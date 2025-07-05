Расписание питания для похудения: рассказывает диетолог

Расписание питания для похудения / © Credits

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О современных установках в расписании питания для похудения в условиях длительного стресса, гормонального дисбаланса и реальной жизни украинцев рассказывает врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Новые данные

По словам Натальи Самойленко, в подходах к питанию произошла серьезная эволюция: «Когда я училась диетологии, нам еще советовали дробное питание пять раз в день — в любой ситуации. Сегодня мы уже знаем, что это не всегда полезно, а иногда даже вредно».

Причина — новые исследования, которые доказывают, что частые перекусы повышают уровень инсулина, нарушают метаболическую гибкость и способствуют развитию инсулинорезистентности — ключевого фактора, который мешает похудению.

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Трижды в день — золотая середина

«Если говорить о широкой общественности, лучший вариант — это классическое трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Без перекусов между ними», — советует Самойленко.

Преимущества такого подхода:

стабилизация уровня глюкозы и инсулина в крови,

нормализация аппетита,

естественная работа гормонов сытости (лептина) и голода (грелина),

возможность давать организму перерывы на «метаболический отдых» — то есть время, когда он не переваривает пищу, а использует энергию из жировых запасов.

Другой график

Хотя трехразовое питание — универсальная рекомендация, есть категории людей, которым могут потребоваться отступления от этой схемы:

Беременные и женщины в период лактации — из-за повышенных энергетических потребностей.

Подростки — из-за фазы активного роста.

Пациенты с болезнями ЖКТ — при гастрите или рефлюксе дробное питание уменьшает симптоматику.

Люди с гипогликемией — им важно избегать длительных перерывов между приемом пищи.

В таких случаях решение принимается индивидуально и желательно под контролем врача-диетолога.

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Не количество приемов пищи, а качество выбора и понимание, зачем и когда вы едите, определяет ваш прогресс. Даже самая идеальная диета не сработает, если она не вписывается в вашу реальную жизнь.