Самые первые признаки: 14 симптомов беременности, которые стоит знать каждой женщине

Одни женщины испытывают первые симптомы почти сразу после зачатия, другие же могут не замечать ничего до задержки менструации. И все же существует ряд ранних признаков, которые сигнализируют о новой жизни внутри вас. Издание Tua Saúde рассказало, что если у вас есть несколько характерных симптомов и одновременно задержка менструации, лучший способ подтвердить подозрения это сделать тест на беременность, а затем посетить гинеколога.

Задержка менструации. Это самый очевидный и частый признак. Она возникает из-за повышения уровня гормона β-ХГЧ, который блокирует созревание новых яйцеклеток. У женщин с регулярным циклом задержку заметить легче, тогда как при нерегулярном, стоит ориентироваться на другие симптомы.

Розовые выделения. Легкие кровянистые или розовые выделения возможны из-за имплантации оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки. Это происходит обычно через 6-12 дней после зачатия.

Густые выделения. Из-за гормональных изменений выделения могут становиться более густыми и беловатыми. Если же они сопровождаются неприятным запахом или зудом, это может быть признаком инфекции, поэтому нужна консультация врача.

Спазмы и вздутие живота. Многие женщины путают эти ощущения с ПМС. Они возникают из-за усиленного кровообращения и адаптации матки к будущему росту плода.

Усталость и сонливость. Появляется уже на второй неделе беременности. Организм работает в усиленном режиме, обеспечивает ресурсами и маму, и малыша.

Чувствительность груди и потемнение ареол. Из-за гормонов молочные железы увеличиваются, становятся чувствительными, ареолы могут темнеть. Это подготовка к грудному вскармливанию.

Боль в пояснице. Хотя в основном этот симптом появляется позже, у некоторых женщин дискомфорт в пояснице возникает уже в начале беременности.

Отвращение к резким запахам. Духи, кофейные зерна или даже любимые блюда могут вызвать тошноту. Это связано с повышенной чувствительностью обонятельных рецепторов.

Перепады настроения. Слезы без причины, резкая смена эмоций — все это последствия гормональных бурь в первые недели.

Тошнота и рвота («утренняя тошнота»). Обычно проявляется после 6-й недели, но у некоторых женщин и раньше. Чаще всего — утром, хотя может быть и в течение дня.

Пищевые прихоти. Желание попробовать соленое со сладким или продукты, которые раньше были безразличны, — классический симптом. Иногда это может быть сигналом о недостатке определенных микроэлементов.

Головокружение и головная боль. Возникают из-за изменений давления и гормонального фона. Если они регулярные и сильные, стоит проконсультироваться с врачом.

Частые позывы к мочеиспусканию. Матка начинает давить на мочевой пузырь, а гормоны расслабляют его мышцы. Это может проявляться уже с первого месяца беременности.