Рождественский пост: рекомендации диетолога

28 ноября – начался Рождественский пост, который продлится до 6 января включительно. Как подготовить себя к этому испытанию? И что необходимо помнить, чтобы не сойти с дистанции раньше времени?

Как подготовить себя к посту и что необходимо помнить, чтобы не сойти с дистанции раньше времени рассказывает врач-диетолог Ирина Баранова.

Что такое православный пост?

Православный пост - это временный отказ от скоромной пищи (пищи животного происхождения), к которой относятся все виды мяса, молоко и молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты. Вместо них опустевшее место на столе занимают:

все виды каш

растительные масла

овощи

фрукты и сухофрукты

орехи

мед

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Кроме изгнания из своего меню всего скоромного, каждый постящийся должен сократить количество потребляемой пищи вдвое, полностью отказаться от стимулирующих напитков (кофе, крепкий чай, алкоголь). Впрочем, пост – это не только пищевые ограничения, но и духовный подвиг. Отказ от скоромной пищи сам по себе ничего не значит, ведь аскетизм — понятие целостное, включающее в себя и духовное воздержание. А это значит, что во время поста человек должен сознательно отказаться от праздности, дурных привычек, плотских утех и грешных мыслей. То есть, решившись поститься, будьте готовы и к сексуальному воздержанию, и к отказу от развлечений. В этот период важно настраиваться на позитив, делать добро, прощать своих обидчиков, каяться в грехах и гнать от себя дурные мысли и соблазны.

Как подготовиться к посту?

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Многие полагают, что пост – дело нехитрое: выбросил из холодильника все запрещенные продукты и забыл о них до самого Рождества. Но весь фокус в том, что резкая смена рациона может сопровождаться дискомфортом в кишечнике, слабостью в теле, метеоризмом и головокружениями. Именно поэтому перед началом Рождественского поста стоит посетить гастроэнтеролога, который оценит состояние вашей пищеварительной системы и скажет способна ли она справиться с тем количеством растительной клетчатки, которая поступает в организм с цельными кашами, овощами и фруктами. Ведь при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта грубая клетчатка может спровоцировать обострение болезни. В таких случаях врач может посоветовать подкорректировать постное меню - вместо сырых овощей и фруктов употреблять тушеные, вареные или запеченные (под воздействием высоких температур растительные волокна становятся более нежными и не раздражают кишечник и слизистую желудка).

Кому противопоказан пост?

Строгий пост не рекомендуется престарелым людям, пациентам, перенесшим операцию, беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Впрочем, при желании родители могут устраивать свои малышам вегетарианские дни 2-3 раза в неделю (например, в понедельник, среду и пятницу). Во все остальные дни белок в рационе ребенка должен присутствовать.

Дополнительные меры

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Переход на постное меню способствует самоочищению организма. Дело в том, что растительная пища усиливает перистальтику кишечника, способствуя тем самым выведению из органов пищеварения и крови токсических веществ. Однако специалисты считают, что для усиления эффекта каждый постящийся должен принять ряд дополнительных мер:

Во время поста хотя бы раз в неделю стоит посещать баню. Тепловые процедуры улучшат обмен веществ, очистят суставы, ускорят выведение из крови токсинов, очистят кожу и повысят эластичность сосудов.

Не стоит забывать во время постов о целебной силе свежеотжатых соков. Выпивая по 100-150 мл яблочного, морковного или яблочно-свекольного фрешей (3 раза в день за 15 минут до еды), вы активизируете работу печени, почек и желчного пузыря.

Почки тоже нуждаются в помощи, так как именно через них из организма выводится организма огромное количество токсичных веществ. Зная об этом, старайтесь больше пить. Это может быть чистая вода, соки, травяные отвары или чаи. Главное, чтобы в течение дня выпивалось не менее 2,5-3 литров жидкости (причем 60% должно приходиться на чистую воду).

Черная Ирина