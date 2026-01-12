Революция в диетологии и новые установки на 2025-2030 годы / © Credits

Издание The Nutrition Source рассказало, что каждые пять лет США обновляют официальные диетические установки "Dietary Guidelines for Americans" с советами гражданам, правительственным программам и врачам. Новые 2025-2030 DGAs получили более короткий, «потребительский» формат с яркой графикой. Однако стоит обратить внимание на несколько противоречивых моментов.

Сахар и обработанные продукты

Самая сильная позиция новых DGAs — против добавленного сахара и сильно обработанных продуктов. Теперь прямо указано избегать сладкой газировки, готовых снеков и сладких йогуртов. Относительно сахара, рекомендации еще конкретнее, а именно, добавленный сахар в одном приеме пищи не должен превышать 10 г. Детям советуют избегать добавленного сахара до 10 лет, а не до 2, как было раньше.

Жиры

Важнее не объем жира, а его тип. Мы знаем, что насыщенные жиры следует держать до 10% от суточной калорийности, однако в пирамиде DGAs продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, стейк, сыр и масло, показаны рядом с растительными жирами. На самом деле чтобы не превысить 10% насыщенных жиров на 2,000 калорий в день (примерно 22 г), стоит осторожно выбирать жирные молочные продукты и сливочное масло. Например, один стакан молока, ¾ стакана греческого йогурта и 28 г сыра — это уже 17 г насыщенных жиров. Добавить ложку масла и вы превысили норму.

Белок

Новые DGAs советуют взрослым потреблять 1,2-1,6 г белка на 1 кг веса в день — это на 50-100% больше, чем раньше. Но важно не только количество, но и качество белка. Красное мясо и жирные молочные продукты могут повышать риск для сердца, тогда как бобовые, рыба и растительные белки — полезнее. Поэтому внимательно выбирайте «белковый пакет», вместе с белком вы получаете жиры, натрий и другие вещества.

Алкоголь

Что касается алкоголя, новые DGAs советуют его «меньше для улучшения здоровья», но конкретных цифр нет.

Новые диетические рекомендации на 2025-2030 годы — шаг вперед в борьбе с сахаром и обработанными продуктами, но смешанные сигналы о насыщенных жирах и белке могут запутать. Яркая пирамида с мясом и маслом выглядит стильно, но реалии ежедневного питания сложнее. Вероятно, лучше ориентироваться на «здоровую тарелку» или консультироваться с диетологом, чтобы питание было и вкусным, и безопасным для вашего здоровья, в том числе сердца.