вы не меняли образ жизни, не сидите на диете, но сбрасываете несколько килограммов без труда, это может быть симптомом ряда онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной, желудка, пищевода или легких.

Медицинский факт: считается, что потеря более 5% веса за 6–12 месяцев без очевидных причин — серьезный повод обратиться к врачу.

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Кровь в моче или кале

Это всегда тревожный сигнал. Выделение крови может свидетельствовать о:

рак толстой кишки,

рак мочевого пузыря,

геморрой (не рак, но нуждающийся в лечении),

воспалительные заболевания.

Даже если кровь появилась однократно, не откладывайте визит к врачу.

Хроническая усталость, которая не проходит после отдыха

Чувство постоянного изнеможения, даже после сна или отпуска, — еще один возможный сигнал. Такая усталость часто наблюдается за:

лейкемии (рак крови),

лимфомах,

других видах рака, вызывающих внутреннее кровотечение или дефицит железа.

Изменения родинок: цвет, форма, размер

Любая изменяемая родинка — становится асимметричной, темнеет, растет или начинает чесаться — должна быть осмотрена дерматологом.

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Достопримечательность ABCDE (по англ. аббревиатуре):

A (Asymmetry) — асимметрия

B (Border) — неровные края

C (Color) — неоднородный цвет

D (Diameter) — диаметр свыше 6 мм

E (Evolution) — изменения во времени

Это главные критерии, по которым оценивают риск меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи.

Другие симптомы, которые следует не игнорировать

Уплотнение в груди или других частях тела. Может свидетельствовать об опухоли молочной железы, щитовидной железы, лимфатических узлов и т.д.

Постоянный кашель или хрипотка . Особенно если не проходит более 3 недель — может быть признаком рака легких или горла.

Проблемы с проглатыванием, ощущение «клубка» в горле. Часто встречается при раке пищевода или гортани.

Боли в животе, вздутие, расстройства пищеварения. Если длятся более 2–3 недель — обязательно обследование.

Что делать, если заметили подозрительный симптом

Не паниковать. Многие симптомы могут быть вызваны другими, менее опасными заболеваниями. Записаться к терапевту или профильному врачу. Врач проведет осмотр и назначит необходимые анализы. Пройти обследование. Анализ крови, УЗИ, маммография, колоноскопия или МРТ все зависит от симптомов.

Профилактика

Проходите ежегодные осмотры: гинеколога, дерматолога, стоматолога.

Сдавайте анализ крови хотя бы раз в год.

Следите за родинками и изменениями на коже.

Ведите активный образ жизни и откажитесь от курения.

Защищайте кожу от солнца.

Тело всегда подает сигналы. Главное — научиться слышать их и не откладывать заботу о себе «на потом». Раннее выявление — это шанс на полное выздоровление.