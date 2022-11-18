Ранние симптомы сердечной недостаточности: на что обратить внимание

Сердечная недостаточность может развиться в течение нескольких месяцев или даже лет, поэтому ее часто путают со старением.

Как сообщает Еxpress.co.uk, многие люди узнают об этом диагнозе только после неотложной медицинской помощи. Но во многих случаях болезнь проявляется ранними признаками, которые можно спутать с естественным старением или, например, с COVID.

Сердечная недостаточность — это состояние, когда ваше сердце не работает должным образом, орган не может перекачивать здоровое количество крови по всему телу, и она может застаиваться в венах или легких.

Какие симптомы сердечной недостаточности часто путают с простудой и старением

В серьезных случаях, известных как острая сердечная недостаточность, ее симптомы могут проявиться внезапно. Некоторые из наиболее заметных симптомов сердечной недостаточности включают кашель и хрипы. Также может возникнуть одышка, потому что застой в легких затрудняет обмен кислорода и углекислого газа. Кроме того, в положении лежа может быть труднее дышать.

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Но во многих случаях одни и те же симптомы могут развиваться постепенно. По данным Гарвардской медицинской школы, они также присутствуют при ранней сердечной недостаточности. Это состояние часто называют хронической сердечной недостаточностью, и его часто путают с респираторными инфекциями или старением.

Безусловно, естественное старение отнимает у нас какое-то количество жизненных сил, но иногда усталость и одышка также могут сигнализировать и о том, что ваше сердце не работает должным образом.

Другие симптомы сердечной недостаточности

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При сердечной недостаточности кровь не может двигаться вверх по телу от ног и ступней из-за недостатка энергии в сердце.

Жидкости могут начать собираться в этих областях. Многие люди с сердечной недостаточностью испытывают скопление жидкости, известное как отек, в животе, лодыжках и ногах.

Часто это может проявляться как быстрое увеличение веса.

Из-за одышки и утомляемости людям может быть трудно заниматься повседневными делами.

Чем раньше вы начнете лечить сердечную недостаточность, тем лучше. Если у вас появятся внезапные признаки заболевания, вам следует обратиться к врачу.

Раннее обращение к врачу может помочь снизить риск долгосрочных осложнений, включая почечную недостаточность и анемию.

Диагностика сердечной недостаточности

Если вы обратитесь к врачу, вам, скорее всего, после первичный осмотра и прослушивания сердца могут назначить такие исследования:

ЭКГ;

эхокардиографию (УЗИ сердца);

суточное холтеровское мониторирование;

МРТ сердца;

КТ-коронарографию;

эхокардиографию и стресс-эхокардиографию;

велоэргометрию;

рентген сердца;

лабораторные анализы.

Необязательно, что вам для постановки диагноза понадобятся все эти исследования, возможно, диагноз будет поставлен уже после нескольких из них.

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