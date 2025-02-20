Сердечная недостаточность: все, что о ней следует знать

Современный ритм жизни и многочисленные стрессовые факторы могут сказываться на здоровье нашего сердца, поэтому именно поэтому важно знать, как распознать и справиться с сердечной недостаточностью.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что застойная сердечная недостаточность (ЗСН) – это состояние, когда сердце неэффективно перекачивает кровь по телу, а это может вызвать такие симптомы, как заложенность легких и отеки из-за задержки жидкости.

Что такое застойная сердечная недостаточность

Сердце выполняет роль настоящего насоса, доставляет обогащенную питательными веществами и кислородом кровь к каждой клетки организма. Во время застойной сердечной недостаточности сердце не может эффективно выполнять свою работу и, как следствие, клетки не получают достаточного количества питательных веществ. Это приводит к нарушению нормального функционирования организма, что может выражаться в усталости, удушье и даже осложнениях во время обычных повседневных дел.

Если сердце слабеет и его насосное действие становится недостаточным, организм сталкивается с такими проблемами, как чувство усталости, отеки, даже ухудшение качества жизни.

Сердечный приступ, инфаркт и остановка сердца

Изучая характеристики сердечной недостаточности, следует также рассмотреть связанные с ней состояния:

Сердечный приступ: ситуация, предусматривающая повреждение сердечной мышцы из-за закупорки коронарной артерии, что приводит к недостаточному поступлению крови и кислорода в сердце.

ситуация, предусматривающая повреждение сердечной мышцы из-за закупорки коронарной артерии, что приводит к недостаточному поступлению крови и кислорода в сердце. Систолическая сердечная недостаточность: означает, что сердечная мышца не может правильно перекачивать кровь по телу.

означает, что сердечная мышца не может правильно перекачивать кровь по телу. Остановка сердца: состояние, когда сердце прекращает свою работу, поэтому нет кровообращения – это чревато для жизни.

Стадии застойной сердечной недостаточности

Стадия A: у человека еще не развилась сердечная недостаточность, но присутствует повышенный риск из-за наличия таких заболеваний, как высокое кровяное давление, ишемическая болезнь сердца или диабет.

у человека еще не развилась сердечная недостаточность, но присутствует повышенный риск из-за наличия таких заболеваний, как высокое кровяное давление, ишемическая болезнь сердца или диабет. Стадия B: выявлено структурное заболевание сердца, хотя еще не появились симптомы сердечной недостаточности.

выявлено структурное заболевание сердца, хотя еще не появились симптомы сердечной недостаточности. Стадия C: у человека есть как прошлые, так и текущие симптомы, а также структурное заболевание сердца, требующее углубленного лечения.

у человека есть как прошлые, так и текущие симптомы, а также структурное заболевание сердца, требующее углубленного лечения. Стадия D: сердечная недостаточность, прогрессирующая и требующая специализированного, интенсивного лечения.

Симптомы застойной сердечной недостаточности

Среди основных признаков, свидетельствующих о возможной сердечной недостаточности, можно выделить следующие симптомы:

Застой жидкости в легких: жидкость накапливается, вызывает удушье, даже в покое, особенно когда человек находится в горизонтальном положении. Это также может сопровождаться сухим кашлем.

жидкость накапливается, вызывает удушье, даже в покое, особенно когда человек находится в горизонтальном положении. Это также может сопровождаться сухим кашлем. Задержка жидкости: недостаточное количество крови, достигающей почек, может привести к задержке воды, что выражается в отеках лодыжек, ног и живота, а также в неожиданном увеличении веса.

недостаточное количество крови, достигающей почек, может привести к задержке воды, что выражается в отеках лодыжек, ног и живота, а также в неожиданном увеличении веса. Усталость и головокружение: уменьшение количества крови, поступающей в мозг и другие органы, может вызвать общую слабость, головокружение и спутанность сознания.

уменьшение количества крови, поступающей в мозг и другие органы, может вызвать общую слабость, головокружение и спутанность сознания. Нерегулярное и учащенное сердцебиение: сердце может работать быстрее, пытаться компенсировать недостаточный объем выкачиваемой крови, а это может вызвать аритмию.

Следует помнить, что подобные симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, поэтому при их появлении важно немедленно обратиться к врачу для уточнения диагноза.

Лечение сердечной недостаточности

Хотя повреждения, влияющие на помповую работу сердца, не всегда имеют обратный шлих, современная медицина позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов. Лечение направлено на контроль симптомов, предотвращение прогрессирования болезни и лечение основной причины сердечной недостаточности. Основные методы лечения включают:

Медикаментозная терапия

К лекарствам, применяемым для лечения симптомов сердечной недостаточности, относятся:

Бета-блокаторы

Ингибиторы ангиотензин-концентрирующего фермента (ингибиторы АПФ)

Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА)

Антагонисты альдостерона

Диуретики

Контроль артериального давления и уровня холестерина также является важным аспектом комплексного лечения.

Хирургические методы

В случаях, когда медикаментозное лечение не дает желаемого эффекта, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство:

Аортокоронарное шунтирование: процедура, применяемая при ишемической болезни сердца.

процедура, применяемая при ишемической болезни сердца. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ): установка стента для открытия заблокированных сосудов.

установка стента для открытия заблокированных сосудов. Установка кардиостимулятора: устройство, помогающее регулировать ритм сердца.

устройство, помогающее регулировать ритм сердца. Абляция сердца: метод коррекции нарушений сердечного ритма с помощью катетерной процедуры.

метод коррекции нарушений сердечного ритма с помощью катетерной процедуры. Хирургическое вмешательство на сердечных клапанах : восстановление дефектных клапанов для улучшения работы сердца.

: восстановление дефектных клапанов для улучшения работы сердца. Имплантированное вспомогательное устройство левого желудочка: используется для пациентов с поздней стадией сердечной недостаточности.

используется для пациентов с поздней стадией сердечной недостаточности. Трансплантация сердца: вариант для тех, кому не подходят другие методы лечения.

Причины развития систолической сердечной недостаточности

Любое состояние, повреждающее сердечную мышцу, может привести к систолической сердечной недостаточности. Среди основных причин выделяют:

Ишемическая болезнь сердца: блокирование или сужение коронарных артерий, наполняющих сердечную мышцу кровью.

блокирование или сужение коронарных артерий, наполняющих сердечную мышцу кровью. Сердечный приступ: внезапная закупорка артерий может вызвать рубцевание мышц и снижение эффективности работы сердца.

внезапная закупорка артерий может вызвать рубцевание мышц и снижение эффективности работы сердца. Неишемическая кардиомиопатия: заболевание, включающее слабость сердечной мышцы по разным причинам, включая генетические факторы, побочные эффекты лекарства или инфекции.

заболевание, включающее слабость сердечной мышцы по разным причинам, включая генетические факторы, побочные эффекты лекарства или инфекции. Заболевания перегружают сердце: к ним относятся высокое кровяное давление, диабет, заболевания почек, апноэ во сне и врожденные нарушения.

Типы сердечной недостаточности

Систолическая сердечная недостаточность

Характеризуется неспособностью сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь после ее наполнения. Симптомы включают всеобщую слабость, кашель, усталость, отеки, а также появление синюшных губ и пальцев.

Диастолическая сердечная недостаточность

Возникает из-за повышенной жесткости сердечной мышцы, которая не позволяет ему должным образом расслабляться и наполняться кровью. Это приводит к повышению внутрисердечного давления и может привести к резервному накоплению жидкости в легких. Симптомы включают удушье во время физических нагрузок, в положении лежа, отеки на ногах и чувство усталости.

Диагностика

Если врач подозревает наличие сердечной недостаточности, проводятся дополнительные обследования, среди которых:

Анализы крови и мочи: помогают проверить функции печени, щитовидной железы, почек и выявить признаки растяжения сердца.

помогают проверить функции печени, щитовидной железы, почек и выявить признаки растяжения сердца. Рентген грудной клетки: определяет увеличение сердца и наличие жидкости в легких.

определяет увеличение сердца и наличие жидкости в легких. Электрокардиограмма (ЭКГ): регистрирует электрическую активность сердца, которая помогает выявить нарушение ритма или повреждение сердечного приступа.

регистрирует электрическую активность сердца, которая помогает выявить нарушение ритма или повреждение сердечного приступа. Эхокардиограмма: ультразвуковое исследование, показывающее помповую функцию сердца, в частности, определяет фракцию выброса – процент крови, который выкачивается из левого желудочка во время каждого сокращения.

Дополнительно могут проводиться стресс-тесты, МРТ или КТ сердца и ангиограмма для более детального исследования состояния сердца и кровеносных сосудов.

Профилактика

отказ от курения

соблюдение здоровой диеты, богатой фруктами, овощами, полезными жирами, нерафинированными углеводами и цельными зернами.

регулярная физическая активность

поддержание нормального веса

ограничение употребления алкоголя

обеспечение достаточного количества качественного сна

снижение стрессовых нагрузок

своевременное получение прививок, в частности ежегодной прививки от гриппа

Продолжительность жизни человека с сердечной недостаточностью

Это зависит от типа ХСН, тяжести состояния и индивидуальных факторов, таких как общее состояние здоровья и возраст. В общем, примерно половина людей с сердечной недостаточностью может рассчитывать еще на 5 лет или более, хотя у пациентов с поздней стадией прогноз может быть значительно хуже.

Сердечная недостаточность – это сложное и многогранное заболевание, которое влияет не только на физическое здоровье, но и на качество повседневной жизни. Понимание причин, признаков и методов лечения этого состояния помогает своевременно реагировать на сигналы организма и поддерживать работу сердца. С помощью современной медицины, изменения образа жизни и регулярного мониторинга состояния здоровья можно значительно улучшить прогноз и сохранить активность на протяжении многих лет.

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