С первого взгляда: как врачи могут диагностировать повышенный риск инсульта

С первого взгляда: как врачи могут предупредить риск инсульта / © Associated Press

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Медики давно знают, что сетчатка глаза может рассказать о состоянии сердечно-сосудистой системы, а новейшие исследования добавляют к этому еще и удивительный факт: в венах и капиллярах можно «прочитать» вероятность развития инсульта, об этом рассказало издание Medical News Today. Современная наука шагнула в будущее — и теперь врачи могут предусмотреть риск инсульта без иглы, МРТ или сложной ангиографии. Достаточно просто заглянуть в глаза.

Что видят врачи в ваших глазах

Сетчатка — это тонкий слой ткани, выстилающий заднюю часть глаза. Здесь расположены клетки, которые воспринимают свет и передают информацию в мозг. Но кроме этого, сетчатка — единственное место в теле, где можно безболезненно и неинвазивно увидеть кровеносные сосуды в действии. Именно эта уникальная способность сделала ее объектом исследований ученых, искавших новые способы диагностики сосудистых заболеваний.

По словам доктора Мингуана Хэ, анализ состояния сосудов сетчатки открывает новую страницу в профилактике инсультов. Исследователи смогли выделить 29 сосудистых показателей, формирующих индивидуальный «отпечаток» сосудистой системы каждого человека. И именно этот «отпечаток» может предусмотреть риск первого инсульта.

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Как работает методика

Ученые проанализировали более 45 000 изображений глазного яблока участников исследования. Они изучили 118 различных параметров сосудов сетчатки и 29 из них оказались существенно связаны с риском инсульта.

В этот уникальный набор вошли:

Показатели плотности сосудов

Калибр сосудов

Сложность и извилистость сосудистой сетки

Почему это важно

Инсульт — одна из главных причин смерти и инвалидности в мире. Часто его можно предупредить, если обнаружить угрожающие изменения в организме. Но традиционные методы диагностики — инвазивные, дорогие и не всегда доступные, особенно в отдаленных или малообеспеченных районах.

На этом фоне анализ сетчатки выглядит подлинным прорывом. Он:

Безболезненный и быстрый;

Доступный в рамках обычного визита к офтальмологу;

Не требует дорогостоящего оборудования или лабораторий;

Подходит для массового скрининга.

Офтальмологический осмотр, ранее ассоциировавшийся только с проверкой зрения, может превратиться в важный инструмент диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Глаза — окно к мозгу

Связь между сетчаткой и мозгом — не случайность. Сетчатка является эмбриональным продолжением мозга, она состоит из нейронов и реагирует на те же патологические процессы, что и головной мозг. Поэтому изменения в сосудах могут прямо указывать на риск инсульта.

Более того, сетчатка отражает последствия системных болезней — таких как гипертония, диабет, атеросклероз и даже воспалительные заболевания. А именно они часто являются первопричинами инсульта.

Будущее медицины в глазах

Метод анализа сосудов сетчатки — пример междисциплинарного подхода, где объединяются офтальмология, неврология, кардиология и высокие технологии. Такие решения позволяют не просто лечить последствия, но и предупреждать трагедию.

Именно такие инновации могут кардинально изменить подход к профилактике инсульта. Неинвазивный скрининг позволит выявлять риски раньше, вмешиваться вовремя и спасать жизнь.

Глаза не только зеркало души, но и окно в будущее нашего здоровья. И, возможно, в ближайшее время обычный офтальмологический осмотр станет золотым стандартом в профилактике самых опасных заболеваний.