Сердечный приступ или растянутая мышца: что может вызвать боль в груди и как ее облегчить

Боль в груди может вызывать беспокойство, но важно помнить, что не всегда дискомфорт свидетельствует о серьезном состоянии здоровья, например, сердечном приступе.

На самом деле виновником боли в груди может быть просто растяжение мышц, с которым можно справиться естественным путём в домашних условиях. Даже в сложных случаях физиотерапия может вылечить травму, поэтому обычно это не повод для беспокойства.

Но, когда вы чувствуете боль в груди, очень важно исключить сердечный приступ. Поэтому Woman`sWorld попросили экспертов объяснить, как определить растянутую мышцу в груди, и предложить простые советы по облегчению состояния.

Как ощущается растянутая мышца в груди

Растянутая грудная мышца часто вызывает боль, когда вы ее сокращаете или просто используете, например, во время движения рукой, объясняет Милика МакДауэлл, сертифицированный физиолог по физическим упражнениям. Мышечная боль также обычно локализуется в области, где мышца раздраженная, напряженная или, возможно, разорванная (вероятно, грудные мышцы), добавляет она.

Что касается характера боли, растянутая мышца в груди может ощущаться как колючая или пульсирующая, которая усиливается, если вы двигаетесь, делаете глубокий вдох или нажимаете на эту область, говорит Питер ДеЛука, доктор медицинских наук, хирург-ортопед. Пораженный участок также может ощущаться напряженным или чувствительным, добавляет он.

Некоторые люди также могут чувствовать легкий отек или кровоподтеки, если растяжение мышц достаточно серьезное, говорит доктор ДеЛука.

Растянутая мышца vs сердечный приступ

Хорошая новость заключается в том, что симптомы растяжения мышц обычно сильно отличаются от других менее распространенных причин дискомфорта в груди, таких как остановка сердца.

Боль в груди, вызванная сердечным приступом, обычно описывают как ощущение давления или сжатия, которое может распространяться на руку, челюсть или плечо, говорит доктор ДеЛука о типе боли, которая потенциально может сигнализировать о сердечном приступе. Важно отметить, что боль в груди, связанная с сердечно-сосудистой системой, обычно не усиливается во время движения, как это происходит при растяжении мышц. Если боль в груди сопровождается одышкой, головокружением или тошнотой, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Что вызывает растяжение мышц в груди

Растяжение мышц груди можно связать с физическим трудом или интенсивной физической активностью, а растяжение мышц обычно является результатом чрезмерной нагрузки или чрезмерного растяжения мышцы, пока она не разогрета должным образом. Однако вы также можете напрягать мышцы груди, выполняя основные повседневные действия, как уборка, душ, одевание или приготовление пищи, говорит МакДауэлл.

Часто растяжение мышц грудной клетки может возникнуть вследствие толкания или потягивания, поэтому они могут быть обычными при перемещении мебели, переносе коробок или тяжелых продуктов или уборке снега.

Доктор ДеЛука также отмечает, что травму грудной мышцы можно получить из-за чрезмерного кашля или чихания во время болезни. Сутулость и неправильная осанка могут вызвать сжатие в груди и сделать вас более подверженными травмам.

Некоторые люди более склонны к растяжению мышц

У вас выше риск любого типа растяжения мышц, если вы не активны физически три-четыре дня в неделю и/или потеряли диапазон движений или гибкость в той части вашего тела, где расположена мышца, говорит Макдауэлл.

Те, у кого более округлая осанка плеч из-за многочасового использования ноутбука или телефона, могут иметь больший риск растяжения грудных мышц. Это связано с постуральными адаптациями, такими как укорочение большой и малой грудной мышцы, внутренняя ротация плеч и увеличение грудного изгиба позвоночника, называемого кифозом.

Доктор ДеЛука добавляет, что пожилые люди или люди, которые выздоравливают от любого респираторного заболевания, также более восприимчивы к растяжению грудной мышцы.

Как облегчить боль от растянутой мышцы в груди

Растянутые мышцы грудной клетки не часто бывают серьезными и со временем проходят самостоятельно. Чтобы содействовать более быстрому выздоровлению, рассмотрите эти домашние средства, которые подтвердили эксперты:

Приложить лёд и нагреть. Практика контрастной терапии может облегчить симптомы растяжения грудной мышцы, говорит доктор Делука. Это подразумевает переключение между холодными и теплыми компрессами. Вы можете начать с компрессов со льдом, чтобы уменьшить воспаление, а затем перейти к теплым компрессам, например, грелки, чтобы расслабить мышцы.

Повторите цикл несколько раз, выполняя каждый по 10-15 минут для достижения наилучших результатов.

Делайте легкую растяжку. Если вы считаете, что потянули мышцу грудной клетки, отдых в течение одного-двух дней и добавление мягких движений может помочь успокоить воспаление, говорит Макдауэлл. Хотя растяжка помогает снять напряжение, важно делать это осторожно во избежание ухудшения травмы, предостерегает доктор ДеЛука.

Помассируйте эту зону. Осторожный массаж зоны, где вы чувствуете боль в грудных мышцах, уменьшает чувствительность и отек, говорит Макдауэлл.

Для этого используйте указательный и средний пальцы и очень легко нажимайте, чтобы сделать небольшие круги вокруг большой грудной мышцы, начиная от грудины и двигаясь к подмышке.

Вы можете делать это в течение 3-5 минут 2-3 раза в день. Это поможет улучшить лимфатический дренаж области и поможет ускорить восстановление после напряжения.

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