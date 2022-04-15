Себорейный дерматит, себорея, перхоть: что делать

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, как помочь своему организму, когда на фоне стресса и преимущественно высокоуглеводного питания началось обострение.

Себорея сопровождается шелушением, зачастую обильным, зудом кожи головы (иногда бровей, ушей) и покраснением. Возникновение перхоти всегда связано с гиперактивностью ряда грибов (Malassezia, M.globosa, M. restricta). Эти грибковые культуры в норме всегда есть на поверхности кожных покровов, но в умеренном количестве. И только в определенных условиях происходит их активное размножение.

Эти грибки не заразные! Питательной средой для грибов является секрет сальных желез, который при воздействии ряда факторов начинает усиленно вырабатываться.

Факторы, провоцирующие избыточную выработку себума и активность грибков:

Питание

Сладкое, молочное, мучное, плесневые и дрожжевые продукты в рационе. Убрать или резко сократить их потребление.

Гормональный дисбаланс, вследствие этого активация работы сальных желез (гиперандрогения, инсулинорезистентность, диабет, активный АИТ).

Стрессы

Снижение иммунных сил, повышение гормонов стресса также приводят к усилению работы сальных желез + активации условно-патогенной микрофлоры. В лечении необходим комплексный подход.

Это сочетание:

наружных уходовых средств с противогрибковыми, себорегулирующими и отшелушивающими компонентами.

антикандидного протокола питания и лечения.

приема растительных препаратов внутрь, в зависимости от проблемы (стрессы, эндокринный сбой, углеводное нарушение метаболизма, противогрибковые).

Нюансы наружного ухода:

Голову лучше мыть утром, так как пик секреции кожного сала происходит в утренние часы. Так кожные покровы будут дольше оставаться свежими.

Голову нужно мыть по мере загрязнения, не бояться ежедневного мытья, если имеется сильная активность сальных желез.

Мыть голову теплой водой (не холодной и не горячей), иначе будет дополнительная стимуляция секреции кожного сала.

Препараты, которые применяются наружно для лечения перхоти, необходимо регулярно менять! К ним возникает резистентность у грибков и активные ингредиенты со временем становятся малоэффективными.

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