Садоводство - новая здоровая терапия современности / © Associated Press

Как объясняют специалисты издания Cleveland Clinic, работа в саду действительно способна улучшать психическое здоровье, укреплять тело и даже поддерживать мозг в долгосрочной перспективе. Причем для этого не нужны ни гектары земли, ни идеальный загородный дом, достаточно нескольких минут на балконе или маленькой клумбы возле дома.

И, возможно, именно поэтому сегодня садоводство стало новой формой заботы о себе. Еще несколько лет назад садоводство ассоциировалось преимущественно с дачей, сапой и бабушкиным огородом, но поколение, выросшее между дедлайнами, тревожностью и бесконечными всплывающими уведомлениями, вдруг посмотрело на садоводство совсем иначе.

Теперь это утренний кофе среди зелени, выращивание мяты для домашнего матча тоника, маленькие помидоры черри на балконе, эстетические керамические горшки и главное — ощущение замедления, которого так не хватает современной жизни.

По словам нейрохирурга и специалиста по здоровью позвоночника Деборы Бензил садоводство положительно влияет практически на все системы организма, от настроения до мышц и костей. И наука это подтверждает.

Садоводство как естественный антистресс

Полив растений, пересадка, прополка или даже простая работа с землей оказывают почти медитативный эффект. Во время такой рутины мозг переключается с режима постоянного напряжения на более спокойный ритм.

Садоводство помогает бороться со стрессом и тревожностью, ведь заставляет человека замедлиться и сфокусироваться на моменте «здесь и сейчас». Особенно показательным стал период пандемии COVID, ведь именно садоводство для многих людей стало источником эмоционального облегчения и даже ощущения надежды на будущее.

И это легко понять, потому что в мире, где все слишком быстро меняется, растения возвращают ощущение контроля и стабильности.

Сад и мозг

Садоводство также поддерживает когнитивные функции. Оно стимулирует мозг, поддерживает концентрацию, помогает дольше сохранять ясность мышления и может снижать риск появления деменции.

Более того, у людей, которые уже живут с деменцией, работа с растениями помогает уменьшать тревожность, агрессию и улучшает настроение. Причина этого в сочетании физической активности, сенсорных ощущений и эмоционального вовлечения.

Социальные связи

Парадоксально, но именно тихая работа с землей часто помогает людям больше общаться. Садоводческие организации и клубы, дворовые клумбы, разговоры с соседями возле дома — все это создает естественный социальный контакт без напряжения.

И это особенно важно сейчас, когда ощущение изоляции стало одной из главных проблем современной городской жизни.

Работа для всего тела

Во время работы в саду человек наклоняется, приседает, переносит вес копает, работает руками и корпусом, поэтому фактически это комплексная нагрузка для рук, ног, мышц кора и спины.

Регулярная работа в саду помогает поддерживать подвижность, развивать силу, улучшать гибкость и оставаться активными без спортзала.

Отдельное преимущество садоводства — это нагрузка на костную систему. Стояние, ходьба, перенос предметов и работа с землей относятся к активностям, которые помогают поддерживать плотность костей. Это особенно важно для женщин после 50 лет, ведь именно в этом возрасте существенно возрастает риск остеопороза.

Солнечное лечение

Еще один бонус садоводства — регулярный контакт с солнечным светом. Всего 10-30 мин безопасного пребывания на солнце несколько раз в неделю помогают организму вырабатывать витамин D, необходимый для усвоения кальция и здоровья костей.

Кроме того, солнечный свет улучшает настроение, регулирует сон и помогает бороться с сезонной депрессией. Но эксперты отмечают, что чрезвычайно важно использовать солнцезащитный крем во время работы в саду.

Безопасное садоводство

Разминка — не только для спортзала. Перед работой в саду стоит делать 10-15 мин растяжки, особенно для спины и шеи. Не перегружайте себя. Не нужно сразу копать пол участка, начинайте постепенно. Используйте правильные инструменты. Острые ножницы, хорошая лопата и скамейка для работы значительно уменьшают нагрузку на спину. Защищайтесь от солнца. Шляпа, очки, SPF и закрытая одежда — база для безопасного садоводства. Пейте воду. Работа на улице быстро приводит к обезвоживанию, даже если температура не кажется высокой. Слушайте свое тело. Боль и сильная усталость — сигнал для паузы. Адаптируйте пространство под себя. Высокие грядки или контейнерные растения — отличное решение для людей с проблемами спины или ограниченной подвижностью.

Возможно, главная причина популярности садоводства сегодня — не только польза для здоровья. Оно возвращает нам то, чего современная жизнь постоянно лишает, а именно, медлительность, контакт с природой, ощущение циклов, простой физический труд и очень редкое на сегодня удовольствие от процесса, а не только результата.

В мире, где почти все стало цифровым, посадить что-то собственноручно вдруг превратилось в новую роскошь.

И самое лучшее в садоводстве то, что оно не требует идеальных условий. Не нужен большой дом или гектары земли. Достаточно нескольких горшков с зеленью на балконе, маленькой клумбы или даже одного растения на подоконнике.

