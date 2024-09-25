Рейтинг "стоп-действий" перед сном: рассказывает лайф-коуч

Сон – это важная часть нашей жизни и его качество оказывает непосредственное влияние на наше физическое и психологическое состояние.

Если вы хотите наладить свой распорядок дня перед сном, метод 3-2-1 может стать вашим надежным союзником. Как отмечается на странице healthwithcory, соблюдая простые правила, вы сможете быстрее засыпать, лучше спать всю ночь и просыпаться полными сил и энергии.

Три часа до сна:

Избегайте тяжелой пищи. За это время не рекомендуется есть много или употреблять тяжелую пищу. Это поможет вашему телу перейти в "режим покоя", ведь активная работа желудка может помешать уснуть.

Один час до сна:

Сократите потребление жидкости. Не пейте много воды, ведь это может привести к частым походам в туалет ночью, что нарушит ваш сон и последующее засыпание.

Минимизируйте использование гаджетов. В этот период времени откажитесь от телефонов, планшетов и компьютеров. Синий свет, излучаемый этими устройствами, может мешать выработке мелатонина — гормона сна, отвечающего за регуляцию вашего сна.

Помните:

Создайте комфортную среду. Убедитесь, что в вашей спальне темно, тихо и прохладно. Можно использовать плотные шторы или маски для глаз.

Разработайте рутину перед сном. Установите четкое время сна и пробуждения, чтобы ваш организм привык к определенному распорядку.

Релаксируйте. Почитайте книгу, медитируйте или сделайте легкие упражнения на растяжку перед сном.

Следуя этим простым правилам, вы сможете быстрее засыпать и спокойнее спать. Ведь качественный сон – залог вашего хорошего здоровья.

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