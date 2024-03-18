Реабилитолог раскрывает правду о вдовьем горбе: причины и методы лечения

Вдовий горб остается загадочным феноменом, ассоциированным с отложением солей. Реабилитолог раскрывает истинную природу этого явления.
Вдовий горб, также известный как холка или климактерический горб, – это выступ или горб в зоне шейного хребта. Это явление наблюдается у некоторых людей и может иметь разные причины, о которых рассказывает реабилитолог Богдан Латыш.
Часто мы слышим, что этот горб – это соли, но это совсем не так. Отложение жировых клеток в зоне вдового горба не имеет ничего общего с солями.
На самом деле это отложение жировых клеток в зоне седьмого шейного позвонка.
Основные причины возникновения холма на шее:
- лишний вес
- гормональный сбой
- нарушение осанки
- проблемы с мышцами
- период климакса
Методы лечения:
1. Массаж
Этот метод включает в себя мануальный массаж или использование специальных массажных приборов для размягчения и расслабления мышц в области шеи. Он помогает улучшить кровообращение, снизить напряжение и дискомфорт.
2. Упражнения
Специальные упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и положительно повлиять на осанку. Они могут включать растяжки, ротационные и плавные движения головой для укрепления мышц и уменьшения напряжения.
3. Физиопроцедуры
К этому типу процедур относятся различные методы физической терапии, такие как ультразвуковая терапия, лазерная терапия, электростимуляция и другие.
@bogdan.rehab ♬ оригинальная аудиозапись – Реабилитолог/массажист/Киев — Реабилитолог/массажист/Киев
Вдовий горб – это не отложение солей, как это раньше считалось. Однако он может являться рисковым фактором для здоровья. Поэтому понимание его причин и использование соответствующих методов лечения может помочь уменьшить его проявления и улучшить общее состояние здоровья.
Если ваше состояние вызывает у вас беспокойство, обратитесь к врачу.
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