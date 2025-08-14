Съесть или выбросить: чем полезны арбузные косточки и когда они могут навредить / © Credits

Большинство из нас привыкли их выбрасывать и считают ненужным мусором. Врач Юрий Габорец отметил, что в арбузных косточках скрыто немало полезных веществ и совершенно зря мы так легкомысленно от них отказываемся.

Польза арбузных косточек

Источник омега-6 жирных кислот. Они поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снижать уровень «плохого» холестерина и участвуют в правильном функционировании мозга.

Содержат магний и цинк. Магний нужен для работы нервной системы, мышц и сердца. Цинк важен для иммунитета, кожи, волос и репродуктивного здоровья.

Антиоксиданты и полифенолы . Они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний.

Растительный белок и витамины группы B. Белок помогает в восстановлении тканей, а витамины B поддерживают обмен веществ и работу нервной системы.

Как правильно есть арбузные косточки

Больше всего пользы они принесут, если хорошо их разжевать или подсушить и слегка поджарить, подобно тыквенным семечкам. В таком виде питательные вещества усваиваются значительно лучше.

Когда стоит быть осторожными

Детям до 5-6 лет косточки давать не стоит, ведь желудочно-кишечный тракт еще недостаточно развит, существует риск, что ребенок подавится.

Не стоит глотать в большом количестве не разжеванные косточки, они плохо перевариваются, могут вызвать раздражение желудка или запоры.

Миф о том, что арбузные косточки вызывают аппендицит, не имеет научного подтверждения, но все же их чрезмерное употребление без мякоти не рекомендуется.

Иногда настоящая польза скрыта в том, что мы привыкли выбрасывать. Арбузные косточки — это маленькие, но мощные источники питательных веществ. Главное, потреблять их разумно и правильно.