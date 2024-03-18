Реабилитолог раскрывает правду о вдовьем горбе: причины и методы лечения

Вдовий горб, также известный как холка или климактерический горб, – это выступ или горб в зоне шейного хребта. Это явление наблюдается у некоторых людей и может иметь разные причины, о которых рассказывает реабилитолог Богдан Латыш.

Часто мы слышим, что этот горб – это соли, но это совсем не так. Отложение жировых клеток в зоне вдового горба не имеет ничего общего с солями.

На самом деле это отложение жировых клеток в зоне седьмого шейного позвонка.

Основные причины возникновения холма на шее:

лишний вес

гормональный сбой

нарушение осанки

проблемы с мышцами

период климакса

Методы лечения:

1. Массаж

Этот метод включает в себя мануальный массаж или использование специальных массажных приборов для размягчения и расслабления мышц в области шеи. Он помогает улучшить кровообращение, снизить напряжение и дискомфорт.

2. Упражнения

Специальные упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и положительно повлиять на осанку. Они могут включать растяжки, ротационные и плавные движения головой для укрепления мышц и уменьшения напряжения.

3. Физиопроцедуры

К этому типу процедур относятся различные методы физической терапии, такие как ультразвуковая терапия, лазерная терапия, электростимуляция и другие.

Вдовий горб – это не отложение солей, как это раньше считалось. Однако он может являться рисковым фактором для здоровья. Поэтому понимание его причин и использование соответствующих методов лечения может помочь уменьшить его проявления и улучшить общее состояние здоровья.

Если ваше состояние вызывает у вас беспокойство, обратитесь к врачу.

Читайте также: