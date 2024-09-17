Растяжка перед сном, которая поможет вам расслабиться и поскорее заснуть

Легкая шестиминутная разминка поможет вам почувствовать расслабление после тяжелого дня и позволит крепко спать всю ночь.

Тренер Zehra Allibhai поделилась простыми и эффективными упражнениями, которые можно легко выполнять в постели перед сном. Эти упражнения помогут расслабить усталое тело и будут способствовать более быстрому засыпанию.

Ноги к стене. Лягте на спину, поднимите ноги вверх и обоприте их о стену. Легко шевелите стопами, чтобы расслабить ноги и улучшить кровообращение. Наклоны головы. Сидя на кровати, наклоните голову в сторону, слегка помогая себе рукой, чтобы потянуться к плечу. Это поможет расслабить мышцы шеи и плеч. Повороты туловища. Сидя, поверните туловище максимально назад, помогая себе руками. Это поможет расслабить мышцы спины и улучшить гибкость. Скручивание ног. Лягте на спину и поочередно сгибайте ноги в колене, заводя одну ногу за другую. Тело при этом оставляйте неподвижным. Можете помогать себе рукой для дополнительной растяжки. Растяжка колен. В положении лежа обнимите колени, затем отпустите их и выпрямите ноги и руки вдоль тела. Это поможет расслабить спину и снизить напряжение. Наклоны вперед. Станьте напротив кровати, ноги на ширине плеч. Положите руки на кровать и, не отрывая их, сделайте наклоны вперед. Это поможет расслабить мышцы спины и ног.

После выполнения упражнений сразу ложитесь в постель. Этот комплекс упражнений поможет вам снять напряжение и подготовить тело к отдыху, что будет способствовать лучшему и более спокойному сну.

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