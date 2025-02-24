С какого возраста можно начинать делать лазерную эпиляцию: рассказывает врач Богомолец

Современная косметология предлагает множество методов для удаления нежелательных волос и одним из самых эффективных лазерная эпиляция. Это популярная процедура среди женщин, стремящихся иметь гладкую кожу без необходимости ежедневного бритья или воска.

Однако многие задают себе вопрос: с какого возраста можно начинать делать лазерную эпиляцию? Ответ на этот вопрос дала врач Ольга Богомолец.

Лазерная эпиляция: когда начинать

Врач объяснила, что лазерную эпиляцию можно делать в любом возрасте, если есть врожденный избыточный рост волос. Однако наиболее эффективной процедурой будет после полового созревания, когда организм уже полностью сформировался и гормональный фон стабилизировался. Это важно, поскольку именно гормоны в значительной степени влияют на рост волос.

В детском и подростковом возрасте организм еще находится в процессе активного развития и волосы могут появляться снова даже после проведения процедуры. Именно поэтому рекомендуется начинать лазерную эпиляцию примерно с 16-18 лет, когда уровень гормонов более стабильный.

Зима – лучшее время для лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция требует особого ухода после процедуры. Один из ключевых аспектов – защита кожи от солнечного излучения, поскольку после воздействия лазера она становится более чувствительной. Поэтому зима является идеальным периодом для проведения этой процедуры.

Ольга Богомолец отмечает, что в холодное время года риск получить солнечный ожог значительно уменьшается, поскольку:

ультрафиолетовые лучи менее активны;

мы носим теплую одежду, которая защищает кожу от солнца;

меньше шансов появления пигментации после процедуры.

Как подготовиться к лазерной эпиляции

Чтобы получить максимальный эффект от процедуры, необходимо правильно подготовиться:

за две недели до процедуры следует избегать загара (как природного, так и в солярии);

за несколько дней до процедуры не использовать спиртосодержащие средства на зону, которую планируете обработать;

непосредственно перед процедурой волосы нужно сбрить, чтобы лазер воздействовал именно на волосяной фолликул, а не на стержень волоса.

Противопоказания

Как и любая косметологическая процедура, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания. Она не рекомендована по:

беременности и грудном вскармливании;

онкологических заболеваниях;

сахарном диабете;

обострении хронических заболеваний;

свежие повреждения кожи или воспалительные процессы в зоне эпиляции.

Болезненность процедуры

Один из самых распространенных вопросов – больно ли делать лазерную эпиляцию? Чувства зависят от индивидуального порога чувствительности и типа используемого лазера. Современные аппараты имеют систему охлаждения, что делает процедуру комфортной. Большинство пациентов описывают ощущение как легкое покалывание или тепло.

Лазерная эпиляция – это безопасный и эффективный метод удаления нежелательных волос, позволяющий получить длительный результат. Оптимальным возрастом для начала процедур является период после созревания, когда организм уже стабилизировался. Лучшее время для проведения сеансов – зима, поскольку кожа меньше подвергается воздействию солнечных лучей. Если следовать рекомендациям врача и правильно ухаживать за кожей, можно избавиться от нежелательных волос навсегда.

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