Сердечный приступ, гормоны или стресс: что вызывает боль в груди у женщин

Боль или стеснение в груди могут быть не только неприятными, но и тревожными. Особенно когда они возникают, казалось бы, из ниоткуда, и вы не уверены в причине.

Когда возникает боль в груди, многие из нас сразу же начинают беспокоиться о здоровье своего сердца. И хотя сердечный приступ может вызвать боль в груди, есть много других, менее серьезных причин.

Woman`s World попросили врачей объяснить, что вызывает боль в груди у женщины и как определить, что стоит за вашим дискомфортом.

Помимо гормональных колебаний и более высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с мужчинами, есть несколько распространенных причин, которые могут быть причиной боли в груди у женщин.

Учащенное сердцебиение

Учащенное сердцебиение на самом деле является очень распространенным симптомом у женщин, которые переживают пременопаузу и менопаузу. Это ощущение сильного или быстрого сердцебиения (или и того, и другого) часто описывается как легкая боль, объясняет Брюс Дорр, доктор медицины, практикующий врач. Это почти никогда не бывает по-настоящему болезненным, но это, безусловно, может быть неприятно. Учащенное сердцебиение также может быть результатом избытка или недостатка эстрогена, связанным с проблемами щитовидной железы, результатом метаболических проблем, таких как диабет или проблемы с глюкозой, тревожности, например, панической атаки, или даже проблем с сердцем.

Сердечные рецепторы очень чувствительны, говорит доктор Дорр, и часто зависят от многих аспектов мозга и органов, вырабатывающих гормоны.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Это распространенный, более тяжелый случай кислотного рефлюкса, при котором кислота из желудка поднимается в пищевод и вызывает боль, несварение желудка и изжогу. В некоторых случаях это состояние может вызвать спазм пищевода, что может вызвать внезапную и сильную боль в груди, объясняет Брэдли Сервер, доктор медицины, интервенционный кардиолог.

Стенокардия

Это состояние, связанное с сердцем, которое обычно считается ранним предупреждающим признаком того, что у вас повышенный риск сердечного приступа, говорит Эдуардо Санчес, доктор медицины. Он говорит, что это может ощущаться как сдавливание, жжение, тяжесть или давление в груди. Это также может вызвать одышку или усталость. Стенокардия возникает из-за сужения или закупорки одной или нескольких коронарных артерий из-за накопления бляшек.

Хотя это может быть признаком надвигающегося сердечного приступа, есть несколько типов стенокардии, о которых женщинам следует знать. Наиболее распространенной является стабильная стенокардия, объясняет доктор Санчес, которая обычно возникает во время физической активности или эмоционального стресса. Нестабильная стенокардия возникает при отсутствии физической активности, и это более серьезная вариация, которая может быть предупреждением о приступе.

Стрессовая кардиомиопатия

Также известная как кардиомиопатия Такоцубо, это состояние, при котором происходит внезапное временное ослабление сердечной мышцы, объясняет доктор Сервер. Его часто называют "синдромом разбитого сердца", и он обычно наблюдается после того, как кто-то подвергается психологическому или физическому шоку. Это может проявляться в виде одышки или боли в груди у женщин, и это часто имитирует сердечный приступ, добавляет он. В чем разница? Нет нарушения притока крови к сердечной мышце, и в большинстве случаев функция сердца возвращается к норме.

Стрессовая кардиомиопатия чаще всего встречается у женщин в постменопаузе. Это связано с тем, что после менопаузы у вас повышается активность симпатической нервной системы (ответственной за реакцию "бей или беги!), а также предрасположенность к сердечно-сосудистой дисфункции. Также играют роль более высокий окислительный стресс, тревожность, депрессия и нарушения сна, о которых сообщают женщины в постменопаузе.

Сердечный приступ

Как ишемическая болезнь сердца (распространенный тип сердечного заболевания), так и инфаркт миокарда (сердечный приступ) являются наиболее серьезными, опасными для жизни причинами боли в груди у женщины. Они должны быть устранены медицинскими специалистами как можно скорее. Однако важно отметить, что в этом случае женщины не всегда проявляют классические симптомы боли в груди, объясняет доктор Сервер.

У женщин чаще возникают одышка, тошнота, расстройство желудка или боль в верхней части живота, говорит он. Поскольку их симптомы могут отличаться от классических проявлений, время постановки диагноза может быть отложено.

Другие распространенные признаки сердечного приступа, которые могут сопровождать боль в груди у женщин, включают боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или животе, холодный пот или головокружение.

Когда женщинам следует обратиться к врачу из-за боли в груди

Крайне важно обращать внимание на свое тело и немедленно устранять боль в груди, независимо от ее причины, говорит доктор Сервер.

Не игнорируйте симптомы, особенно если они начинаются внезапно, советует он. Обратитесь за медицинской помощью немедленно.

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