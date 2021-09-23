Розмарин: улучшает память, стимулирует работу мозга и снимает тревожность

Исследование, проведенное учеными из Австрии, показало, что после 20 минут воздействия масла розмарина 35 участников испытали заметное улучшение внимания, уровня энергии и самочувствия.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о розмарине и его влиянии на умственные способности и когнитивные функции.

В последние годы появилось много различных теорий, соблазняющих нас новыми способами улучшения памяти или остроты ума. Одна из таких теорий гласит, что розмарин способен улучшать умственные способности и помочь нашему серому веществу работать лучше. Вопрос в том, имеет ли такая теория какое-либо научное обоснование. Ниже мы постараемся более подробно остановиться на этом вопросе.

Несколько слов о розмарине

Розмарин, известный как Salvia rosmarinus, – это ароматное вечнозеленое с тонкими игольчатыми листьями растение, произрастающее в Средиземноморье. Примечательно, что до 2017 года розмарин был известен под другим научным названием Rosmarinus officinalis, которое сейчас практически не применяется для описания растения.

Химический состав розмарина очень богат, помимо эфирного масла растение отличается высоким содержанием розмариновой кислоты (2-5%), дубильных веществ и флавоноидов. Эфирное масло розмарина содержит высокие концентрации цинеола, борнеола, камфоры и пинена.

Розмарин для лучшей памяти

Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса сообщили, что розмарин, особенно экстракты, содержащие антиоксиданты из этой травы, могут помочь в обучении и улучшении памяти, а также уменьшить симптомы легкого когнитивного нарушения, которое предвещает развитие деменции. Это исследование было разработано для оценки потенциальных фармакологических взаимосвязей между абсорбированным 1,8-цинеолом (находящемся в масле розмарина) после воздействия аромата розмарина на человека.

Розмарин как усилитель когнитивных функций

Одно исследование, проведенное на группе людей старше 50 лет, показало, что регулярное употребление небольшого количества розмарина в виде сушеного порошка положительно влияет на улучшение умственной работоспособности.

Аромат розмарина и его действие на мозг

Также были проведены исследования влияния аромата розмарина на когнитивные функции. Испытуемые люди в течение некоторого времени вдыхали розмариновый аромат, выполняя задания по обработке зрительных импульсов и математические задания на последовательное вычитание. Было замечено, чем выше концентрация аромата в воздухе, тем быстрее и точнее выполнялись предложенные задачи. Также же люди, участвовавшие в исследовании, отметили улучшение настроения.

Результаты анализов, продемонстрированные на конференции British Psychological Society ведущими психологами Великобритании, также показали некоторые положительные стороны аромата розмарина. Так, часть группы детей школьного возраста были помещены в комнату, где распыляли запах розмарина, а остальные (составляющие контрольную группу) не подвергались воздействию аромата. И снова результат заключался в том, что испытуемые, подвергшиеся воздействию аромата, показали значительно лучшую производительность памяти, чем контрольная группа.

Следующее исследование было проведено с 53 студентами в возрасте от 13 до 15 лет. Это исследование было разработано для оценки потенциальных фармакологических взаимосвязей между абсорбированным 1,8-цинеолом после воздействия аромата розмарина, когнитивными функциями и настроением. Результаты подтвердили, что их память на картинки и числа значительно улучшилась после распыления эфирного масла розмарина в комнату.

Эти данные свидетельствуют о том, что соединения, абсорбированные из аромата розмарина, влияют на познание и субъективное состояние через различные нейрохимические пути.

Розмариновая вода и улучшение функций познания

Эксперимент, проведенный на группе из 80 взрослых, которым давали пить 250 мл розмариновой воды и простой минеральной воды, показал, что те, кто пьет воду с добавлением растения, демонстрируют лучшие когнитивные функции, чем те, кто пил обычную. Анализ данных выявил ряд статистически значимых небольших положительных эффектов розмариновой воды на познавательные способности, согласующихся с ранее обнаруженными при вдыхании аромата эфирного масла.

Каковы основные причины благотворного воздействия розмарина на наш мозг

Есть предположение, что розмарин обладает некоторыми антиоксидантными свойствами, за счет чего положительно влияет на работу мозга и настроение человека.

Еще одно предположение о благотворном влиянии розмарина сделано в Медицинском центре Университета Мэриленда, согласно которому розмарин снижает беспокойство, что может косвенно способствовать повышению концентрации внимания.

Исследователи из Атлантического университета Флориды подтвердили это с помощью студентов-медсестер, которые прошли тест. У испытуемых, вдыхающих масло розмарина, в состоянии покоя пульс был на 9% медленнее.

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В другом эксперименте, проведенном учеными стоматологического факультета Университета Мейкай в Японии, вдыхание эфирного масла розмарина помогло участникам эксперимента снизить уровень кортизола – гормона стресса, на 23%. Эффект был достигнут всего через пять минут ингаляции с маслом розмарина у 22 молодых людей. В контрольной группе, вдыхавшей обычное масло без запаха, изменений в концентрации кортизола не обнаружено.

Ингаляции или массажи с маслом розмарина могут ускорять сердцебиение и немного повышать кровяное давление, что приводит к возбуждению в состоянии усталости или утомления. Подобные эффекты достигаются как при вдыхании, так и при втирании масла в кожу лица, благодаря чему аромат легко распространяется.

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