Самые первые признаки: 14 симптомов беременности, которые стоит знать каждой женщине

Беременность — это особый период в жизни женщины, который часто сопровождается физиологическими и эмоциональными изменениями.

Одни женщины испытывают первые симптомы почти сразу после зачатия, другие же могут не замечать ничего до задержки менструации. И все же существует ряд ранних признаков, которые сигнализируют о новой жизни внутри вас. Издание Tua Saúde рассказало, что если у вас есть несколько характерных симптомов и одновременно задержка менструации, лучший способ подтвердить подозрения это сделать тест на беременность, а затем посетить гинеколога.

Самые первые симптомы беременности

  1. Задержка менструации. Это самый очевидный и частый признак. Она возникает из-за повышения уровня гормона β-ХГЧ, который блокирует созревание новых яйцеклеток. У женщин с регулярным циклом задержку заметить легче, тогда как при нерегулярном, стоит ориентироваться на другие симптомы.

  2. Розовые выделения. Легкие кровянистые или розовые выделения возможны из-за имплантации оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки. Это происходит обычно через 6-12 дней после зачатия.

  3. Густые выделения. Из-за гормональных изменений выделения могут становиться более густыми и беловатыми. Если же они сопровождаются неприятным запахом или зудом, это может быть признаком инфекции, поэтому нужна консультация врача.

  4. Спазмы и вздутие живота. Многие женщины путают эти ощущения с ПМС. Они возникают из-за усиленного кровообращения и адаптации матки к будущему росту плода.

  5. Усталость и сонливость. Появляется уже на второй неделе беременности. Организм работает в усиленном режиме, обеспечивает ресурсами и маму, и малыша.

  6. Чувствительность груди и потемнение ареол. Из-за гормонов молочные железы увеличиваются, становятся чувствительными, ареолы могут темнеть. Это подготовка к грудному вскармливанию.

  7. Боль в пояснице. Хотя в основном этот симптом появляется позже, у некоторых женщин дискомфорт в пояснице возникает уже в начале беременности.

  8. Отвращение к резким запахам. Духи, кофейные зерна или даже любимые блюда могут вызвать тошноту. Это связано с повышенной чувствительностью обонятельных рецепторов.

  9. Перепады настроения. Слезы без причины, резкая смена эмоций — все это последствия гормональных бурь в первые недели.

  10. Тошнота и рвота («утренняя тошнота»). Обычно проявляется после 6-й недели, но у некоторых женщин и раньше. Чаще всего — утром, хотя может быть и в течение дня.

  11. Пищевые прихоти. Желание попробовать соленое со сладким или продукты, которые раньше были безразличны, — классический симптом. Иногда это может быть сигналом о недостатке определенных микроэлементов.

  12. Головокружение и головная боль. Возникают из-за изменений давления и гормонального фона. Если они регулярные и сильные, стоит проконсультироваться с врачом.

  13. Частые позывы к мочеиспусканию. Матка начинает давить на мочевой пузырь, а гормоны расслабляют его мышцы. Это может проявляться уже с первого месяца беременности.

  14. Сыпь и жирная кожа. Из-за прогестерона и эстрогенов кожа может становиться жирнее, появляются высыпания. Важно подобрать безопасный уход, согласованный с врачом.

Симптоматика неделя за неделей

  • 1-я неделя: легкие выделения, вздутие, спазмы.

  • 2-я неделя: усталость, чувствительная грудь, задержка менструации, резкая реакция на запахи.

  • 1-й месяц: утренняя тошнота, пищевые капризы, головная боль, частое мочеиспускание.

Что делать, если вы подозреваете беременность

  1. Сделайте тест — лучше всего после первого дня задержки.

  2. Если тест отрицательный, но менструации нет — повторите через 3-5 дней.

  3. Для большей точности сдайте анализ крови на β-ХГЧ.

  4. Запишитесь к гинекологу для подтверждения беременности.

  5. УЗИ рекомендуется делать после 5-й недели, чтобы убедиться, что беременность маточная и правильно развивается.

Каждая женщина уникальна, одни испытывают почти все симптомы с первых недель, другие — вообще ни одного. Но регулярный цикл и его задержка остаются главным «звоночком». Если вы подозреваете беременность, не откладывайте визит к врачу. Раннее наблюдение поможет обеспечить здоровье и мамы, и малыша.

