- Дата публикации
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Съесть или выбросить: чем полезны арбузные косточки и когда они могут навредить
Арбуз — символ лета, сладкий и сочный фрукт, который мы часто едим килограммами в жаркие дни. Но вот вопрос, что делать с косточками.
Большинство из нас привыкли их выбрасывать и считают ненужным мусором. Врач Юрий Габорец отметил, что в арбузных косточках скрыто немало полезных веществ и совершенно зря мы так легкомысленно от них отказываемся.
Польза арбузных косточек
Источник омега-6 жирных кислот. Они поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снижать уровень «плохого» холестерина и участвуют в правильном функционировании мозга.
Содержат магний и цинк. Магний нужен для работы нервной системы, мышц и сердца. Цинк важен для иммунитета, кожи, волос и репродуктивного здоровья.
Антиоксиданты и полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний.
Растительный белок и витамины группы B. Белок помогает в восстановлении тканей, а витамины B поддерживают обмен веществ и работу нервной системы.
Как правильно есть арбузные косточки
Больше всего пользы они принесут, если хорошо их разжевать или подсушить и слегка поджарить, подобно тыквенным семечкам. В таком виде питательные вещества усваиваются значительно лучше.
Когда стоит быть осторожными
Детям до 5-6 лет косточки давать не стоит, ведь желудочно-кишечный тракт еще недостаточно развит, существует риск, что ребенок подавится.
Не стоит глотать в большом количестве не разжеванные косточки, они плохо перевариваются, могут вызвать раздражение желудка или запоры.
Миф о том, что арбузные косточки вызывают аппендицит, не имеет научного подтверждения, но все же их чрезмерное употребление без мякоти не рекомендуется.
Иногда настоящая польза скрыта в том, что мы привыкли выбрасывать. Арбузные косточки — это маленькие, но мощные источники питательных веществ. Главное, потреблять их разумно и правильно.