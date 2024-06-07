Разрыв мениска: почему женщины после 40 лет в группе риска и как помочь себе в домашних условиях

Многие думают, что разрыв мениска – это травма, которая случается только со спортсменами. Но это не так.

Вы можете получить разрыв мениска из-за такой простой вещи, как соскальзывание ноги с бордюра во время утренней прогулки. И когда это произойдет, может быть болезненно.

Хорошие новости состоят в том, что вы можете научиться лечить разрыв мениска естественным путем. Womans World собрал лучшие советы врачей по восстановлению в домашних условиях.

Что такое разрыв мениска

Разрыв мениска — одна из наиболее распространенных травм колена, которая может возникнуть практически у всех возрастных групп и уровней активности, утверждает Лиана Миллер, доктор медицинских наук, доцент кафедры ортопедической хирургии. Фактически, люди старше 40 лет подвергаются более высокому риску разрыва мениска, чем люди моложе 40 лет.

Мениск — это кусок хряща С-образной формы, который действует как подушка между голенью и бедренной костью и обеспечивает устойчивость колена. Каждое колено имеет два мениска: один на внутренней и один на внешней стороне колена.

Разрыв любого мениска возможен, причем существуют разные степени тяжести травмы. По словам доктора Миллер, разрыв может возникнуть в разных направлениях и в разных местах мениска, от истирания краев до окружного разрыва.

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Симптомы разрыва мениска

Симптомы варьируются от практически незаметных до сильной боли и отека, в зависимости от того, насколько серьезна травма. К наиболее частым симптомам разрыва мениска относятся:

сильная боль и ощущение щелчка в момент травмы;

отек вокруг колена;

скованность и трудности с выпрямлением колена;

боль при движении, особенно при боковом движении или скручивании колена;

ощущение блокировки или застревания при попытке пошевелить коленом.

Два распространенных типа разрывов мениска

Возраст является одним из важнейших факторов, определяющих возникновение разрыва мениска. Травматические разрывы чаще наблюдаются у молодых пациентов в возрасте от 10 до 45 лет, которые занимаются спортом, говорит доктор Миллер. Дегенеративные разрывы чаще встречаются у пациентов в возрасте 40 лет и старше. Вот что происходит в каждом сценарии.

Травматический разрыв

Действия, которые вызывают сильное скручивание или вращение колена, вызывают разрыв мениска, говорит доктор Миллер. Вот почему эта травма часто наблюдается у людей, занимающихся видами спорта, требующими быстрой и резкой смены направлений, например, футболом и баскетболом.

Дегенеративный разрыв

Этот тип разрыва, который обычно представляет собой изнашивание хряща, может произойти в результате травмы или просто из-за дегенерации с течением времени. При дегенеративных заболеваниях наиболее распространены скручивающие травмы, объясняет Карл Л. Херндон, доктор медицинских наук, хирург-ортопед. Это могут быть относительно легкие события, такие как соскальзывание с бордюра, выгуливание собаки на поводке и другие подобные обычные события.

Незначительные события, подобные этим, с большей вероятностью приведут к разрыву мениска, если присутствуют и другие состояния, такие как артрит. Артрит — это дегенеративное изменение хряща внутри сустава, говорит доктор Херндон. С возрастом артрит становится более распространенным, и вероятность дегенеративного разрыва увеличивается. Более того, разрывы мениска – особенно те, которым не уделяется должного времени и внимания для заживления – могут увеличить риск развития артрита в колене.

Разрыв мениска / Фото: www.credits

Срок восстановления разорванного мениска

Более серьезные разрывы могут потребовать чего угодно: от физиотерапии до инъекций стероидов, а иногда и хирургического вмешательства, говорит доктор Херндон. В зависимости от плана лечения и тяжести травмы время восстановления разорванного мениска может растянуться до 6 месяцев, если потребуется операция.

Острые травматические разрывы, как правило, приводят к образованию подвижных или нестабильных фрагментов, которые могут зацепиться за колено, вызывая боль, отек или блокировку, говорит доктор Миллер. Эти типы разрывов обычно требуют хирургического вмешательства, которое проводится артроскопически, чтобы восстановить мениск или удалить нестабильную часть. В более редких случаях некоторым пациентам может потребоваться замена мениска.

К счастью, дегенеративные изменения в результате повседневных событий гораздо мягче и часто проходят при консервативном лечении, говорит доктор Херндон. При более легких разрывах время восстановления разорванного мениска короче — часто от 4 до 8 недель.

Если ваш врач диагностировал у вас небольшой разрыв, есть способы вылечить разорванный мениск естественным путем.

Попробуйте метод RICE

Для начала обеспечьте колену период покоя, лед, сжатие и подъем, также известный как метод RICE.

Этот метод, с которым вы, вероятно, знакомы по растяжению лодыжки в детстве, уменьшает отек и воспаление, чтобы ускорить заживление. Он включает в себя прикладывание к колену льда на срок до 20 минут, ношение компрессионной повязки или чулка и задирание поврежденной ноги выше уровня сердца в течение первых нескольких дней после травмы.

Совет: не нужно тратить деньги на дорогие компрессионные бинты. "Все, что у вас есть под рукой, подойдет, если оно не слишком тесно и не нарушает кровообращение, — говорит доктор Херндон. — Эластичные бинты, рукава и чулки — хорошие варианты".

Покой

Как только вы сможете немного передвигаться, важно не напрягать колено в течение как минимум нескольких недель, если вы хотите естественным образом залечить разорванный мениск. Следует избегать таких действий, как повороты, скручивания и глубокие приседания, предостерегает доктор Миллер. Это означает, что поначалу вам, возможно, придется делать упор на здоровую ногу, когда встаете, или использовать специальный захват, чтобы поднимать предметы с пола.

Тем не менее не существует жестких правил. Прислушиваться к своему телу — это самая правильная стратегия. Все, что причиняет настоящую боль - какое-то занятие или вид активности, - постарайтесь исключить.

Начните с этих упражнений

Физическая терапия и программа домашних упражнений могут помочь укрепить мышцы вокруг колена и предотвратить ощущение нестабильности, объясняет доктор Миллер. Вам стоит записаться на прием к физиотерапевту, который назначит конкретные упражнения, которые помогут вам естественным образом залечить разорванный мениск. Вероятнее всего, упражнения будут такими:

Мини-приседания и разгибания ног для укрепления квадрицепсов (мышц передней части бедра).

Сгибания подколенных сухожилий для укрепления подколенных сухожилий (мышц на задней поверхности бедра).

Поднятие пяток стоя для укрепления икр.

Используйте безрецептурные обезболивающие

Боль можно лечить с помощью безрецептурных обезболивающих,

Если ваша боль станет слишком сильной или ухудшит образ жизни и функциональность, лучше всего обратиться за помощью к специалисту-ортопеду для полной оценки и обсуждения рисков и преимуществ различных вариантов лечения.

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