- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Расписание питания для похудения: рассказывает диетолог
В мире здорового питания тренды меняются почти так же быстро, как мода на джинсы с низкой талией. Еще недавно «правильное» питание предполагало 5 приемов пищи в день, обязательные перекусы и ранний завтрак. Сегодня ко всему совсем другой подход.
О современных установках в расписании питания для похудения в условиях длительного стресса, гормонального дисбаланса и реальной жизни украинцев рассказывает врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.
Новые данные
По словам Натальи Самойленко, в подходах к питанию произошла серьезная эволюция: «Когда я училась диетологии, нам еще советовали дробное питание пять раз в день — в любой ситуации. Сегодня мы уже знаем, что это не всегда полезно, а иногда даже вредно».
Причина — новые исследования, которые доказывают, что частые перекусы повышают уровень инсулина, нарушают метаболическую гибкость и способствуют развитию инсулинорезистентности — ключевого фактора, который мешает похудению.
Трижды в день — золотая середина
«Если говорить о широкой общественности, лучший вариант — это классическое трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Без перекусов между ними», — советует Самойленко.
Преимущества такого подхода:
стабилизация уровня глюкозы и инсулина в крови,
нормализация аппетита,
естественная работа гормонов сытости (лептина) и голода (грелина),
возможность давать организму перерывы на «метаболический отдых» — то есть время, когда он не переваривает пищу, а использует энергию из жировых запасов.
Другой график
Хотя трехразовое питание — универсальная рекомендация, есть категории людей, которым могут потребоваться отступления от этой схемы:
Беременные и женщины в период лактации — из-за повышенных энергетических потребностей.
Подростки — из-за фазы активного роста.
Пациенты с болезнями ЖКТ — при гастрите или рефлюксе дробное питание уменьшает симптоматику.
Люди с гипогликемией — им важно избегать длительных перерывов между приемом пищи.
В таких случаях решение принимается индивидуально и желательно под контролем врача-диетолога.
Не количество приемов пищи, а качество выбора и понимание, зачем и когда вы едите, определяет ваш прогресс. Даже самая идеальная диета не сработает, если она не вписывается в вашу реальную жизнь.