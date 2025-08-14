ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
140
Время на прочтение
2 мин

Съесть или выбросить: чем полезны арбузные косточки и когда они могут навредить

Арбуз — символ лета, сладкий и сочный фрукт, который мы часто едим килограммами в жаркие дни. Но вот вопрос, что делать с косточками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Съесть или выбросить: чем полезны арбузные косточки и когда они могут навредить

Съесть или выбросить: чем полезны арбузные косточки и когда они могут навредить / © Credits

Большинство из нас привыкли их выбрасывать и считают ненужным мусором. Врач Юрий Габорец отметил, что в арбузных косточках скрыто немало полезных веществ и совершенно зря мы так легкомысленно от них отказываемся.

Польза арбузных косточек

  • Источник омега-6 жирных кислот. Они поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снижать уровень «плохого» холестерина и участвуют в правильном функционировании мозга.

  • Содержат магний и цинк. Магний нужен для работы нервной системы, мышц и сердца. Цинк важен для иммунитета, кожи, волос и репродуктивного здоровья.

  • Антиоксиданты и полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний.

  • Растительный белок и витамины группы B. Белок помогает в восстановлении тканей, а витамины B поддерживают обмен веществ и работу нервной системы.

Как правильно есть арбузные косточки

Больше всего пользы они принесут, если хорошо их разжевать или подсушить и слегка поджарить, подобно тыквенным семечкам. В таком виде питательные вещества усваиваются значительно лучше.

Когда стоит быть осторожными

  • Детям до 5-6 лет косточки давать не стоит, ведь желудочно-кишечный тракт еще недостаточно развит, существует риск, что ребенок подавится.

  • Не стоит глотать в большом количестве не разжеванные косточки, они плохо перевариваются, могут вызвать раздражение желудка или запоры.

  • Миф о том, что арбузные косточки вызывают аппендицит, не имеет научного подтверждения, но все же их чрезмерное употребление без мякоти не рекомендуется.

Иногда настоящая польза скрыта в том, что мы привыкли выбрасывать. Арбузные косточки — это маленькие, но мощные источники питательных веществ. Главное, потреблять их разумно и правильно.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie