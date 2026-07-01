Что может означать головная боль, похожая на удар грома: знание этих симптомов может спасти вам жизнь

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Представьте себе самую сильную головную боль в вашей жизни, но она столь же мимолетна и молниеносна, сколь и мучительна. Вы бы хотели получить ответы немедленно. Эти явления называются головной болью, похожей на удар грома. Иногда они совершенно безвредны, а иногда, к сожалению, становятся смертельными.

Woman`s World рассказывает вам всё, что нужно знать об этом удивительном медицинском явлении. Понимание рисков и предупреждающих признаков может спасти вашу жизнь.

Что такое головная боль, похожая на раскат грома

Этот тип головной боли не похож на мигрень — это, скорее всего, признак или симптом. Боль может длиться от нескольких секунд до примерно пяти минут. «Головная боль, вызванная громом, часто является ключевым предупреждением об опасных для жизни кровоизлияниях в мозг, таких как разрыв аневризмы мозга или субарахноидальное кровоизлияние, — говорит эксперт по боли, доктор медицинских наук Джейкоб Тейтельбаум.

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Если вы впервые испытываете такую боль, это ситуация, когда нужно вызвать скорую помощь. Немедленное лечение может иметь решающее значение. Аневризмы чаще разрываются у женщин. Однако, если вас обследовали, и результаты обследования отрицательные, то повторные головные боли этого типа не являются неотложной ситуацией.

Два предупреждающих знака, означающих, что вам немедленно требуется неотложная помощь:

Внезапное начало. Боль достигает максимальной интенсивности в течение 60 секунд.

Сильная интенсивность. Это ощущение, будто самая сильная головная боль в вашей жизни.

Два основных типа головной боли, похожей на раскат грома

Такая головная боль, как правило, проявляется в одной из двух форм.

Потенциально смертельная головная боль, похожая на удар грома. Этот тип головной боли вызывается серьёзным заболеванием, таким как аневризма или инсульт. В этом случае головная боль не является проблемой. Это симптом более серьёзного заболевания.

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Первичная головная боль, похожая на раскат грома. В других случаях эта боль может таинственным образом возникать сама по себе. Если причина головной боли не выявлена, врач может поставить диагноз «первичная головная боль», — объясняет доктор Тейтельбаум. Этот термин не несет особого смысла, кроме того, что «мы вас осмотрели, мы не знаем, что вызвало головную боль, но это не опасно».

Кто больше всего рискует получить головную боль, похожую на удар грома

Примерно 1 из 300 человек в течение своей жизни испытает головную боль, похожую на удар грома. И эта вероятность возрастает с возрастом. Курение, высокое кровяное давление и некоторые заболевания соединительной ткани повышают риск.

В последнее время вы, возможно, все чаще слышите об этом явлении, связанном со здоровьем, поскольку способность врачей выявлять и лечить заболевания улучшилась, что может привести к увеличению числа диагнозов.

Вы не одиноки, если это случается с вами. Актриса Шэрон Стоун испытала головную боль, похожую на удар грома, в 2001 году, когда она описала ощущение «молнии» в голове и перенесла инсульт.

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А Брет Майклз из рок-группы Poison испытал головную боль, похожую на удар грома, в 2010 году, когда почувствовал разрыв в затылке и перенёс кровоизлияние в мозг, а затем инсульт. Это было почти смертельное ощущение. «Это было похоже на выстрел. Они называют это ударом грома… Это как мигрень, умноженная на 10», — сказал он.

Другие важные факты о головной боли, похожей на раскат грома

Головная боль, похожая на удар грома, также может быть вызвана спазмами кровеносных сосудов или синдромом обратимой церебральной вазоконстрикции (СОВЦ), вызываемым приемом назначенных лекарств, таких как назальные деконгестанты или антидепрессанты, либо употреблением незаконных наркотиков. Эти спазмы со временем могут ослабнуть, если увеличить потребление магния, говорит доктор Тейтельбаум.

Головная боль, вызванная ударом грома, может возникать во время сексуальной активности. Доктор Тейтельбаум говорит, что если эта головная боль возникает во время оргазма, прием индометацина перед половым актом может быть особенно полезен (обязательно проконсультируйтесь с врачом).

Прием добавок магния также может помочь.

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Что делать, если у вас появились симптомы головной боли, похожей на удар грома

Если вы когда-нибудь почувствуете внезапную сильную головную боль, немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если боль прошла. Помните: вы лучше всех знаете своё тело. Доверяйте своим инстинктам и никогда не переставайте заботиться о своём здоровье. Это может спасти вашу жизнь.

Данный контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагностики. Перед началом любого курса лечения всегда проконсультируйтесь с врачом.

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