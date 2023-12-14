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Рост мощности магнитных бурь: прогноз солнечной активности на три дня – 14-16 декабря

Автор
Юлия Кудринская
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Рост мощности магнитных бурь: прогноз солнечной активности на три дня – 14-16 декабря

Прогноз магнитных бурь на 14, 15, 16 декабря / Фото: Credits

Ближайшее время ожидается высокая геомагнитная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 14 декабря, ожидается средняя магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень), которая уже завтра, 15 декабря, повысится до индекса 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. И до 16 декабря она будет сохранять свою мощность.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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Дата публикации
Просмотры
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