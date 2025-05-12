Растет везде: какое растение спасет вас на природе от укусов комаров

Тысячелистник / © Credits

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На странице woodsboundoutdoors рассказали, как защититься от комаров, если вы на природе и забыли специальный антимоскитный спрей. Согласитесь, такое бывало с каждым, выехав на пикник, дачу или просто на природу, вы забывали средство от комаров, а потом они лакомились вами, будто вы – самая сладкая комариная вкусность. Не помогают в такой ситуации ни брюки, ни длинные рукава.

Однако теперь вы сможете защититься и поможет вам в этом растение, которое называется тысячелистник обыкновенный. Его натуральные масла отпугивают комаров и других летучих насекомых.

У тысячелистника мелкие белые цветы, у которых также может бітьрозовый оттенок. В садоводстве в декоративных целях используется тысячелистник желтый и красный. Тысячелистник — это трава, которая не только уменьшает кровотечение и предотвращает инфекции, но и отпугивает комаров эффективнее всех химических спреев, которые вы можете найти на полках магазинов.

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Соберите листья растения (не цветы) и сверните в небольшой шарик в руках. Шарик из листьев будет замечательно пахнуть и потрите им тело, незащищенное одеждой. Кстати, если вы порезались или травмировались и у вас кровотечение, стоит только размять тысячелистник в руках и приложить к травмированному месту. Кровотечение должно остановиться или хотя бы уменьшиться, ведь растение обладает антибактериальными свойствами.

Тысячелистник легко выращивать в саду на солнечном месте. Он может скрещиваться с другими сортами и становиться розовым, но если у него сильный запах, он все еще сохраняет свои лечебные свойства. Опыляется тысячелистник пчелами, бабочками и другими насекомыми.

Читатели в комментариях также добавили, что с обычным тысячелистником можно сделать натуральный спрей и лосьон против москитов, которым смогут пользоваться даже дети, ведь е него в составе не будет ни одного химического вещества.

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Дата публикации 12:59, 20.08.23 Количество просмотров 341 3 средства, которые защитят от комаров на природе